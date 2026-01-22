НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Индустрию прорвало: вспоминаем 15 лучших игр 2025 года

Индустрию прорвало: вспоминаем 15 лучших игр 2025 года

Разбег жанров впечатляющий — от сетевых боевиков до визуальных новелл

154
Рассказываем, чему можно уделить внимание в выходные

Рассказываем, чему можно уделить внимание в выходные

Источник:

игры Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch

В 2025 году вышло неприлично много отличных игр. Пока геймеры утирают благодарные слезки, 45.RU решил вспомнить самые громкие и интересные релизы прошедшего года.

  1. Средневековые страсти в Kingdom Come: Deliverance II
  2. Кооператив в Split Fiction
  3. Игра года — Clair Obscur: Expedition 33
  4. Шутер с ордами демонов — Doom: The Dark Ages
  5. Польский «Скайрим» — Tainted Grail: The Fall of Avalon
  6. Игра от «гения» — Death Stranding 2
  7. Кровавый путь к сомнительной вершине — Mafia: The Old Country
  8. Жучиные истории — Hollow Knight: Silksong
  9. Вы кто такие, я вас не звал — No, I’m not a Human
  10. Зомби-апокалипсис с паркуром — Dying Light: The Beast
  11. Месть и катаны — Ghost of Yotei
  12. Король сетевых шутеров — Battlefield 6
  13. Добрый вечер, я диспетчер — Dispatch
  14. Воевать или договариваться — ARC Raiders
  15. Идем со мной, если хочешь жить — Terminator 2D: No Fate
1

Средневековые страсти в Kingdom Come: Deliverance II

В начале февраля случился праздник на улице любителей Средневековья — вышла Kingdom Come: Deliverance II (18+). Чешская студия Warhorse Studios выпустила продолжение успешной ролевой игры про Европу XV века. Под управление игрока попадал Генри, сын кузнеца, оказавшийся в центре гражданской войны между королем Венцелем IV и его братом Сигизмундом.

Игра поначалу отталкивает своей сложностью и обилием механик (проверено на себе), но затем крадет всё ваше свободное время. Путешествия на лошади между красивыми деревушками, сбор крапивы и одуванчиков для зелий, стирка и починка одежды, бои на мечах, перестрелки с лучниками и арбалетчиками, открытие своей купальни, осада замка и разруливание политических споров — типичный игровой день в Kingdom Come. Игра доступна на платформах Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S.

Источник: игра Kingdom Come: Deliverance II
Источник:

игра Kingdom Come: Deliverance II

2

Кооператив в Split Fiction

6 марта вышла одна из лучших игр для двоих — Split Fiction (16+) от королей кооператива, студии Hazelight. Игрокам предстояло управлять писательницами Зои и Мио: они становились участницами научного эксперимента и попадали в ловушку собственных историй.

Игра красочная, с огромным количеством механик, здоровым юмором (уровни со свинками и стоматологом вам запомнятся надолго), разнообразными уровнями и неплохим сюжетом — отличный повод скоротать несколько вечеров вместе со своей второй половиной. Сыграть можно по интернету, либо сидя с напарником (а лучше напарницей) на одном диване. Платформы — Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2.

Источник: игра Split Fiction
Источник:

игра Split Fiction

3

Игра года — Clair Obscur: Expedition 33

24 апреля вышла одна из самых популярных игр 2025 года — Clair Obscur: Expedition 33 (18+). В декабре проходила церемония The Game Awards (игровой «Оскар»), французские разработчики «Экспедиции» забрали девять наград (включая статуэтку за лучшую игру года).

Clair Obscur — это пошаговые бои в красочной и вычурной вселенной, великолепный саундтрек (сидит в голове с самого релиза) и запоминающаяся история (которая, впрочем, может понравиться не всем). Игра доступна на платформах Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S.

