Пацан к успеху шел: кто из участников шоу «Голос» реально выбился в люди

Музыкальные шоу нередко критикуют: мол, участники появляются на экране, а после финала бесследно исчезают. Неужели сцена «Голоса» — лишь мимолетный шанс, после которого нельзя построить карьеру? Как бы не так — далеко не все герои проекта получили лишь одну минуту славы: среди них оказываются те, кто после того, как выключаются камеры, продолжает работать и в итоге добивается успеха.

Регина Тодоренко

Только преданные фанаты ведущей помнят, что Тодоренко начинала свой путь как певица. После участия в украинской «Фабрике звезд» (16+) и «X-факторе» (16+) она несколько лет пела в составе женской группы Real O.

— Там было четыре солистки, мы дружно пели о любви, о платьях, туфлях и сумках, — вспоминает Тодоренко. — Пять лет мы проездили по гастролям, и скажу вам, это было непросто. В любом женском коллективе работать тяжело: то критические дни у всех совпадут, то колготки не те кто-то купит, то платье не нравится, то вдруг у кого-то плохое настроение — значит, у всех должно быть плохое настроение, давайте подеремся. Ну и дрались, бывало.

Когда Тодоренко наскучило выступать в составе группы, она двинулась на шоу «Голос», чтобы заявить о себе как о сольной исполнительнице. На слепых прослушиваниях всё прошло не совсем гладко: из четырех экспертов к Регине повернулась лишь Полина Гагарина.

Тодоренко продержалась на шоу до этапа «нокаутов», когда участники делятся на группы по три человека и члены жюри оставляют только по одному. Выбыв, Регина призналась, что и сама собиралась уходить с проекта. Всё же ей ближе исполнять свои песни, а не чужие.

— Дальше пусть идут профессиональные музыканты, которые заканчивали консерватории, джазово-эстрадные колледжи, а я буду петь свой материал. Свои песни у меня получается исполнять гораздо лучше, — прокомментировала уход Тодоренко.

Пела свои песни Регина недолго. После «Голоса» ее запала хватило лишь на один альбом, и она переключилась на шоу «Орел и решка» (12+). Четыре года она путешествовала по миру и рассказывала про культуру и жизнь в других странах. Но и это ей надоело.

— Понимаю, многие считают мою карьеру мечтой — колесишь по миру за чужой счет, смотришь диковинные места и комментируешь происходящее. Но у всего есть предел. По мнению ученых, менять сферу деятельности нужно раз в четыре года, — заявила Тодоренко.

Регина недолго думала, чем еще хочет заняться, — выбор пал на актерство. Она не отрицала, что не прочь больше не строить карьеру, а реализоваться как жена и мама. Так и случилось: играя в спектакле, она познакомилась с музыкантом Владом Топаловым, который вскоре стал ее мужем.

— У нас всё началось со спектакля. Мы играли невесту и жениха. Такая же картинка, которая произошла в жизни. Навизуализировались, роковой спектакль, — позже вспоминала о знакомстве с будущим мужем Тодоренко.

В 2018 году ведущая вышла замуж, а еще через год у нее родился сын. В декрете Тодоренко осознала, что ей не хватает тех дней, когда она колесила по миру, и она снова вернулась на телевидение. Регина запустила несколько тревел-программ, а также начала вести передачи о материнстве. О музыкальном прошлом теперь напоминает лишь судейство в шоу «Маска» (16+).

Антон Токарев

Редкий, если не единственный случай, когда к певцу слава пришла не после, а во время шоу. На слепых прослушиваниях музыкант Антон Токарев ничем не выделялся среди своих конкурентов, и к нему повернулись только два эксперта: Полина Гагарина и Сергей Шнуров. Антон перешел в команду последнего и не прогадал.

Во время этапа «нокаутов» оказалось, что для того, чтобы засиять, Токареву не хватало подходящей песни. Вместе со Шнуровым он подготовил кавер на песню «Седьмой лепесток». И тот за счет рок-мотивов для некоторых даже превзошел оригинал.

