«Обзывали Терминатором». Красотка с ожогом на лице захватывает соцсети

Лана Майер появилась в соцсетях в начале января и уже стала блогером со 100 тысячами подписчиков Источник: lanaa_mayerr / instagram.com*

Модели с необычной внешностью захватывают соцсети. Они рассказывают подписчикам трогательные истории о принятии себя. Девушки делятся глубоко личными воспоминаниями: как их унижали в школе и как парни бросали их из-за внешнего вида, но несмотря на проблемы, они не боятся заявить о себе и заводят блоги. В комментариях инфлюенсеров поддерживают читатели, говорят, что они справятся со всеми проблемами. Правда, на деле этих моделей не существует. Это персонажи, сгенерированные с помощью нейросетей, созданные, чтобы рассказывать душещипательные истории доверчивой аудитории.

Один из популярных аккаунтов — 25-летняя ИИ-модель из Екатеринбурга Лана. Ее профиль был создан 4 января, и сейчас на него подписаны больше 100 тысяч человек. Ролики о непростой судьбе красотки с ожогом на лице собирают миллионы просмотров. И многие даже не догадываются, что персонаж выдуманный, несмотря на то, что в профиле указано «ai model».

История Ланы действительно вдохновляет. Девушка рассказывает, что она из Нягани (ХМАО). Ее детство было счастливым, пока не случилось кое-что страшное. Подробности — в материале Е1.RU.

У персонажа Ланы трогательная история, вы уже всплакнули? Источник: lanaa_mayerr / instagram.com*

«В 2006-м со мной произошел несчастный случай, о котором мне до сих пор сложно говорить. В 2007-м я пошла в школу, и меня стали обзывать Терминатором. Тогда у меня начали появляться большие комплексы. В 11 лет я сильно закрылась в себе, носила маску, обрезала челку, чтобы люди не видели мои шрамы», — делится блогер.

Единственным другом Ланы в юности стал хаски Маквин. После окончания школы девушка переехала в Екатеринбург и столкнулась с тяжелой депрессией. Но теперь решила вести блог и получает массу поддержки, а ее история мотивирует подписчиков.

Многие поддерживают Лану и говорят о ее красоте Источник: lanaa_mayerr / instagram.com*

Создателями Ланы стали художники Ai-studio MAKVIN Макар Винокуров и Лина Шайбакова. Лина стала обучаться созданию видео с помощью нейросетей буквально пару месяцев назад. Идея создать отдельный аккаунт с ИИ-моделью пришла художникам сразу с появлением тренда.

Мы жили небогато, но очень счастливо. В школе надо мной смеялись, я была гадким утенком. Лана ИИ-модель

«В одну из ночей Макар придумал две модели (Лану и Еву) и создал для них первые „снэпы“ (естественные фото модели. — Прим. ред.), чтобы создавать контент и развивать истории. Мы очень торопились и хотели запускаться как можно быстрее, поэтому личность Ланы создавалась уже в процессе. У нас не было заранее прописанного персонажа и подробного сценария. Изначально мы знали только одну ключевую деталь: у Ланы есть ожог, который появился в детстве из-за какой-то трагичной ситуации. При этом мы до сих пор не раскрываем, как именно появился шрам — нам важно сохранить интригу», — объяснила Лина Шайбакова.

Сложно не заметить внешнее сходство между моделью и ее создательницей. Похожие имена (Лина и Лана), обе — из Екатеринбурга, азиатский тип внешности.

Лучший друг модели — пес Маквин Источник: lanaa_mayerr / instagram.com*

«Екатеринбург мы выбрали неслучайно: я из Екатеринбурга, мне проще выстраивать сцены и окружение, я могу сделать контент более реалистичным. Еще у меня тоже есть собака, но другой породы. Что касается внешности — мы заметили, что среди ИИ-моделей не так много девушек восточной, азиатской внешности. Я сама примерно такой типаж, и было интересно выбрать этот образ.

