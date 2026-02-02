«Девиз по жизни — слабоумие и отвага»: как обычная домохозяйка в декрете стала популярным блогером

Яркая, взбалмошная и отчаянная — история самого искреннего блогера Новосибирска Источник: Анастасия Агафонова

Она называет себя «отчаянной домохозяйкой, немножечко путешественницей, мамой, женой и взбалмошной особой». Ее блог — это не вылизанная картинка, а калейдоскоп живых эмоций: от слез восторга в парке «Хогвартс» в Пекине до веселья с засолкой рыбы с мужем на кухне. Настя Агафонова из Новосибирска не планировала становиться блогером, но ее искренность и жизненные правила собрали вокруг нее десятки тысяч подписчиков. В интервью NGS.RU она рассказала, как перестать стесняться, найти время на себя в декрете и радоваться каждому дню.

Взбалмошная особа

Путь Насти к блогерству был долгим и извилистым. После школы девушка работала аниматором — с удовольствием играла Бабу-ягу, потом ушла в продажи, после занималась рекламой. В послужном списке у Насти — работа в агентстве по организации праздников и десятилетний стаж в сфере радиобизнеса. Она активничала 24/7, а природный оптимизм лишь добавлял энергии для новых свершений.

Настя искала себя, пробуя разное и новое Источник: Анастасия Агафонова Ответ, кем же она хочет стать, нашелся во время декрета Источник: Анастасия Агафонова

Всё изменилось, когда девушка родила сына и ушла в декрет. Активности остались, но сменили формат: молодая мама крутилась как белка в колесе вокруг ребенка и загородного дома, пока в один момент не поймала себя на чувстве глубокой апатии.

«Всё было прекрасно, но я не могла избавиться от мысли, что я взаперти, живу в четырех стенах», — вспоминает она.

Перелом наступил, когда ребенок пошел в сад. Настя осталась наедине с главным вопросом: «Кем я хочу стать, когда вырасту?» Ответ пришел в виде списка — простого плана в заметках.

Рождение сына кардинально изменило жизнь девушки Источник: Анастасия Агафонова Но кое-что осталось неизменным — путешествия Источник: Анастасия Агафонова

«Если не знаешь, с чего начать, садись и пиши по пунктам: что беспокоит, какие сферы хочется подтянуть. Выдуманные проблемы рассеются, а с реальными ты найдешь, что сделать. Нужен четкий план, только так клубок начнет распутываться», — объясняет свой подход Настя.

Четкий план стал для девушки картой к ее новой жизни, где блог из давней мечты, которую она стеснялась осуществить («казалось, нужно быть какой-то особенной»), превратился в способ просто быть собой.

Блог без стратегии, но с душой

Настя ведет соцсети уже больше десяти лет, но по-настоящему активно — около двух лет. Раньше это был простой дневник путешествий для 300 подписчиков, который затихал в «офисные будни». Рассказывая об этом, Настя сравнила себя с Ханной Монтаной: «Где-то ты суперзвезда, а где-то обычный человек».

Сибирячка делится домашними кадрами Источник: Анастасия Агафонова Они очень откликаются подписчикам Источник: Анастасия Агафонова

Листая ленту, девушка заметила главное — люди устали от глянца, их цепляют искренность и простота. Аудитории хочется видеть больше обычных будней, такой же жизни, как у них самих: со взлетами и падениями, с неидеальной картинкой, с пылью на полках, с неубранными после обеда тарелками, разбросанными игрушками.

«Честно? Я пробовала по-разному, но больше отдачи я получаю от сторис, где мы с мужем солим на кухне рыбу, чем от ролика, как бюджетно добраться до Китая», — делится сибирячка.

Сердца поклонников Гарри Поттера затрепетали при виде этого фото Источник: Анастасия Агафонова Да, Настя увидела Хогвартс своими глазами Источник: Анастасия Агафонова

Тем не менее вирусный успех принесли те самые ролики из Пекина: Настя с мужем побывали в парке Universal. Девушка делилась впечатлениями от посещения замка Хогвартс из вселенной «Гарри Поттера» буквально со слезами на глазах, ведь это была ее детская мечта. Искренние эмоции растопили сердца тысяч миллениалов. Полетели лайки, охваты, потянулись новые подписчики.

На волне успеха Настя не стала гнаться за трендами, и стратегии развития блога у нее нет. Она решила не зацикливаться на теме Китая и переключилась на Новосибирск.

Девушка всей душой любит Новосибирск… Источник: Анастасия Агафонова …и его окрестности Источник: Анастасия Агафонова

«Не пойдут подписчики — ну и ладно. Попробую что-нибудь другое, столько всего интересного», — говорит она.

Подписчики пошли, упоминание региона в первых секундах ролика сработало на ура — новосибирцы стали интересоваться, подписываться, сохранять полезные идеи: будь то шуба на китайском рынке по цене суши-сета, или акция на мандарины в местной «Пятерочке». Рассказывала Настя и про закулисье необычного сибирского театра, и про любимые заведения. Рекомендациям блогера стали доверять, чему Настя искренне рада.

