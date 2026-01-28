В леопардовом бикини и с экзотикой в руках: Летучая показала фото из роскошного отпуска в Бразилии

«Мы остановились во Флорианополисе или как его часто называют, во Флорипе, столице бразильского штата Санта-Катарина. Хотя, у этого города множество имен, титулов и прозвищ. Выбрали его не просто так, сама Бразилия достаточно опасна для путешествий, когда мы летали в Рио и Сан Паулу мы брали охрану, все красивое и дорогое с себя снимали и так гуляли, во Флорипи дела обстоят по-другому, уровень преступности не такой высокий, тут спокойно, и очень красиво», — написала Елена в своем Telegram-канале.