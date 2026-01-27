«Монах открыл монастырь для нас одних». Туристка рассказывает, ради чего стоит лететь в Черногорию зимой

Отдых в Черногории зимой: что посмотреть, личный опыт, маршрут на машине и советы на 2026 год Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Черногория не самое традиционное направление для зимнего отдыха. Корреспондент редакции 26.RU отправилась на новогодние праздники именно туда и теперь делится впечатлениями об отдыхе, рассказывает о плюсах и минусах такой поездки.

Сказать, что Черногория недооценена туристами, — значит не сказать ничего.

Это редкий пример направления, где ожидания не просто оправдываются, а оказываются заниженными.

Черногория зимой: отдых вне высокого сезона Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Самолет Стамбул — Тиват Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Вид из иллюминатора на Боко-Которский залив Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Как добраться

Наш маршрут выглядел так: Минеральные Воды — Стамбул — Тиват.

Перелет оказался неожиданно простым и комфортным: около двух часов до Стамбула и еще два — до Тивата. В период новогодних праздников билеты туда-обратно обошлись в 42 тысячи рублей, что для Нового года в высокий сезон — редкая удача.

Важно понимать: Тиват не столица Черногории, но именно сюда стоит лететь. Столица страны, Подгорица, практически не ориентирована на туристов. Город расположен в глубине страны, в горах, и логистика оттуда до основных достопримечательностей неудобна и затратна по времени.

Тиват же — это идеальная отправная точка: от него легко добраться до побережья, старинных городов и горных районов.

Аэропорт Тивата удивляет сразу: здесь нет привычных автобусов. Самолет останавливается, пассажиры спускаются по трапу — и буквально пешком идут по взлетной полосе.

Наш арендованный автомобиль на время путешествия Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Без машины Черногорию не увидеть

Наш план был амбициозным: за 14 дней объехать всю Черногорию, насколько это возможно. Поэтому первое, что мы сделали в аэропорту, — арендовали автомобиль. Стоимость аренды в высокий сезон начинается примерно от 30–40 € в день за компактный автомобиль и от 60–90 € за внедорожник. У нас вышло 330 € на 12 дней в низкий сезон за компактный Hyundai i20 с зимней резиной и цепями — последние обязательны здесь по закону. Получив машину, мы сразу отправились в Котор.

Набережная Котора Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

В Черногории действуют строгие скоростные ограничения: 50 км/ч — в населенных пунктах, 80 км/ч — за их пределами. Превышение даже на 1 км/ч считается нарушением. Камер немного, но дорожная полиция часто дежурит скрытно. Штрафы могут доходить до 2000 €.

При этом стиль вождения местных — отдельная тема. В горах нередко приходится сталкиваться с тем, что вас буквально «прижимают» к обрыву, особенно на серпантинах. Это было небезопасно.

Смотровая площадка на город Котор Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Котор

Мы заселились в небольшой старинный отель, оформленный в духе венецианской эпохи — а именно она во многом сформировала облик прибрежной Черногории.

Гостеприимные хозяева, отличные завтраки — две ночи обошлись нам в 18 400 рублей, но в отеле мы почти не задерживались: Котор требовал внимания.

Первым делом — смотровые точки с видом на Боко-Которский залив, один из самых красивых заливов Европы. Он прекрасен в любую погоду. Нам, к слову, не повезло с прогнозом: все две недели шел дождь. Но именно в дождливом Которе есть особая, почти кинематографичная красота.

Старый город Котора — это венецианская архитектура, узкие улочки и ощущение застывшего времени. В дождливую погоду город был почти пуст.

С XIV по XVIII век прибрежные города Черногории входили в состав Венецианской республики. Венеция застраивала их как торговые и оборонительные порты, поэтому здесь до сих пор сохранились каменные дома, арки и крепостные стены.

Одна из главных точек — крепость Святого Иоанна. Это около двух часов крутого подъема: летом — жара и толпы туристов, зимой — скользко и холодно.

Дорога старая, местами разрушенная, но виды сверху стоят каждого шага. Это лучший способ увидеть Котор целиком. С детьми идти сюда точно не стоит.