Одна моя детская фотография послужила идеей для создания детской фотографии Ланы, которую стали копировать сейчас другие ИИ-блогеры. Я думаю, мы и дальше будем использовать такой лайфхак, но при этом мои личные фото (во взрослом возрасте) и видео не использовались как основа. Мы работали через промпты, референсы, визуальные подборки (в том числе с Pinterest), то есть образ создавался почти независимо от меня», — объяснила художница.

У художницы и ее персонажа схожий тип внешности Источник: Лина Шайбакова Источник: lanaa_mayerr / instagram.com*

Разработка проекта заняла четыре дня — начали работу с Нового года и запустили аккаунт 4 января. Художники говорят, что работают практически круглые сутки, с перерывами на сон, чтобы раскрутить аккаунт. Авторы не только сами придумывают идеи для видео, но и анализируют конкурентов. Пока модель не приносила прибыль, но поступает много рекламных предложений.

«Кто-то создает модель и наживается с первой аудитории, идя путем мошенничества или продажи дешевой рекламы на фоне хайпа, мы выбрали другую стратегию. Поступает много рекламных предложений, но они не ложатся в концепцию блога. Наша задача — создать из Ланы самого крупного ИИ-блогера и инфлюенсера, возможно, запустить собственный продукт и сделать ее амбассадором, либо сотрудничать с крупными брендами, другими блогерами или даже звездами. Лана может транслировать много интересных и положительных вещей через призму наших убеждений», — добавила Лина.

Пока у Ланы нет хейтеров — по словам ее создателей, 95% комментариев под постами — положительные.

«Многие крупные блогеры оставляют комментарии в поддержку Ланы, появляются фан-сервисы, люди, которые готовы жениться на ней и пишут об этом ежедневно, но есть и те 5% людей, которые пишут хейт, якобы мы обманываем людей. Однако у каждой публикации есть пометка о том, что контент создан с помощью нейросетей. В самом профиле есть указание, что это ИИ-блогер. Мы изначально не скрывали, что это не реальный человек, не отрицаем это. Так в чём именно обман?» — ответила художница на негатив.

Мы хотим показать людям, которые стесняются своей внешности или каких-то дефектов, что не нужно бояться проявить себя, большинство людей добрые и отзывчивые. Лина Шайбакова художник Ai-studio

Художники подтвердили, что среди нейромоделей огромная конкуренция. Тренд появился буквально в конце декабря, и, по мнению авторов, у него большой потенциал. Но «выживут» лишь те, кто проработал всю концепцию и вложил силы в проект.

Может ли несуществующая модель зарабатывать реальные деньги

AI-креативный дизайнер из Екатеринбурга Александр Царапкин объяснил, что у таких моделей обычно два пути: первый — реклама брендов, сотрудничества (то, чем обычно и зарабатывают инфлюенсеры). Второй — это ведение различных платформ с донатами, тогда соцсети лишь дают охваты и ведут на нужную платформу. Донаты, как правило, готовы скидывать за более персонализированный и уникальный контент.

У нейромодели Златы витилиго Источник: wonzlata / instagram.com*

«Прибыль от первого и второго способа будет зависеть от маркетинговой составляющей: как ты раскрутишь свою модель и насколько она будет необычна, уникальна (и реалистична, конечно же). В первом случае ценники на рекламу и сотрудничество сопоставимы либо ниже на 20–50% тех, с которыми работают реальные инфлюенсеры. Ценник за пост в аккаунте с 50–100 тысячами подписчиков варьируется от 300 до 500 долларов за пост. У крупных аккаунтов (500 тысяч — миллион подписчиков) стоимость может достигать 100 тысяч.

Во втором варианте логика заработка та же, что у живых моделей. Спрос и чек ограничены лишь психологией аудитории. Но в среднем ценник также на 20–50% ниже, чем у реальных аккаунтов. Маленький профиль, каких большинство, может зарабатывать от 100 до 1000 долларов в месяц при условии регулярного постинга и активного общения. Средние аккаунты (1000–2000 платных подписчиков) могут потенциально зарабатывать до 80 тысяч долларов. Есть еще монетизация контента от самих соцсетей, но это гораздо меньшая доля выручки», — объяснил дизайнер.