Источник: игра Clair Obscur: Expedition 33
Источник:

игра Clair Obscur: Expedition 33

4

Шутер с ордами демонов — Doom: The Dark Ages

В середине мая вышла новая часть Doom с подзаголовком The Dark Ages (18+). Главного героя, молчаливого и брутального Палача Рока, поместили в фэнтезийное Средневековье для истребления орд адских демонов. В игре отличный симбиоз боевой системы (бег, рывки, блокирование атак щитом, пострелушки из разнообразного оружия) и тяжелого металла. Познакомиться с одним из лучших шутеров 2025 года можно на платформах Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Источник: игра Doom: The Dark Ages
Источник:

игра Doom: The Dark Ages

5

Польский «Скайрим» — Tainted Grail: The Fall of Avalon

Еще один любопытный майский проект — Tainted Grail: The Fall of Avalon (18+). Игра от поляков получила сдержанные похвалы от критиков и весьма хвалебные отзывы от геймеров. Tainted Grail, по сути, является наследником «Скайрима», но с меньшим бюджетом и более мрачным и интригующим сюжетом. Это ролевая игра от первого лица с открытым миром, множеством интересных квестов и спорной боевой системой. Поиграть можно на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

Источник: игра Tainted Grail: The Fall of Avalon
Источник:

игра Tainted Grail: The Fall of Avalon

6

Игра от «гения» — Death Stranding 2

В конце июня вышел один из главных эксклюзивов PlayStation 5 — Death Stranding 2 (18+). Автор, «Кодзима-гений», снова отправил курьера Сэма Бриджеса в путешествие по доставке грузов из точки А в точку Б. И обратно. В игре прекрасная графика, неплохой саундтрек, интересные механики, зрелищные перестрелки и голливудская постановка. Минусом для фанатов могут стать самоповторы из первой части, в остальном — рекомендуем к ознакомлению.

Источник: игра Death Stranding 2
Источник:

игра Death Stranding 2

7

Кровавый путь к сомнительной вершине — Mafia: The Old Country

8 августа состоялся релиз Mafia: The Old Country (18+). Игра будет интересна любителям мафиозной тематики и фильмов о гангстерах. Приключенческий экшен от третьего лица покажет историю Энцо Фавара и его становление от раба на серном руднике до одного из первых лиц криминальной семьи. У игры отличный сюжет (хоть и с предсказуемым финалом), красивая графика (виды солнечной Сицилии XX века завораживают), но крайне спорные игровые механики (стрельба, управление лошадьми и автомобилями, само устройство игрового мира устарели лет на 10–15). Неплохое развлечение на пару-тройку вечеров можно опробовать на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Источник: игра Mafia: The Old Country
Источник:

игра Mafia: The Old Country

8

Жучиные истории — Hollow Knight: Silksong

В начале сентября вышел один из главных игровых долгостроев — Hollow Knight: Silksong (12+). Это 2D-платформер (с видом сбоку) про путешествие героини Хорнет по увядающему королевству, населенному жуками. Игру делали шесть лет, и вот она наконец-то вышла. Фанаты в большинстве своем были в восторге и получили именно то, что хотели — метроидванию (игра с большим количеством путей, которые открываются со временем. Поэтому часто приходится возвращаться назад) с зубодробительной сложностью и чарующим визуалом. Игра доступна на ПК (в том числе на macOS и Linux), PlayStation 4–5, Xbox One-X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

Источник: игра Hollow Knight: Silksong
Источник:

игра Hollow Knight: Silksong

9

Вы кто такие, я вас не звал — No, I’m not a Human

Неожиданным сентябрьским сюрпризом стала визуальная новелла от российских разработчиков No, I’m not a Human (18+). Это психологический хоррор с элементами выживания, где игроку предстоит управлять убежищем, решая, кого впустить внутрь, а кого оставить снаружи.

В дом главного героя будут пытаться проникнуть разные гости: обычные люди, монстр, правительственные агенты, вооруженный мститель. Концовка зависит от того, кто окажется внутри и выживет. Игру хвалят за напряженную атмосферу, но критикуют за поверхностные механики. Но это не помешало ей разлететься на мемы и обрести известность. Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Источник: No, I'm not a Human
Источник:

No, I’m not a Human

10

Зомби-апокалипсис с паркуром — Dying Light: The Beast

Сентябрь и не думал останавливаться — в середине месяца вышел бодрый, агрессивный и мясной экшен от первого лица Dying Light: The Beast (18+). Хоррор продолжает историю Кайла Крейна, главного героя первой части. Ему предстоит бегать по крышам и улочкам туристического городка, отбиваться от толп зомби, сражаться с огромными и сильными мутировавшими боссами.

