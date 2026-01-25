Из шоу «Выжить в Стамбуле» выгнали главного изгоя — кто эта белая ворона проекта

Рэпер Серега не смог стал лидером в своей команде и как бы отстранился от всех Источник: телеканал ТНТ

Очередной выпуск шоу «Выжить в Стамбуле» показал, как на самом деле звезды относятся к участникам из народа. И наоборот. Насколько люди, кому чужд шоу-бизнес, не просты, как могут показаться на первый взгляд. Чем же запомнилась четвертая серия реалити и кто покинул проект?

В предыдущем выпуске зрителям показали триумф народной команды: Алена Блин, которая «случайно» оказалась в их числе, выбила победу у звезд на малых испытаниях. Благодаря чему люди, впервые оказавшиеся за границей, переселились из стамбульского леса в роскошную виллу.

Эти люди приехали из разных уголков страны. Заграницей-то никогда не были, а тут их вселяют на шикарную виллу Источник: телеканал ТНТ

Но вместо того, чтобы насладиться вместе со всеми своей победой и комфортной жизнью на проекте, Алена Жигалова сразу же отправилась на новое испытание. На этот раз персональное. Эта была возможность заработать себе иммунитет, ведь ведущие поняли, что «народники» и дальше будут голосовать против звездной журналистки. Чего, кстати, никто из участников не скрывал и не стыдился.

Той же участи удостоилась и Миа Бойко — она потеряла поддержку в лице выбывшей из шоу Екатерины Гордон. Теперь певица осталась одна против ополчившейся против нее своей же команды.

Певица поняла, что ей теперь очень важно получить иммунитет или наладить отношения со своей командой. Пока ей представился только шанс на «бонус» от шоу Источник: телеканал ТНТ

Так Алена Жигалова и Миа Бойко на протяжении 40 часов провели одни в Стамбуле, выполняя различные поручения от организаторов шоу — от поисков российского консульства до самостоятельного путешествия до лагеря участников на попутках. Делали это всё они по отдельности и с разными успехами.

Алена Блин слушает очередное задание, которое ей поможет добиться иммунитета Источник: телеканал ТНТ

А в это время их сокомандники обживались на новых местах. Народники — переехали на виллу и отправились кататься на яхте, где попутно играли с ведущей Ляйсан Утяшевой в игру. Отвечая на каверзные вопросы, участники зарабатывали себе преимущество на следующих испытаниях со звездами.

А вот звезды ворчали на прежних жителей лесного лагеря и попутно обустраивали его «под себя».

В новом сезоне для проигравших участников придумали наказание: они должны «обслуживать» победителей. В этой серии звездам пришлось делать генеральную уборку на виллу: стирать простыни, мыть полы и прочее.

Звезды поразились, насколько нечистоплотны народные игроки. Но Павел Воля предположил, что они лишь намеренно подкинули работенки артистам Источник: телеканал ТНТ

В благодарность народники отправили звездам в лагерь — умывальник. Больше всего такой щедрости обрадовалась актриса Мария Горбань — она ворчала на непривычные ей условия жизни. Даже одна ночь вне роскошного номера в отеле ей далась тяжело. Актриса не смогла спать на синтетической подушке и выбросила ее.

Мария призналась, что одно дело играть столичную штучку, приехавшую в деревню, а другое — в таком мире оказаться Источник: телеканал ТНТ

И пока звезды мечтали о чистых простынях и горячем обеде, на вилле разгорались настоящие страсти.

Игорь Прохоров из Тюмени решил устроить небольшую провокацию для приятеля Алены Блин — Сергея Степанцова. Он предчувствовал, что новоиспеченный игрок ведет нечестную игру, и решил проверить его.

Тюменец является профессиональным тренером волейбольной команды. За время своей работы он научился разбираться в людях, стратегиях и психологии игры. Это все натолкнуло его на мысль подкинуть Сергею фейковый иммунитет. Такой бонус давали в самом начале шоу при заселении на виллу, и он достался Кузьме Сапрыкину в первой серии. Поэтому поверить в достоверность заветного конверта участнику было легко.

Игорь Прохоров не стал заморачиваться с оформлением и просто от руки написал на листке слово «иммунитет». А на обратной стороне условие: «Он сгорит, если остальные участники о нем узнают».

«Я это сделал не ради интриг. А для понимания — по-честному ли он играет или нет. Сергей может разрушить команду изнутри», — объяснил свой поступок Игорь Прохоров в шоу.

Сергей Степанцов обрадовался такому подарку судьбы, но за кадром сказал, что сам рассказывать об иммунитете ничего не будет. Но если кто-то спросит, то признается.

Сергей Степанцов Источник: телеканал ТНТ

Большое испытание в этой серии было не только на сплоченность команд, но и на проявление лидерских качеств. Командам предстояло выбрать по одному из капитанов, которые бы управляли «слепыми участниками»: остальным просто надели маски на глаза и несли своего лидера через полосу препятствий. Так народники и звезды на скорость собирали элементы для пазла. Выиграли в этом испытании звёзды.

Видите эти цветные кубики? На них написаны буквы. Командам нужно было собрать их все и сложить слово «выжить» Источник: телеканал ТНТ

Когда команды разбрелись по своим лагерям и стали думать, кого выдвигать на голосование, раскрылась интрига с фейковым иммунитетом. Игорь Прохоров в открытую спросил у Сергея, почему тот так долго не выходил из номера и не нашел ли он что-то там. Сам же Сергей озвучил, что хочет голосовать или против своей начальницы Алены Блин или Дарьи Выходцевой (посчитал ее приунывшей).

У звездной же команды тешилась надежда, что к вечеру вернется Миа Бойко, чтобы против нее и голосовать.

Однако на самой церемонии выяснилось, что ни Алена Блин, ни певица Миа Бойко еще не успели вернуться со своих заданий. Всем игрокам пришлось на месте принимать решение.

Так народники практически единогласно назвали имя Сергея Выходцева. А звезды — Ирины Шибецкой (простого пекаря так же случайно угодившую в звездную команду). Против нее голосуют так же часто, как в народной против Алены Блин.

Тем временем начальница и приятельница Сергея Алена Блин уже успела добраться до лагеря. Она была очень недовольна командой, которая не только не смогла победить на испытаниях, но и проголосовала против сильного игрока. Делала она это всё в смешной маске, которую прикупила на стамбульском базаре, пока выполняла свое задание Источник: телеканал ТНТ