Развлечения «Дмитрий очень помог мне»: история молодой актрисы, сыгравшей дочь Нагиева в продолжении «Кухни»

«Дмитрий очень помог мне»: история молодой актрисы, сыгравшей дочь Нагиева в продолжении «Кухни»

Роль в этом сериале принесла Марии Ульяновой настоящую популярность

Актрисе сейчас 31 год

Актрисе сейчас 31 год

Источник:

Мария Ульянова / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Если вы смотрели сериал «Кухня», то наверняка знакомы и с его спин-оффом — «Кухня. Война за отель». Дочь Дмитрия Нагиева в этом проекте сыграла Мария Ульянова. Именно эта роль принесла актрисе популярность.

— Первый же мой день съемок сразу начинался со сцен со звездой — Дмитрием Нагиевым. Это была непростая и волнительная ситуация, но Дмитрий оказался превосходным партнером и очень помог мне. Моя Варя — это новый персонаж, и она должна быть одновременно и женственной, и сексапильной, и в то же время такой сутулой пацанкой. Мне кажется, что всё получилось, — рассказывала девушка о работе в «Кухне» в одном из интервью.

Как молодая актриса попала в сериал, рассказывает 116.RU.

Выросла без отца

Мария Ульянова родилась в столице республики 16 марта 1994 года, сейчас ей 31 год. Марию воспитывали мама и бабушка, а своего отца она никогда не видела. Возможно, именно поэтому ей удалось так органично воплотить на экране своего персонажа.

— С годами я встречала других девочек — таких же. И женщин, ставших мамами без «второго родителя» рядом. Сильных. Удивительных. Героических не потому, что хотели, а потому что не было выбора. Моя мама — одна из них. Она работала. Успевала. Любила. Уставала. И снова поднималась, — писала о своей маме Мария.

На фото — маленькая Маша

На фото — маленькая Маша

Источник:

Культурная мать / T.me

С детства девочка тянулась к творчеству: занималась танцами и балетом. После школы она решила связать жизнь с актерской профессией и отправилась покорять Москву. Там Ульянова поступила в ГИТИС (Российский институт театрального искусства) на курс художественного руководителя Алексея Бородина.

— Я приехала из Казани, где театральная жизнь была тише, и театр казался чем-то архаичным. А тут как будто распахнули окна, — делилась она в своих соцсетях.

Во время учебы в институте ей часто предлагали роли в кино, но после получения диплома интерес со стороны индустрии заметно снизился. После выпуска в карьере Ульяновой наступило небольшое затишье. Мария выбирала между театром и кино и в итоге всё равно продолжила пробоваться в кинематографе.

Не сдаваться — то, чему Мария научилась у мамы

Не сдаваться — то, чему Мария научилась у мамы

Источник:

Мария Ульянова / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Позже, когда актриса уже стала известной, она поступила во ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова), чтобы получить дополнительное режиссерское образование. В одном из интервью Мария признавалась, что в своей дипломной работе по мотивам рассказа Ивана Бунина «В Париже» она хотела бы видеть Нагиева. Но учебу она пока что не окончила.

Роли и популярность

Дебютом в кино для нее стала роль кассира в короткометражке «Майор Гром». Второй ее работой стал фильм «Ночь после выпуска». В дальнейшем Ульянова долгое время появлялась на экранах преимущественно в эпизодических ролях.

Маша в сериале «Майор Гром»

Маша в сериале «Майор Гром»

Источник:

rutube.ru

Одну из главных ролей она впервые сыграла в криминальной драме «Взрыв». На момент съемок Мария была студенткой, но сам фильм вышел позже. В 2019 году актриса снялась в сериалах «Учителя» и «Фантом», а с 2018 по 2020 год появлялась в проекте «СеняФедя» вместе с известными актерами из «Кухни».

Сериал «Взрыв» — Мария сыграла одну из главных героинь

Сериал «Взрыв» — Мария сыграла одну из главных героинь

Источник:

kino-teatr.ru

Настоящую популярность Марии принес сериал «Кухня. Война за отель», где она сыграла Варю. По сюжету ее героиня пытается выстроить отношения с отцом, который не принимал участия в ее воспитании. Работа с Нагиевым оставила у актрисы исключительно положительные впечатления — она называла его настоящим профессионалом.

Мария в сериале «Фантом» — она играет жену главного героя, следователя Шмелева

Мария в сериале «Фантом» — она играет жену главного героя, следователя Шмелева

Источник:

kino-teatr.ru

— Я очень люблю какие-то яркие, пограничные роли. Когда меня спрашивают про роль мечты, я всегда отвечаю, что люблю роли на сопротивление, что-то на грани, когда неясно, это плохой персонаж или хороший, но такой живой и настоящий, — говорила актриса.

