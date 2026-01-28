«Мы ездим бюджетно, и я это показываю»: пара пенсионеров путешествует по теплым странам и ведет об этом блог

Супруги из Перми завели свой блог и путешествуют по теплым странам Источник: предоставлено Светланой

Пенсионеры из Перми завели блог о путешествиях в «Дзене». В нем они показывают свою интересную жизнь в путешествиях, делают обзоры мест и дают полезные советы. Их канал стал популярен и собрал уже 59 тысяч подписчиков. 59.RU поговорил с авторами и узнал подробнее об их поездках.

Блог супругов из Перми называется «Пенсионерам не сидится». Начался он со статьи, которую они опубликовали в 2019 году, рассказав о своем первом самостоятельном путешествии. «До 2012 года мы с мужем ездили отдыхать только по путевкам: в Турцию, Египет, на Кипр, в Таиланд, — рассказывает автор в блоге. — И даже не представляли себе, что можно путешествовать самостоятельно, без гидов и турагентств». А в последней статье блогеры вспоминают, как вообще начали путешествовать: «В 2009 году мы задумались: надо бы нам съездить в отпуск куда-нибудь за границу. А то все знакомые уже не по разу побывали в Египтах-Турциях, а у нас даже загранпаспортов не было».

Супруги снимают свои путешествия Источник: «Пенсионерам не сидится» / Dzen.ru

Ведут блог супруги из Перми, 68-летний Андрей и 59-летняя Светлана. Андрей работал в ресторанах и кафе, а потом начал заниматься небольшим торговым бизнесом. Светлана перед пенсией тоже была индивидуальным предпринимателем, а до этого 17 лет работала в пермской школе учителем музыки, сейчас поет в вокальном ансамбле. У пары есть трое взрослых детей.

Светлана поет в вокальном ансамбле Источник: «Пенсионерам не сидится» / Dzen.ru

«Узнают, приносят гостинцы, так приятно»

В основном Светлана с Андреем путешествуют по Юго-Восточной Азии и России. Они уже побывали в Таиланде, Вьетнаме, на Филиппинах, Шри-Ланке, в Малайзии, Камбодже, Турции, Египте и на Кипре.

Самым запоминающимся путешествием семья называет поездку на Филиппины в феврале прошлого года.

«Мы на них в первый раз попали, плавали там в океане с акулами, с косяками сардин, — делится с 59.RU впечатлениями Светлана. — На Филиппины едут в основном смотреть подводный мир, так как он там очень развит, заниматься снорклингом — плаваешь с трубкой и разглядываешь рыб. Также очень запомнилась Шри-Ланка своей живностью: у нас кошки и собаки бегают, а там вараны, обезьяны, павлины гуляют, лемуры по веткам прыгают. Сидишь на балконе, а по веткам обезьяны скачут, или рядом павлин гуляет, или варан».

Снорклинг на Филиппинах Источник: «Пенсионерам не сидится» / Dzen.ru

Снорклинг — плавание по поверхности воды для наблюдения за подводным миром с использованием маски, дыхательной трубки и ласт.

Светлана поделилась с 59.RU, как пришла идея завести канал, показывать людям путешествия, и рассказала о его цели.

«Сначала накопился опыт, багаж путешествий с 2012 года: мы каждую зиму ездили на зимовку в Таиланд, Вьетнам, — говорит Светлана. — Очень хотелось об этом рассказать и показать. Миссия или цель — показать, что даже пенсионерам доступно поехать в теплую страну, потому что мы путешествуем бюджетно, и я это показываю».

Идеи для съемок и статей семейная пара придумывает вместе.

«Мы гуляем с ним, обсуждаем, что еще бы рассказать. В путешествиях тема сама находится. Дома я занимаюсь темой дневника и экономии: пишу дневничок, как мы живем обычной повседневной жизнью в Ейске, рассказываю, где сэкономить, где какие скидки, какой кешбэк, какими банками пользуемся, а людям это интересно».

За эти годы пару уже начали узнавать в других странах — к ним часто подходят их подписчики-соотечественники.

«На пляже на Шри-Ланке к нам подходили люди, которые ранее читали наши статьи, — радостно рассказывает Светлана. — Они были нам очень благодарны за полезную информацию и даже привозили небольшие презенты из России».

Источник: 59.RU

Как решиться и как экономить

Автор блога дала совет начинающим путешественникам, которые не знают, куда полететь и как решиться на выезд за границу.

На острове Фукуок идеально ровные дороги, там пара обычно перемещается на байке Источник: предоставлено Светланой

«Если люди боятся ехать самостоятельно в первый раз, то я бы советовала поехать через турагентство по туру, там всё продумано: дорога, трансфер, отель, — рассказывает Светлана. — В Турцию, Египет, Паттайю, на Пхукет обычно все едут, там для начинающих очень интересно. В турах можно набраться опыта, как это всё делается, а потом уже самостоятельно планировать свой отдых».

Сейчас Светлана с супругом не живут в Перми, шесть лет назад они переехали в Ейск, на Азовское море. Там живут знакомые пары, как-то они приезжали к ним в гости, и город понравился: «Очень приятный для жизни на пенсии».

Пенсионерка-путешественница раскрыла, на какие деньги они путешествуют: с мужем они тратят свои накопления и небольшой доход также приносит «Дзен».

Корреспондент 59.RU поинтересовался у Светланы, как экономить на путешествиях.

«Можно пользоваться акциями раннего бронирования или горящими турами, — делится блогер. — Я подписана на многие группы в „Телеграме“, именно для путешественников, и на разные боты, которые выдают горящие туры. Прописываешь туда, из какого города хочешь полететь, на какой срок, какая звездность отеля и сколько человек, и этот бот будет присылать по два-три предложения в день. Есть очень замечательные цены: в Турцию за 35 тысяч или в Египет за 40 тысяч. Надо пользоваться всякими ботами с горящими турами и билетами».

В Египте пара запечатлела африканский карнавал Источник: «Пенсионерам не сидится» / Dzen.ru