Еще одна популярная модель Источник: evadelonne / instagram.com*

При этом просто придумать ИИ-персонажа недостаточно. Нужно повторять его внешность в каждой генерации, и, по словам дизайнера, это сложный процесс, особенно если речь о качественных, сложно отличимых от реальных людей моделях. Для их создания нужно обучать нейросеть повторять внешность из генерации в генерацию.

Александр добавил, что популярность таких аккаунтов складывается из нескольких факторов. Помимо качества, важна уникальность внешности. Например, сейчас популярны пигментированные модели, со смешанным цветом кожи или необычными шрамами и дефектами. А также свою роль играет история модели и умение ее рассказать.

Кроме того, по словам дизайнера, именно более возрастная аудитория сейчас не способна отличить нейромоделей от настоящих. При этом Александр считает, что тренд на искусственных персонажей долгосрочный.

А эта модель рассказывает, как учится жить со шрамом на лице Источник: kami.kami.kamelia / instagram.com*

«Никакого эйджизма, но молодые легче определяют такой контент. Люди, которые работают с ИИ, в визуале видят паттерны нейросетей в фото или видео, а также мелкие косяки генераций, — пояснил дизайнер. — Нейросети развиваются каждый день, но и контент в соцсетях тоже развивается. У людей уже есть потребность на более „неаккуратный“, естественный стиль, который нейросетям сложно повторить, потому что ИИ обучается не на таком контенте. Ценность естественности продолжит расти. Возможно, со временем нейросети обучатся, но у людей появится потребность в чем-то другом. Это своеобразная гонка, в которой ИИ будет всегда догонять».

Нейромодели с нами надолго?

Маркетолог Тамара Поспелова отметила, что мода на необычную внешность — это способ зацепить зрителя.

«Люди сейчас стремятся быть похожими друг на друга, соответствовать стандартам. И когда появляется в общем потоке автопилотного восприятия информации модель, которая сильно выделяется, конечно, это цепляет глаз: обрати внимание, а вдруг это опасно? Так работает психика. Также создают и рекламу с неожиданными формами, элементами, цветами. Способ привлечения внимания — это быть непохожим на всех», — добавила она.

Один из популярных трендов в соцсетях — показывать своих родителей. Нейромодели активно участвуют в нем Источник: @tasha_belyasha / instagram.com*

Маркетолог также объяснила, что модели сейчас реже сталкиваются с хейтом благодаря насмотренности аудитории. Общество, особенно более юное поколение, благодаря культуре кино, масс-медиа, привыкает к разнообразию, учится принимать разных людей.

«Когда аккаунты наберут популярность, станут более массовыми — хейт наверняка придет. Когда контент начинает проникать в консервативное общество, которое не приемлет нововведений, изменений, других взглядов, тогда появляются негатив и критика, потому что для них это, с точки зрения психики, может быть опасно», — объяснила маркетолог.

Эксперт добавила, что ИИ-модели популярны как новый тренд, но в течение примерно полугода зрители научатся отличать их от реальных гораздо лучше.

«Появляется огромное количество примеров, мозг учится сравнивать. Помните, как было с автодозвонами, чат-ботами? Мы тоже не сразу научились отличать их от реальных собеседников. Что касается долгосрочности этого явления, я считаю, что у аудитории и брендов больший спрос на естественность, мы хотим видеть реальных людей — на них ориентируется массовый рынок. Маркетологи из разных аналитических агентств также прогнозируют, что контент с настоящими моделями, актерами будет стоить дороже, потому что он будет сложнее в продакшене, и он будет более востребован дорогими качественными брендами», — считает Тамара Поспелова.

Вы бы подписались на блог ИИ-модели? Да, главное, чтобы подписчиков предупреждали сразу, что это выдуманный персонаж Нет, я хочу следить только за настоящими людьми Напишу в комментариях, что думаю про новые технологии

В последнее время пользователи соцсетей стали столь бдительны, что даже реальный контент подозревают в том, что он создан ИИ. Так, певице Клаве Коке пришлось оправдываться за то, что новый клип был снят вживую.

Ранее специалист по ИИ отвечала на наивные вопросы о нейросетях.