Пераст Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Пераст и остров Богоматери на Утесе

Из Котора мы отправились в Пераст. Расстояния в Черногории малы: в среднем дорога между городами занимает 15–20 минут, без пробок и суеты. За один день можно увидеть не один город без спешки.

Пераст — это камерный город-бухта. Сюда стоит ехать ради Богоматери на Утесе, собора, расположенного на рукотворном острове.

История острова — одна из самых красивых легенд Черногории. По преданию, два брата-моряка нашли здесь икону Богоматери. Один из них был тяжело болен — и после молитвы у иконы исцелился. В благодарность жители Пераста поклялись возвести на этом месте храм. Сотни лет они сбрасывали в море камни, создавая остров вручную, — акт веры, повторявшийся из поколения в поколение.

Рядом находится второй остров — остров Святого Георгия, закрытый для посещения. Ранее он считался проклятым: здесь хоронили моряков, капитанов и пожилых монахов.

В наш приезд попасть на остров Богоматери было сложно: море было неспокойным, официально экскурсий туда не возили. Но мы уговорили одного местного торговца свозить нас туда на своей лодке. Переправа обошлась в 25 € на двоих.

Porto Montenegro: яхты и миллиарды

Porto Montenegro Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Следующей точкой стал Porto Montenegro — самая дорогая и глянцевая точка Черногории. Здесь швартуются суперъяхты, расположены люксовые отели, бутики и рестораны. Это место, где живут и отдыхают миллионеры и миллиардеры. Именно здесь остро ощущается разница между туристической и аутентичной Черногорией.

Средний чек в кафе здесь начинается от 40–50 € за двоих — даже за самый простой обед. Это самая дорогая локация страны, но и атмосфера соответствует: яхты, сервис…

Я настоятельно рекомендую пробовать национальную кухню. Черногорцы любят вкусно поесть и умеют готовить. Мясо, сыры, морепродукты — всё очень вкусное и качественное.

В Черногории курят в кафе. В России, где запрет на курение в общественных местах действует с 2013 года, мы отвыкли от дымящих за соседними столиками людей. А здесь курить могут даже официанты — и это часть местной культуры.

Будва и Бар

В Будву мы приехали, когда там разыгрался настоящий шторм. По словам местных, такое тут бывает редко. Сильный ветер, огромные волны и при этом комфортная температура около +15 °C. Мы спокойно гуляли в легких куртках и не мерзли.

Город Будва Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Будва — это не только курорт. Старый город окружен крепостными стенами, внутри — узкие улочки, церкви и смотровые площадки. Вход в цитадель стоит около 5 € с человека, и эти деньги точно стоит заплатить. Вид сверху — один из лучших на побережье. Летом, по словам местных, здесь не протолкнуться, и это еще один аргумент в пользу путешествия вне высокого сезона.

Город Бар Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Город Бар Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Черногория — православная страна, и ее церкви — одно из главных культурных сокровищ. Среди самых древних:

церковь Святого Трифона в Которе,

монастырь Острог,

церковь Святого Луки в Которе,

церковь Святого Саввы.

Для верующих путешественников здесь можно составить отдельный паломнический маршрут, и он будет невероятно насыщенным.

Затем мы поехали в город Бар. Главная причина приехать сюда — старейшее оливковое дерево в мире, которому, по разным оценкам, более 2000 лет. Оно официально признано одной из древнейших живых олив в Европе. Считается, что дерево существовало еще во времена Иисуса Христа.

Древнейшее оливковое дерево Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

С этим деревом связано множество легенд: под его ветвями мирились враждующие родственники, оно обладает исцеляющей силой. Но даже без мифов сам факт того, что ты прикасаешься к чему-то живому, пережившему тысячелетия войн, империй и религий, производит невероятное впечатление.

Наш приезд в Бар совпал с православным Рождеством. Проезжая мимо церкви, мы заметили странную картину: местные жители несли охапки дубовых веток и сухих листьев, кто-то тащил целые деревья.

Оказалось, это древний рождественский обряд — сжигание бадняка (традиционное рождественское дубовое полено), которое южные славяне (сербы, хорваты, болгары) рубят и сжигают, символизируя очищение и обновление. Мы присоединились к ритуалу.

