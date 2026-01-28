В леопардовом бикини и с экзотикой в руках: Летучая показала фото из роскошного отпуска в Бразилии

Телеведущая Елена Летучая решила разнообразить снежные московские будни горячим отпуском. В качестве направления для отдыха она выбрала Бразилию. По словам звезды ТВ, это не первое ее посещение Южной Америки.
«Мы остановились во Флорианополисе или как его часто называют, во Флорипе, столице бразильского штата Санта-Катарина. Хотя, у этого города множество имен, титулов и прозвищ. Выбрали его не просто так, сама Бразилия достаточно опасна для путешествий, когда мы летали в Рио и Сан Паулу мы брали охрану, все красивое и дорогое с себя снимали и так гуляли, во Флорипи дела обстоят по-другому, уровень преступности не такой высокий, тут спокойно, и очень красиво», — написала Елена в своем Telegram-канале.
47-летняя телепродюсер в этом отпуске проводит время на пляже, смотрит фильмы с мужем, занимается спортом, а также исследует достопримечательности. Кроме того, она поделилась с подписчиками, что в Бразилии ей удалось попробовать овощ чайот и ягоду жаботикаба.
В один из дней пара также решила посетить один из крупнейших городов Бразилии — Рио-де-Жанейро, посмотрев фавелы и статую Христа-Искупителя.