Особого адреналина добавляют ночные погони по городу, когда просыпаются самые сильные и свирепые противники. Одной из главных фишек игры стало то, что главный герой тоже заражен — в режиме «зверя» он может рвать врагов голыми руками и проводить особо мощные атаки. У игры неплохие отзывы от критиков и геймеров, поиграть можно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S (в конце года должны выйти версии для PS4 и Xbox One).

Источник: игра Dying Light: The Beast
Источник:

игра Dying Light: The Beast

11

Месть и катаны — Ghost of Yotei

2 октября состоялся релиз еще одного эксклюзива для PlayStation 5 — Ghost of Yotei (18+). Это самурайский экшен от третьего лица про ассасина Ацу, которая мстит за свою погибшую семью. Как и первая часть, игра обладает завораживающим визуалом, показывает стильные бои на катанах и предоставляет для исследования снежные леса, тундры, луга и поля.

Источник: игра Ghost of Yotei
Источник:

игра Ghost of Yotei

12

Король сетевых шутеров — Battlefield 6

10 октября состоялся релиз новой части сетевого шутера Battlefield 6 (18+). Главный конкурент Call of Duty в этом году чувствует себя прекрасно — миллионы проданных копий, хорошие отзывы, довольные фанаты. Вопросы у игроков поначалу вызывала долгая и спорная прокачка оружия, а также недостатки режима местной «королевской битвы». Но сейчас, судя по среднему онлайну в 150 тысяч человек, у игры всё устаканилось. Ворваться в перестрелки с десятками других игроков можно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Источник: игра Battlefield 6
Источник:

игра Battlefield 6

13

Добрый вечер, я диспетчер — Dispatch

Ещe одним хитом осени стала интерактивная новелла Dispatch (18+). Главным героем стал Роберт Робертсон, бывший супергерой. Он становится диспетчером и управляет шайкой бывших суперзлодеев, которые пытаются искупить свои грехи. Это, по сути, кино на пару вечеров с харизматичными героями, выбором поступков, которые повлияют на исход игры и простой, но залипательной механикой отправки людей со сверхспособностями на помощь горожанам. Поиграть можно на ПК и PlayStation 5.

Источник: игра Dispatch
Источник:

игра Dispatch

14

Воевать или договариваться — ARC Raiders

Октябрьской громкой новинкой стал шутер от третьего лица ARC Raiders (18+). Игрокам предстоит в одиночку (либо с напарниками) бегать по красивым постапокалиптичным локациям и собирать ценности (оружие, предметы и ресурсы). Мешать этому будут враждебные роботы и другие игроки, также заинтересованные в поиске добычи.

ARC Raiders хвалят за социальную составляющую — никто не мешает при встречах с другими игроками договориться о перемирии и вместо перестрелки обшаривать здания и уничтожать роботов вместе. А затем получить пулю в спину от нового «товарища». У игры в пике был огромный онлайн в 700 тысяч человек, приобщиться к ней можно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Источник: игра ARC Raiders
Источник:

игра ARC Raiders

15

Идем со мной, если хочешь жить — Terminator 2D: No Fate

Конец года свел олдскулы — наконец-то вышел пиксельный экшен с видом сбоку Terminator 2D: No Fate (16+). Игра окунет вас в ностальгию благодаря эпизодам из фильма «Терминатор 2: Судный день», при этом дав возможность получить одну из нескольких концовок. Игру хвалят за атмосферу и стиль, но поругивают за то, что слишком короткая. Она доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Источник: Terminator 2D: No Fate
Источник:

Terminator 2D: No Fate

Кирилл Митин
Кирилл Митин
Корреспондент
Игра ПК PlayStation Xbox Обзор
