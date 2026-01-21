НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

0 м/c,

 758мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,52
EUR 90,72
ПСБ: главные события года
Умер бывший директор цирка
Новый поворот в деле о взятках
Изрезал покупательницу
Ударят морозы
Отменяют бакалавриат и магистратуру
Подработки для подростков
Развлечения Экс-глава Рыбинска засветился в программе Леонида Якубовича на Первом канале

Экс-глава Рыбинска засветился в программе Леонида Якубовича на Первом канале

Денис Добряков рассказал про свою новую работу

220
Бывший мэр Рыбинска снялся в программе на Первом канале | Источник: скриншот телепередачи «Подкаст.Лаб» (18+), выпуск от 20.01.2026, Первый каналБывший мэр Рыбинска снялся в программе на Первом канале | Источник: скриншот телепередачи «Подкаст.Лаб» (18+), выпуск от 20.01.2026, Первый канал

Бывший мэр Рыбинска снялся в программе на Первом канале

Источник:

скриншот телепередачи «Подкаст.Лаб» (18+), выпуск от 20.01.2026, Первый канал

Экс-глава Рыбинска Ярославской области Денис Добряков принял участие в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале, которую ведет Леонид Якубович. Выпуск с бывшим чиновником вышел в эфир 20 января 2026 года.

«В выпуске подкаста „Все хотят летать“ Леонид Якубович со своими гостями поговорил о развитии малой и специальной авиации в России», — уточняется в описании к выпуску.

Денис Добряков был мэром Рыбинска с марта 2016 по январь 2022 года. В 2023 года стало известно, что он будет курировать госкорпорацию «Ростех» в Ярославской области. А в марте 2025 года Добряков был назначен главой добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). О своей работе он и рассказал на федеральном канале.

«В настоящее время летают крайне мало. Между тем в свое время ДОСААФ могла стать опорной сетью: тогда еще были живы и работали все инструкторы, имелся полный парк самолетов, и вся система ДОСААФ активно функционировала — всё жужжало и летало. Упустить этот потенциал было большой глупостью», — высказался на программе Денис Добряков.

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту было образовано в СССР путем объединения нескольких оборонно-спортивных обществ и занималась подготовкой допризывной молодежи, развитием технических и военно-прикладных видов спорта. После распада Советского Союза данная организация была ликвидирована. Ее восстановили в России в 2009 году.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Первый канал Подкаст
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
34 минуты
Интересно, какие идеи для развития авиации он предложил в подкасте?
Гость
32 минуты
Почему участие в подкасте, а не конкретные дела в ДОСААФ стали предметом обсуждения?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем