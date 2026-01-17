Прохор Шаляпин рассказал о своих политических амбициях, а Погребняк чуть не съел кашалот: новости из мира шоу-бизнеса

Шаляпин признал, что не все его предложения выполнимы Источник: Прохор Шаляпин / Telegram

На это неделе многие знаменитости были щедры на откровения. Актриса Алена Хмельницкая впервые рассказала о пополнении в семье, дочь Даны Борисовой Полина пожаловалась на издевательства со стороны матери, а певица Юлия Ковальчук вступилась за мужа, которого окрестили абьюзером. Однако это не все яркие события, которые произошли у звезд. Певец Прохор Шаляпин поставил точку в вопросе политической карьеры, а Мария Погребняк едва не оказалась в пасти кашалота, но ей понравилось.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд за последние семь дней.

Алена Хмельницкая стала бабушкой во второй раз

Актриса Алена Хмельницкая, отметившая недавно 55-летие, в праздничном посте сообщила о пополнении в семье. В своем аккаунте в соцсети Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) она поделилась видео из Таиланда, сопроводив его теплыми словами о счастье быть рядом с дочерьми, зятем, внуком и… внучкой.

Это упоминание стало неожиданностью, так как ранее было известно лишь об одном внуке актрисы. Ее дочь Александра родила сына Гаспара в 2024 году. Информация о внучке от Хмельницкой или ее дочери официально не анонсировалась, что породило вопросы у поклонников.

Дочь Глюкозы устроила пожар

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) рассказала в шоу «Токсики» комика Ильи Соболева о пожаре в собственной квартире, который устроила ее 18-летняя дочь Лидия. По словам артистки, она сначала услышала крики, а когда вышла в коридор, помещение уже было заполнено дымом, и для тушения пришлось вызывать людей с огнетушителями.

Причиной возгорания стала неосторожность со свечой. Лидия поставила ее в ванной, от огня загорелась корзинка с расческами и лаками для волос, а затем пламя перекинулось на занавеску, в результате чего комната полностью сгорела.

Звездного хирурга Хайдарова срочно прооперировали

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров был экстренно прооперирован в Таиланде. Он сообщил, что разрыв ахиллова сухожилия, потребовавший хирургического вмешательства, стал профессиональной травмой, накопленной за годы многочасовых операций.

«Последние 10 лет я провожу на ногах в операционной по восемь-девять часов в день. И все массажисты и остеопаты в один голос говорили, что задняя поверхность ноги сильно напряжена (как струна). На пятом часу игры в падел ахиллово сухожилие не выдержало», — пояснил врач.

По словам Хайдарова, операция прошла успешно, однако теперь ему настоятельно рекомендуют отказаться от игры в падел. Этот случай привлек внимание к профессиональным рискам, с которыми сталкиваются хирурги из-за высокой физической нагрузки во время работы.

Умерла тайная дочь Фредди Меркьюри

Внебрачная дочь легендарного фронтмена Queen Фредди Меркьюри, известная под именем Биби, скончалась в возрасте 48 лет после долгой борьбы с редкой формой рака — хордомой. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Хордома — опухоль развивается в районе позвоночника и считается малоизученным и трудноизлечимым заболеванием.

Информацию о ее смерти подтвердил супруг Томас, сообщив, что ее прах был развеян над Альпами.

«Сейчас она находится со своим любимым отцом в мире мыслей», — сказал он.

У Биби остались двое маленьких сыновей девяти и семи лет. Существование дочери, которую Меркьюри называл своим «сокровищем» (trésor), стало широко известно лишь летом 2025 года благодаря биографии «Love, Freddie», написанной Лесли-Энн Джонс. По словам биографа, ставшего близким другом Биби, женщина боролась с болезнью с юности и посвятила последние годы жизни тому, чтобы восстановить и сохранить правду об отце, чью историю, по ее мнению, часто искажали. Она утверждала, что Фредди посвятил ей как минимум две песни — «Bijou» и «Don't Try So Hard», а перед смертью передал ей 17 томов своих личных дневников.

Трусова рассказала, что запрещает делать мужу

Фигуристка Александра Трусова рассказала о жестком правиле в отношениях с мужем, фигуристом Макаром Игнатовым, комментируя свое участие в шоу «Ледниковый период». Как сообщает Sport24, спортсменка очень сильно ревнует.

«Так как я не разрешаю ему кататься с другими девочками, я спросила его, можно ли мне. Он не ревнивый, поэтому разрешил», — заявила спортсменка.

Трусова выходит на лед в паре с актером Иваном Жвакиным, в то время как ее супруг поддерживает ее за кулисами. Пара, объявившая о беременности в марте 2025 года, стала родителями сына Михаила 6 августа.

Дочь Даны Борисовой пожаловалась на буллинг со стороны матери

Дочь телеведущей Даны Борисовой, 18-летняя Полина, обвинила мать в травле и жестокой критике ее внешности. Девушка опубликовала в своем Telegram-канале эмоциональный пост, подробно описав, как во время совместного отдыха мать круглосуточно осыпает ее оскорблениями.