— Кавер в миллиарды раз лучше оригинала. Я никогда не слушала эту песню группы Hi-Fi, ну просто не нравилась, как по мне — обычная попса. Но как Антон спел — в стиле рока, это что-то новенькое и просто шикарное, — наперебой хвалили исполнителя зрители шоу.

Не последнюю роль в популярности Токарева сыграл сам Шнуров, который всеми силами старался помочь ему на проекте и сильно расстроился, когда Антон занял в финале второе место. Сергей пошутил, что жалеет о том, что его подопечный не смог купить победу, как когда-то сделала Алсу для своей дочки на «Голос. Дети» (0+).

— Я бы накрутил бы баллы, но не дали, не спасу. Ученик мой — славный малый. Жаль, что он не сын Алсу, — высказался солист группы «Ленинград».

Антона же второе место совсем не расстроило. После шоу он купил права на песню «Седьмой лепесток» и выпустил полноценный кавер.

— Всё это какое-то диснеевское кино! Я столько лет мечтал, что меня когда-нибудь начнут воспринимать как серьезного артиста, музыканта. Столько сил, болей, панических атак. И тут это произошло, — не мог поверить Антон.

Тот тут же залетел в чарты и еще долго не покидал их. Параллельно с этим Антон открыл свою собственную студию и продолжил писать песни: он выпустил фит вместе с Владимиром Пресняковым, а также записал трек для сериала «Жизнь по вызову» (18+).

Олег Майами

Впервые Майами, чья настоящая фамилия Кривиков, появился на телевидении в начале 2010-х на шоу «Дом-2» (16+). Как бы Олег ни пытался стать на телестройке своим — сплетничал, устраивал скандалы и крутил романы, — всё оказалось без толку, и он продержался на проекте только восемь месяцев.

После проекта Майами заметил продюсер Максим Фадеев. Так как Олег с детства занимался музыкой и возвращаться к обычной жизни в родном городе ему не очень хотелось, он заключил контракт с Фадеевым и подался в певцы.

Молодой харизматичный парень нравился зрителям, но мало кто воспринимал его как серьезного артиста после участия в телестройке. Тогда в 2015 году он отправился на шоу «Голос» искать свою аудиторию.

— Я уже два года сотрудничаю с Максимом Фадеевым: музыка для меня больше не хобби, это стало для меня профессией. А «Голос» — достаточно серьезная площадка, где можно получить опыт и реально проявить себя, — заявил Майами.

Во время слепых прослушиваний к нему повернулось трое из четырех экспертов: Баста, Григорий Лепс и Полина Гагарина.

— Я буду называть вас просто красавчик, — был первый комментарий Гагариной, когда она увидела Майами.

Олег стремился, чтобы его ценили за талант, а не за внешность. Поэтому он присоединился к команде Лепса и участвовал в шоу до четвертьфинала. Начинающий музыкант оказался прав: после шоу его действительно чаще стали замечать и приглашать на концерты. Однако возникла новая проблема. Майами был недоволен условиями контракта с Фадеевым, и продюсер перестал организовывать его выступления, несмотря на спрос. В итоге Олег два года оставался без работы и новых песен.

В 2019 году Майами пошел на мировую и попросил прощения у Фадеева. Топор войны был зарыт, и продюсер передал Олегу права на все его песни.

— Компании ничего не нужно, она всегда дает зарабатывать артистам. Поэтому желаю Олегу Майами удачи в дальнейшем, вот, собственно, и всё, — попрощался с бывшим подопечным Фадеев.

Настоящая слава пришла к Майами после 2020 года, когда он предложил своим землякам Niletto и Леше Свику записать совместные треки — «Не вспоминай» и «Громче города».

— Идея коллаборации у меня появилась. Я видел Даню, и у меня сразу родилась песня, а потом мы позвали Лешу, — рассказывал Майами.

Антон Беляев

Беляев родился в Магадане, где основал свою джаз-группу Therr Maitz. В погоне за лучшей жизнью он вместе с коллективом перебрался в Москву, но первое время дела не ладились. Концертов мало, денег тоже. Всё изменилось, когда он пришел на второй сезон «Голоса».

