НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

облачно, небольшой снег

ощущается как -17

4 м/c,

с-в.

 750мм 78%
Подробнее
0 Пробки
USD 76,27
EUR 91,30
Свалки во дворах
ПСБ: главные события года
Летучая в Бразилии
Коммунальное ЧП в области
Где отдохнуть зимой по-русски
Поиск новых перевозчиков
Девушка выпала с балкона
Получили платежки во взорвавшийся дом
Нападение в магазине
Развлечения В леопардовом бикини и с экзотикой в руках: Летучая показала фото из роскошного отпуска в Бразилии

В леопардовом бикини и с экзотикой в руках: Летучая показала фото из роскошного отпуска в Бразилии

Телеведущая улетела на отдых в Южную Америку

163
Елена Летучая рассказала об отдыхе в Бразилии | Источник: Летучая Елена🌎 / TelegramЕлена Летучая рассказала об отдыхе в Бразилии | Источник: Летучая Елена🌎 / Telegram

Елена Летучая рассказала об отдыхе в Бразилии

Источник:

Летучая Елена🌎 / Telegram

Телеведущая Елена Летучая решила разнообразить снежные московские будни горячим отпуском. В качестве направления для отдыха она выбрала Бразилию. По словам звезды ТВ, это не первое ее посещение Южной Америки.

«Мы остановились во Флорианополисе или как его часто называют, во Флорипе, столице бразильского штата Санта-Катарина. Хотя, у этого города множество имен, титулов и прозвищ. Выбрали его не просто так, сама Бразилия достаточно опасна для путешествий, когда мы летали в Рио и Сан Паулу мы брали охрану, все красивое и дорогое с себя снимали и так гуляли, во Флорипи дела обстоят по-другому, уровень преступности не такой высокий, тут спокойно, и очень красиво», — написала Елена в своем Telegram-канале.

47-летняя телепродюсер в этом отпуске проводит время на пляже, смотрит фильмы с мужем, занимается спортом, а также исследует достопримечательности. Кроме того, она поделилась с подписчиками, что в Бразилии ей удалось попробовать овощ чайот и ягоду жаботикаба.

47-летняя Елена Летучая похвасталась формой в леопардовом бикини | Источник: Летучая Елена🌎 / Telegram47-летняя Елена Летучая похвасталась формой в леопардовом бикини | Источник: Летучая Елена🌎 / Telegram

47-летняя Елена Летучая похвасталась формой в леопардовом бикини

Источник:

Летучая Елена🌎 / Telegram

В один из дней пара также решила посетить один из крупнейших городов Бразилии — Рио-де-Жанейро, посмотрев фавелы и статую Христа-Искупителя.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Елена Летучая Отпуск Бразилия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
JayroslavMudryi

Достижения

Свой среди своих

Свой среди своих

Зарегистрироваться на сайте

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

34 минуты
Слушайте ну хватит уже рекламировать никчемное леопардовое бикини!! Просим напишите про людей города которые-----доктора. преподавателе, инженеры , рабочие которые внесли свой вклад для города Ярославля!! Будем признательны и Вам и тем кто на самом деле трудился
Гость
30 минут
Патриотка, в сочи отдыхает
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Гипотетические деньги». Россияне рискуют лишиться пособий из-за новых правил учета алиментов: ликбез от юриста
Анастасия Павленко
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Самое тяжелое в профессии — родители. Воспитательница рассказала, почему педагоги бегут из детских садов
Елизавета
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Рекомендуем