Индустрию прорвало: вспоминаем 15 лучших игр 2025 года

В начале февраля случился праздник на улице любителей Средневековья — вышла Kingdom Come: Deliverance II (18+). Чешская студия Warhorse Studios выпустила продолжение успешной ролевой игры про Европу XV века. Под управление игрока попадал Генри, сын кузнеца, оказавшийся в центре гражданской войны между королем Венцелем IV и его братом Сигизмундом.

Игра поначалу отталкивает своей сложностью и обилием механик (проверено на себе), но затем крадет всё ваше свободное время. Путешествия на лошади между красивыми деревушками, сбор крапивы и одуванчиков для зелий, стирка и починка одежды, бои на мечах, перестрелки с лучниками и арбалетчиками, открытие своей купальни, осада замка и разруливание политических споров — типичный игровой день в Kingdom Come. Игра доступна на платформах Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S.