— До «Голоса» максимум, что мы имели, это порядка десятка концертов в месяц. Моя жена звонила знакомым журналистам с вопросом: «А вы не хотите взять интервью у Антона?» и получала ответы: «А зачем?» После первого же эфира в «Голосе» мне позвонили и попросили дать концерт следующим вечером, — поделился Беляев.

Во время слепых прослушиваний к Беляеву повернулись все эксперты. Он ушел в команду Агутина, но на этапе «поединков» певец выгнал его, и Антон перешел к Пелагее. Выиграть ему всё же не удалось, но главную цель он выполнил — стал популярным.

После завершения проекта Беляев не изменил своим принципам. Он не начал сольную карьеру, остался в своей группе. Кроме выпуска своих песен, Беляев запустил собственный проект Lab. С 2019 года он приглашал к себе в студию разных звезд и предлагал им спеть любимые песни, но в новой аранжировке, вместе с хором и оркестром. Программа стала настолько популярна, что на ее основе Беляев создал отдельное шоу, с которым ежегодно гастролирует по всей России.

— Моя профессия — делать музыку. Я не классная певица, не знаменитый рэпер, не оперная дива. Просто занимаюсь производством музыки, — скромно говорит о себе Беляев.

В 2025 году самым ярким из экспериментов стал кавер на песню «Широка река» в исполнении Дмитрия Журавлева.

Беляев дважды возвращался на «Голос» в качестве наставника. Однако ни разу не смог стать лучшим и довести члена своей команды до победы.

Ярослав Дронов (SHAMAN)

Ярослав Дронов попал на телевидение через программу «Фактор А» (16+). Звездные судьи, среди которых были Игорь Николаев, Лолита и Алла Пугачева, высоко оценили его выступление и посоветовали продолжать петь.

— Сколько же вам еще придется самоутверждаться, Ярослав. Я желаю вам сил не только чтобы побеждать, но и чтобы проигрывать. Трудно будет, потому что вы незаурядная личность, — прокомментировала выступление примадонна.

Зарядившись мотивацией, Ярослав двинулся на следующий конкурс — «Голос». Здесь он уже покорил Пелагею и Диму Билана и продержался до полуфинала, уступив победу Александре Воробьевой. После проигрыша Ярослав не очень лестно отзывался о проектах, где когда-то его так хвалили и пророчили большое будущее.

— Скажу честно, мне никогда не нравилась сама концепция телевизионных проектов. Есть в этом что-то фальшивое, неестественное и циничное. Люди, которые там участвуют по собственной воле, ни в чём не виноваты: они не знают всего этого и приходят с открытыми сердцами и надеждой, что их заметят. Однако по итогу оказываются никому не нужны и служат маленькими винтиками в огромном механизме, — жестко проходился по проекту Дронов.

Однако сам Дронов быть обычным «винтиком» не захотел. Несколько лет он пел в составе команды «Час пик», но в 2019 году взял псевдоним SHAMAN, отрастил дреды и начал сольную карьеру.

В 2022 году Дронов заявил, что на конкурсы он больше ни ногой, если только ему не предложат место наставника и члена жюри.

— Мне кажется, я вырос из штанишек конкурсантов, пора самому быть наставником. Да и конкурсов в моей жизни уже достаточно, — отмахивался Дронов.

Но не все музыкальные конкурсы попали под немилость Ярослава. В 2025 году он представил Россию на «Интервидении». Правда, сразу же после своего выступления попросил себя снять, сославшись на то, что стране-хозяйке не пристало соревноваться. После такого поступка певца захейтили не только поклонники, но и коллеги по цеху.

— Зачем надо было морочить голову себе и людям, если ты не планировал побеждать? Если бы он ушел до конкурса и уступил место молодому артисту, которому эта сцена нужна, все бы поняли, и он бы вышел в качестве приглашенного гостя, — негодовал Иосиф Пригожин.