Позитивный настрой и улыбка — в этом вся Настя Источник: Анастасия Агафонова Она готова делиться своим зарядом с окружающими Источник: Анастасия Агафонова

В результате тремя китами блога Насти Агафоновой стали путешествия, включая истории про любимый Китай, домашние истории и локальные обзоры с рекомендациями. А еще с недавних пор молодая мама начала организовывать девичники. Заработка от блогинга у Насти нет, она просто радуется тому, что у нее получается развиваться. Соцсети — хобби, в котором она себя нашла и преуспела.

Девиз по жизни: слабоумие и отвага

Жизненная философия Насти выкристаллизовалась в путешествиях, где спонтанность часто ведет к лучшим приключениям. Отсюда и главный принцип.

«Слабоумие и отвага», — заливисто смеется Настя, рассказывая про семейный девиз.

Настя может быть вот такой — спокойной и умиротворенной Источник: Анастасия Агафонова А может быть и такой — дурашливой и смешливой Источник: Анастасия Агафонова

К слову, родился он из истории, которая приключилась с супругами на острове Бали. В 2018 году они отдыхали в Индонезии, и, будучи еще неопытными туристами, не знали о так называемой «таксимафии». Отказавшись платить бомбиле втридорога, они весело рванули удирать от водителя по узкой тропинке в джунгли, куда машине хода нет. А на Филиппинах решились попробовать балут — вареное яйцо с почти сформировавшимся цыпленком внутри, прямо с оперением и хрящами.

«Можно было сказать: „Ой, я слишком хороша для этого“, а потом думать: „Блин, а какое оно на вкус?“ А можно чуть-чуть поморщиться, откусить — зато у тебя будет история на всю жизнь», — считает блогер.

О жизни как она есть

Настя категорически против фильтров, меняющих лицо. Ее принцип — показывать жизнь как есть.

«Вылизанный блог — это вообще не про меня. Я — вечно вспотевшая, с рюкзаком за спиной, где-то у черта на рогах под ручку с мужем. Вот это мой вайб», — улыбается девушка.

Муж Андрей — главная опора и поддержка девушки Источник: Анастасия Агафонова

Принять себя ей помог случай с хейтерами, назвавшими ее жирной под фото с новым автомобилем: супруг подарил любимой Range Rover. Сначала Настя расстроилась, но быстро взяла себя в руки, сняв юмористический ролик.

«Я сказала, что жирный здесь только чек за покупку машины, а я — пышка-сексуалка», — смеется Настя. В итоге прозвище «прилипло» к ней и теперь с гордостью красуется в шапке профиля.

Здесь Настя отмечает свои 33 года в стиле «Бикини Боттом» Источник: Анастасия Агафонова Если вдруг вы не поняли, Настя — медуза Источник: Анастасия Агафонова

Девушка считает важным заботиться о себе. Для нее забота — не сложный ритуал, а следование своим желаниям: купить платье, сходить на йогу или просто полежать дома с книжкой.

«Всё делаю по любви. Хочу — делаю, не хочу — не делаю. Если завтра я не буду хотеть снимать ролик, я не буду его снимать. Буду лежать на диване с грязной головой и залипать в сериал», — заявляет Настя. Это правило она настоятельно адресует мамам, погруженным в быт.

«Когда я думала, что мне не хватает времени на себя… На самом деле, это был мой выбор. Нельзя дать что-то, что в дефиците, когда у тебя этого нет», — замечает девушка.

Любовь к Азии — это навсегда Источник: Анастасия Агафонова Путешествия всей семьей — база Источник: Анастасия Агафонова

Даже в трудные дни Настя старается находить повод для маленькой радости: солнечный зайчик, шоколадная монетка от заправщика, игра в шарики с мужем в детском центре.

«Я могу одинаково радоваться подаренному внедорожнику и грошовому платью из секонд-хенда. Быть позитивными — наш выбор», — считает Настя.

Отчаянная домохозяйка, немножечко путешественница и взбалмошная особа Источник: Анастасия Агафонова Так Настя представляется миру — без масок и сложных сценариев Источник: Анастасия Агафонова

С хейтом она работает так же: видит за злым комментарием несчастного человека и часто пытается спокойно поговорить, переводя агрессию в конструктив.

Главная опора и главная любовь

История Насти немыслима без ее семьи. С мужем Андреем они познакомились еще в школе, дружили, а в 19 лет дружба переросла в любовь. Их свадьба была скромной: платье за 1000 рублей, туфли за 599 из «Centro обувь». Они шутили, что, когда станут большими и богатыми, устроят новую. И вот на десятую годовщину планируют повторить бракосочетание, уже осознанно и с размахом.

Самое главное для Насти — ее семья Источник: Анастасия Агафонова

«Если спросить, чем я больше всего горжусь, — это своей семьей. Без них, наверное, не было бы ничего», — откровенничает Настя.

Андрей — ее главный оператор и поддержка в путешествиях, а также партнер в семейном бизнесе по продаже новогодних гирлянд, который они начали «для экономии семейного бюджета». Настя обожает гирлянды, однажды она набрала световых инсталляций на солидную сумму, задумав украсить дом. Стратегический ум ее супруга решил монетизировать любовь жены к фонарикам и прочей мишуре — так у них появился магазин по продаже товаров для праздников.

Дома девушка навела уют и развесила гирлянды Источник: Анастасия Агафонова И вокруг дома тоже Источник: Анастасия Агафонова