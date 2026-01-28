«Шнейне пэпэ фа»: как Ганвест стал человеком-мемом и что значат его выдуманные слова

Источник: Городские медиа

Волна хайпа обрушилась на российского рэпера Ганвеста — в январе 2026 года его слова «пэпэ», «шнейне», «фа», «втфа» стали главным мемом. Пользователи в Сети используют их, чтобы подчеркнуть абсурдность той или иной ситуации. И это стало тем редким случаем, когда фразы одного артиста, да еще и выдуманные, получили столь массовое распространение.

Руслан Гоминов — настоящее имя Ганвеста — стал известен в 2018 году после песни «Звездопад», записывал совместные треки с Natan, Instasamka, Джиганом. К концу 2025 года рэпер кардинально сменил имидж и заговорил странными словами. Как сказал Ганвест на шоу «Кстати», фразы пришли ему во сне. Это не просто набор букв, у каждого слова есть смысл. Шнейне — это «Шанель», что-то на дорогих вайбах; пэпэ — папа, лягушонок Пэпэ; фа — некое одобрение; втфа — недовольство.