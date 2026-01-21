Экс-глава Рыбинска засветился в программе Леонида Якубовича на Первом канале

Бывший мэр Рыбинска снялся в программе на Первом канале Источник: скриншот телепередачи «Подкаст.Лаб» (18+), выпуск от 20.01.2026, Первый канал

Экс-глава Рыбинска Ярославской области Денис Добряков принял участие в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале, которую ведет Леонид Якубович. Выпуск с бывшим чиновником вышел в эфир 20 января 2026 года.

«В выпуске подкаста „Все хотят летать“ Леонид Якубович со своими гостями поговорил о развитии малой и специальной авиации в России», — уточняется в описании к выпуску.

Денис Добряков был мэром Рыбинска с марта 2016 по январь 2022 года. В 2023 года стало известно, что он будет курировать госкорпорацию «Ростех» в Ярославской области. А в марте 2025 года Добряков был назначен главой добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). О своей работе он и рассказал на федеральном канале.

«В настоящее время летают крайне мало. Между тем в свое время ДОСААФ могла стать опорной сетью: тогда еще были живы и работали все инструкторы, имелся полный парк самолетов, и вся система ДОСААФ активно функционировала — всё жужжало и летало. Упустить этот потенциал было большой глупостью», — высказался на программе Денис Добряков.