Рождество в Баре Источник: Габриелла Захарова / 26.RU Сжигание бадняка Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Монастырь Острог: дорога, которую не забудешь

Монастырь Острог — главное религиозное место страны и одна из самых почитаемых православных святынь Балкан. Он был основан в XVII веке и буквально высечен в отвесной скале на высоте около 900 метров над уровнем моря.

Монастырь Острог Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Главная святыня монастыря — нетленные чудотворные мощи святого Василия Острожского, которым приписывают многочисленные исцеления. Сюда ежегодно приезжают паломники со всего мира — православные, католики, мусульмане.

Монастырь Острог местные часто называют одним из самых посещаемых паломнических мест в мире. В религиозной среде его нередко ставят на третье место по числу паломников — после Иерусалима и горы Афон.

Дорога к Острогу — испытание. Узкий серпантин без ограждений, обрывы, сложные разъезды. В сочетании с манерой вождения местных и плохой погодой путь оказался нервным.

Монастырь Острог Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Внутри фотографировать запрещено. Поэтому показываю монастырь только снаружи — и этого достаточно, чтобы понять масштаб и силу места.

Горы: Колашин, Жабляк и Дурмитор

Мы планировали катание в Колашине, но, приехав 7 января, обнаружили, что снега нет, трассы закрыты. И мы уехали дальше — в Жабляк.

Здесь ситуация оказалась противоположной: много снега, суровый холод (по ощущениям до −20 °C) и закрытые трассы из-за лавинной опасности. Мы остановились в A-frame-доме — и это, пожалуй, лучший формат проживания для Жабляка. Стоил такой домик за 3 дня — 20 100 рублей на двоих.

Жабляк Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Вместо катания мы отправились в Национальный парк Дурмитор и к Черному озеру — одному из самых красивых в стране. Входной билет стоил 5 € с человека.

Черное озеро Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Также мы побывали на мосту Джурджевича через реку Тара — одном из самых высоких автомобильных мостов Европы. Даже если вы боитесь высоты, себя стоит перебороть, чтобы это увидеть.

Перед вылетом мы вернулись в Тиват — и именно здесь случился самый сильный момент всей поездки. Речь о монастыре Архангела Михаила, расположенном на полуострове Превлака. Это одно из древнейших духовных мест региона.

Когда мы приехали, шел ливень, монастырь был закрыт. На воротах — номер телефона. Я решила позвонить. Вышел монах и открыл монастырь лично для нас.

Монастырь Архангела Михаила Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

Внутри хранятся мощи монахов, погибших, по преданию, от отравления. Атмосфера тяжелая, будоражащая. Это место часто выбирают для венчаний, а в дождь и шторм оно выглядело мистически.

Сколько нужно денег и прочие полезности

Обед в недорогом кафе обойдется вам в 10–15 € на человека, ужин в среднем ресторане — 20–35 € на человека, кофе и десерт: ~5–8 €.

Гостиницы в три звезды — 50–100 € за ночь, четыре — 100–200 €. Выгоднее снимать частные апартаменты, особенно в горах. Такси дорогое, а необходимость частых остановок для фото, смены локаций делают аренду автомобиля гораздо более выгодной.

В Черногории отлично работает навигация Google Maps — с учетом серпантинов, горных дорог и небольших городов это самый надежный способ ориентироваться. Маршруты строятся корректно, но на дорогу стоит закладывать больше времени: дороги узкие, а пейзажи постоянно заставляют останавливаться.

Наличные обязательны. Во многих кафе, на рынках, при частной аренде лодок или парковке карты не принимают вовсе. По ощущению, наличка используется повсеместно, в том числе как способ избегать высоких налогов.

Связь и интернет: лучшее решение купить местную SIM-карту. Это заметно дешевле и стабильнее, чем eSIM, особенно если вы активно пользуетесь навигацией. Тарифы для туристов недорогие, на 30 дней 500 ГБ местная SIM-карта вышла 15 €, покрытие хорошее даже в горах.

Монастырь Морача Источник: Габриелла Захарова / 26.RU

