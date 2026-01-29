«Я тебя породила, я тебя и убью»: что ждет зрителей во втором сезоне «Детей перемен»

Зрители увидят главную героиню в новом образе уже в первой серии, которая выходит 29 января Источник: кадр из сериала «Дети перемен» (18+), реж. Сергей Тарамаев и Любовь Львова, «НМГ Студия», 2026 год

После выхода «Слова пацана» (18+) на экранах один за другим стали появляться фильмы и сериалы о 90-х. Но если первые проекты еще воодушевляли, то со временем истории о бандитах, которые устраивают свои разборки под ретромузыку, всё меньше интриговали: и так понятно, чем всё это закончится. Создатели сериала «Дети перемен» (18+), которые в первом сезоне шли по протоптанной дорожке, учли этот момент и во втором сделали историю совсем непохожей на то, что выходило до этого.

Чем закончился первый сезон сериала «Дети перемен»

В первом сезоне сериала «Дети перемен» главными героями стали три брата: старший Петя, средний Юра и младший Руслан. Они — дети непростого времени, когда вокруг царят бедность, разруха и соблазн легких денег.

У каждого из братьев свой путь. Петя вступает в бандитскую группировку, а впоследствии возглавляет ее. Юра пытается посвятить себя искусству и удержаться от падения на «темную сторону». Руслан еще учится и находится на распутье — ему только предстоит определиться, кем стать в этом мире.

Связующее звено между братьями — их мать Флора. Она работает водителем троллейбуса и из последних сил старается сохранить семью, несмотря на раздирающие ее противоречия. Для Флоры каждый сын бесценен, но она всё яснее видит, как их пути расходятся, а опасности множатся.

Весь первый сезон «Детей перемен» зрители следили за драматичными судьбами братьев. За падением Пети, который с каждым новым убийством терял частичку человечности. За метаниями Руслана, стоящего перед тяжелым выбором: простить старшего брата за жестокое избиение отца или отомстить — и тем самым встать на тот же преступный путь.

В этой череде семейных драм и внутренних конфликтов никто не заметил, где зарождалось настоящее зло. Финал сезона выводит на первый план Флору. Узнав, что ее старший сын — бандит, погубивший не одну жизнь, она в порыве гнева восклицает: «Я тебя породила, я тебя и убью!» Вскоре происходит облава на Петю — по некоторым версиям, ее организовала именно Флора. А когда сына арестовывают, она занимает его место и становится главой ОПГ.

При этом средний сын сбегает из семьи и родного города, желая начать новую жизнь подальше от всех разборок. Младший же так и не решается на убийство и в последний момент, когда у него есть все шансы застрелить брата, останавливается. Однако неизвестно, это лишь минутная слабость или окончательное решение.

Что известно о втором сезоне сериала «Дети перемен»

Создатели сериала «Дети перемен» Сергей Тарамаев и Любовь Львова не сразу решились на то, чтобы делать продолжение. В финале первого сезона все сюжетные линии были закончены, и на этом можно было бы ставить точку. Однако они захотели попробовать уйти от привычной криминальной драмы и создать продолжение, где на первый план выйдет борьба между матерью и сыном.

Во втором сезоне мы больше не встретим хранительницу домашнего очага Флору. Пока ее сын отбывает срок, она встала у руля криминального мира, заменив цветастые платья и платок на кожаный плащ, черную помаду и всегда собранные в пучок волосы. Когда Петя выходит на свободу, он хочет отомстить и вернуть к себе прежнюю власть, но мать не готова так просто с ней расстаться.

— Настроение меняется в сторону жесткости, жестокости, я бы сказал. Потому что отношения между сыном Петром и матерью становятся абсолютно антагонистическими. И если первый сезон был какой-то попыткой соединить семью, наладить отношения, то здесь сегодня — ты, а завтра — тебя, — рассказал режиссер Сергей Тарамаев.

Кроме необычного для криминальных драм противостояния, создатели второго сезона «Детей перемен» приготовили еще несколько сюрпризов. Чтобы вызывать чувство ностальгии, они не стали ограничиваться лишь музыкой 90-х. В кадре появится образ Алексея Балабанова, которого в Санкт-Петербурге встретит средний сын Юра и услышит от режиссера известный вопрос: «В чем сила, брат?».

Каждому из героев предстоит ответить на этот вопрос и понять, до сих пор ли семья остается для них силой или теперь это лишь слабость, от которой надо избавиться.