Сериал «Кухня. Война за отель»

Сериал «Кухня. Война за отель»

Источник:

сtc.ru

Персонаж Маши получился живым и настоящим

Персонаж Маши получился живым и настоящим

Источник:

ctc.ru

После «Кухни» Ульянову пригласили в проекты «Фитнес-2», «Прогулки со смертью» и «Синичка». К своим ролям она относится максимально ответственно: например, для образа преступницы в «Синичке» Мария изучала психологическую литературу, чтобы глубже вжиться в характер героини.

Сериал «Ночь после выпуска»

Сериал «Ночь после выпуска»

Источник:

kino-teatr.ru

В 2021 году актриса снялась в комедии «Любовь в нерабочие недели», а позже появилась в фильме Данилы Козловского «Чернобыль». В 2022 году Ульянова сыграла журналистку в мини-сериале «Спроси Марту».

Сериал «СеняФедя»

Сериал «СеняФедя»

Источник:

kino-teatr.ru

В том же году она приняла участие в реалити-шоу «Форт Боярд» — проекте, попасть в который мечтала еще в детстве. Интересно, что у Марии практически нет фобий и на многие испытания она была готова идти добровольцем.

Семья и личная жизнь

Мария замужем, в 2022 году она родила сына Сашу. Муж — Дмитрий Христокян — работает специалистом по программному обеспечению, он на четыре года старше Марии. Дмитрий обожает экстремальный спорт: прыжки с парашютом, серфинг, водные лыжи.

Мария с мужем Дмитрием и сыном Сашей

Мария с мужем Дмитрием и сыном Сашей

Источник:

Культурная мать / T.me

Историю своего знакомства пара не раскрывает. Впервые они появились вместе на публике в ноябре 2019 года на премьере сериала «Кухня. Война за отель».

О личной жизни Маша предпочитает не распространяться

О личной жизни Маша предпочитает не распространяться

Источник:

Культурная мать / T.me

Роды актрисы прошли в Турции. В форму актриса вернулась довольно быстро: по ее словам, благодаря тому, что во время беременности она правильно питалась, занималась спортом и йогой.

Актриса даже бегает марафоны

Актриса даже бегает марафоны

Источник:

Культурная мать / T.me

— Мне нравится, как я выгляжу, диет и резких похудений себе не устраиваю. Это стресс для организма, за который рано или поздно придется расплачиваться. Просто стараюсь следить за здоровьем, есть небольшими порциями по 4 раза в день, только когда наступает чувство голода, и не есть на ночь. Спортзал посещаю ежедневно. Во всяком случае, стараюсь ни дня не пропускать. Если нет возможности, дома полчаса занимаюсь, — рассказывала актриса о своем отношении к спорту.

Мария старается держать баланс между работой и личной жизнью

Мария старается держать баланс между работой и личной жизнью

Источник:

Культурная мать / T.me

Что сейчас?

Сегодня Мария Ульянова продолжает работать в кино, совмещая съемки с материнством. В 2024 году она появилась в одной из главных ролей в мелодраме «Как спасти влюбленную женщину».

Также она снимается в сериале «Учитель года», который выйдет в 2026 году. По сценарию главный герой — автор успешного блога. На пике популярности произошла трагедия, из-за которой он оказался в инвалидном кресле. Это подкосило его, но он не сдался и решил устроиться на работу в обычную школу. Кого именно сыграет Ульянова в картине, пока непонятно, известно только, что ее героиню зовут Катя.

Актриса часто делится фото и видео из повседневной жизни

Актриса часто делится фото и видео из повседневной жизни

Источник:

Культурная мать / T.me

Кроме того, Мария работает ведущей и проводит мероприятия — праздники, свадьбы и корпоративы. Стоимость обсуждается по заявке.

Дополнительный доход Мария получает и от сдачи в аренду квартиры на Патриарших прудах в Москве.

В свободное время Ульянова ведет небольшие лайфстайл-блоги, где показывает себя сразу в нескольких ролях — актрисы, мамы и гедониста (так и написано в шапке профиля). У нее есть личный блог и отдельный — материнский. В личном она публикует свои фотографии, кадры с ребенком, рассказывает о повседневной жизни и делится видео из путешествий.

Мария много путешествует

Мария много путешествует

Источник:

Культурная мать / T.me

В материнском блоге Мария честно пишет о своих переживаниях и опыте. Например, из ее постов известно, что она считает себя тревожной мамой и только недавно отдала сына в детский сад.

— Осторожно, вдохновляю на материнство, — написано в ее соцсети.

Кроме того, актриса часто пишет короткие пьесы на волнующие ее темы, сценарии и делится ими с подписчиками.

Регина Алтынбаева
Регина Алтынбаева
Корреспондент 116.RU
