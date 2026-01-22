Что случится в феврале 2026 года: раскрыта тайна секретного конверта Вольфа Мессинга

Таинственный конверт с пророчеством должны были открыть в 2025 году, чтобы подготовиться к переломной дате — 26 февраля 2026 года Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Вольф Мессинг — известный гипнотизер и медиум, настоящая загадка XX века, легенда среди экстрасенсов. Вокруг его имени существует множество мифов. Один из них — появившееся в Сети тайное пророчество. Те, кто его опубликовал, говорят, что экстрасенс за два дня до своей смерти передал Брежневу таинственный конверт, вскрыть который нужно было только в 2025 году. Внутри нашли пророчество о роковой дате для всего человечества — 26 февраля 2026 года.

Вольф Мессинг был известен своими выступлениями, которые назывались «Психологические опыты». Концерты были построены на чтении мыслей на расстоянии и поиске спрятанных предметов. Многие обращались к нему, как к экстрасенсу, в том числе за пророчествами, полагая, что Мессинг может читать будущее.

Что за секретный конверт и в чём суть пророчества

Недавно о секретном конверте Вольфа Мессинга начали вспоминать особенно часто. Считается, что экстрасенс за два дня до своей смерти передал его Брежневу — в документе якобы содержится пророчество о самой важной дате для всего человечества. Глава России на момент 26 февраля 2026 года должен принять решение, которое повлияет на ход истории. Чем ближе дата — тем больше теорий и сообщений появляется.

По распространяемому пророчеству 26 февраля планеты выстроятся по-особому, что сделает тонкой границу между возможным и невозможным. За неделю до этого должно произойти мощное землетрясение «в регионе, где не было подобных событий тысячу лет». За сутки до 25 февраля ожидается глобальный отказ систем связи.

В пророчестве говорится, что 26 февраля 2026 года станет переломным днем для всего человечества Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

26 февраля у главы России должны оказаться три документа, по которым он и должен будет принять решение: применить новое оружие, согласиться на объединение всех государств под одной надструктурой с утратой суверенитета или реализовать объединение стран через сотрудничество, а не подчинение.

Схождение трех сил и научные прорывы

В письме также есть и другие важные детали. Якобы Мессинг предсказал более тесное взаимодействие между тремя ведущими державами для решения целого ряда кризисов. Он символически обозначил три силы как орла (США), дракона (Китай) и медведя (Россия). Не обошлось и без «теневого правительства». Оно обозначено четвертой силой, которая владеет капиталом и информацией и будет сталкивать лбами страны, раскручивая глобальный конфликт. Предвестником обострения должно стать появление кометы.

В пророчестве говорится не только о возможных вариантах развития событий, но и о силах, которые могут повлиять на случившееся Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В 2026 году также возможно появление технологии, которая позволит излечивать людей от большого количества болезней. Если всё пойдет по самому благоприятному сценарию, то российские ученые могут совершить прорыв в борьбе со старением уже к 2030 году, а к 2050 году отправиться на освоение космоса.

Ждем 26 февраля?

Биографы Мессинга, известные экстрасенсы и астрологи крайне скептически отнеслись к распространяющемуся в соцсетях словно пожар «пророчеству», заявляя, что такие вещи появляются регулярно. И всегда выбирается красивая, часто зеркальная дата. В этом случае 26.02.2026. Темп распространения только нарастает и должен достигнуть апогея перед предполагаемыми событиями. Так было, например, в 2012 году с заявлением о конце света, основанным на неверной интерпретации календаря майя. Истерия в соцсетях была масштабная.

К подобным пророчествам скептически относятся многие, а биограф Мессинга назвал его фейком Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Историк, автор биографии Мессинга Вадим Эрлихман в интервью изданию «АиФ» прямо заявил, что пророчество — фейк.

«Все предсказания такие высасываются из пальца, близко к предсказываемой дате, иначе ими никто не будет интересоваться. Старик, наверное, вертится в гробу просто как пропеллер», — сказал Вадим Эрлихман и добавил, что экстрасенс политическими предсказаниями не занимался.

При этом часть экспертов, например известная астролог Светлана Дараган, в своих публикациях отмечает, что февраль 2026 года действительно станет для страны непростым. В это время пошатнутся старые устои и запустятся революционные мировые движения. Но всё же в ее прогнозе не такой накал страстей, как в пророчестве.

Что говорят другие предсказатели

Интерес возник не только к Мессингу, но и к более известным прорицателям. Угрозу из космоса и ослабление Запада предсказал на 2026 год Нострадамус. Он писал: «Когда Марс будет править среди звезд, человеческая кровь окропит святилище»; «С восточной стороны вздымаются три огня, а западная сторона погружается в тишину и гаснет».

И Нострадамус, и Ванга не обещают легкий 2026 год Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Эти строки сторонники трактовок связывают с усилением новых держав на Востоке, а «угасание света Запада в тишине» понимают как ослабление влияния и стабильности западных стран. Также Нострадамус предсказывал столкновение двух влиятельных лидеров. Человечеству придется сделать выводы из своих ошибок, при этом можно ожидать появления нового лидера.

О климатической катастрофе и войнах на 2026 год предупреждала Ванга. Слепая предсказательница предупреждала: «Конфликты вспыхнут как спички в сухой траве». Ситуация в мире обострится и из-за климатических проблем.

«Одна часть мира замерзнет в ужасном холоде, другая сгорит в нестерпимой жаре», — говорится в пророчестве Ванги. Прорицательница предупреждала об экономических проблемах во всем мире, угрозе со стороны развития технологий и отмечала особую роль России на мировой арене и в грядущих событиях 2026 года.