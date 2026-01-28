НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Дорабатываю кадры вручную»: ярославна рассказала, как стала продавать фото, сгенерированные ИИ

Публикуем видеоинтервью с Анастасией Беляевой

41

Анастасия Беляева занимается созданием фото при помощи ИИ

Источник:

Городские медиа

В последние годы искусственный интеллект всё больше стал проникать в жизнь людей. Благодаря ему в один клик можно получить ответ на любой вопрос. Многие используют ИИ для учебы и работы. Новым трендом стало создание фото и видео через специальные приложения. Даже появились специалисты, которые выстроили свою профессиональную деятельность на съемках с помощью ИИ.

Анастасия Беляева из Ярославской области — одна из таких людей. Анастасия Беляева из Ярославской области — одна из таких людей. В конце 2025 года она прошла обучающие курсы и стала заниматься созданием фотосессий, сгенерированных нейросетью.

«Сначала я загружаю фотографию и подробное описание (промпт) в приложение, чаще всего это специальные боты в Telegram. Если результат получается неидеальным, дорабатываю его вручную: корректирую ракурс, лицо, детали композиции. Искусственный интеллект дает примерно 70–80% результата, остальное доводится вручную», — поделилась в интервью с 76.RU Настя.

У нее работа стоит в зависимости от количества фотографий. В среднем одна фотосессия из 6–8 изображений обходится в пять тысяч рублей. Можно заказать и один кадр — его цена составляет 500 рублей. Если на фото изображены два человека, стоимость увеличивается до 1000 рублей из-за большего объема работы.

Подробнее о том, кто чаще всего обращается за фотографиями, сгенерированными ИИ, — смотрите в видео выше.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
1
Гость
4 минуты
по ТВ тоже показывают сгенерированную сказочную рассею
Гость