«Хочу поделиться с вами очень личной проблемой. Я устала от постоянных упреков мамы по поводу моего веса. Круглосуточно я слышу: „Мне противно на тебя смотреть, жопа жирная у тебя, кабаниха“, — написала Полина.

Конфликт обострился в поездке, хотя в Москве они не живут вместе постоянно. Это далеко не первый случай, когда напряженные отношения между Борисовой и ее взрослой дочерью становятся достоянием публики и обсуждаются в медиа.

«Воровайки» нашли новую солистку

Группа «Воровайки» представила новую солистку. Ей стала 21-летняя Александра Романова из Сочи. Она окончила музыкальную школу по классу эстрадного вокала, а также обучалась по классу гитары, фортепиано.

Источник: «Воровайки» / VKontakte

Несмотря на учебу в МГУ и получение гранта в Президентской академии, желание быть артистом оказалось сильнее. Как отметили в группе, стать частью для Александры было детской мечтой, так как она с детства знала все песни коллектива наизусть. Поклонники в соцсетях уже поддержали это назначение, пожелав команде творческого единства.

Полина Диброва рассказала, что Товстик плакал каждый день из-за развода

Полина Диброва призналась, что ей было тяжело проживать развод с известным телеведущим Дмитрием Дибровым и скандал вокруг него. Долгое время она принимала успокоительные препараты и лишь недавно смогла выдохнуть. Однако сложно было и ее новому избраннику — бизнесмену Роману Товстику.

«Я просыпалась и боялась взять в руки телефон. Каждый раз там был миллион сообщений, заголовков… Я перестала пить успокоительные только две недели как, до этого просто жила на них, руки тряслись», — рассказала Полина.

По ее словам, Роману Товстику тоже приходилось несладко. Он страдал, переживая о распаде семьи.

«Если бы мы проходили это по отдельности, я бы сдохла. Я просыпалась утром от того, что Рома плачет. Он каждое утро плакал. Ему настолько больно и тяжело было. Рома — отец невероятный! Он так переживал за детей, за Лену. Он старался помочь всем: и мне, и Лене, и детям», — заявила Диброва в интервью Ксении Собчак.

Максим Фадеев попросил помолиться за его маму

Продюсер Максим Фадеев пережил тяжелую утрату — скончалась его мама, Светлана Петровна Фадеева. В своём блоге музыкант опубликовал прощальное обращение, полное боли и благодарности.

«Сегодня я простился с моей мамой. В последний раз. Я прошу вас всех помолиться за нее… Она была лучшей матерью, о которой можно было только мечтать. Всю оставшуюся жизнь — на коленях, склонив голову перед твоей памятью, мама», — написал Фадеев, также упомянув ее имя при крещении, Фотиния.

Светлана Фадеева, которая всю жизнь проработала музыкальным руководителем хора в Кургане, стала для сына первым и главным проводником в мир музыки. Именно ее сильный голос и любовь к пению вдохновили будущего продюсера. В 2024 году, когда Светлане Петровне было 74 года, Максим Фадеев помог ей осуществить давнюю мечту — под его руководством она записала и выпустила свою первую песню «Солнышко», ставшую трогательным творческим итогом.

Юлия Ковальчук вступилась за мужа и объяснила его подход к жизни

Певица Юлия Ковальчук публично встала на защиту своего супруга, Алексея Чумакова, после волны критики в его адрес. Поводом стали его откровенные высказывания в интервью о критериях выбора жены, которые многие сочли оскорбительными и абьюзивными. Чумаков описывал предпочтения, делая акцент на внешней привлекательности, используя при этом грубые выражения.

В эфире программы «12 вопросов» Ковальчук заявила, что мужа неправильно поняли. Она объяснила его фразы особенностью мышления «яркого альфа-самца». «Ему понятна фраза „мужчина хочет и делает“», — пояснила певица, пытаясь сгладить скандал и представить слова Чумакова не как унижение, а как прямолинейность, характерную для доминирующего типа личности. Таким образом, Ковальчук взяла на себя роль интерпретатора и адвоката, оправдывая резкие заявления супруга.

Марию Погребняк чуть не съел кашалот

Блогер Мария Погребняк рассказала, что чуть не стала жертвой кашалота во время плавания с китами на Маврикии. Исполняя свою давнюю мечту, она вышла в океан в непогоду и после двух часов ожидания наконец увидела гигантов. Когда Погребняк прыгнула в воду, рядом с ней оказались два кашалота, но ни она, ни сопровождающие не заметили третьего, который стремительно приближался к ней сзади.

«Это было действительно опасно — он мог задеть, ранить или даже случайно поглотить меня», — поделилась она в своем Telegram-канале.

Блогершу спас член экипажа, который мгновенно среагировал и оттащил ее от морского гиганта. Несмотря на пережитый испуг, Погребняк заявила, что осталась в восторге от этого экстремального опыта.

Прохор Шаляпин раскрыл свои планы о политической карьере

Певец Прохор Шаляпин решительно опроверг слухи о возможном переходе в большую политику. В подкасте «Заметки адвоката Кузьмина» он заявил, что не собирается баллотироваться в Госдуму ни от одной из партий.

Шаляпин объяснил, что полностью доволен своей артистической карьерой и считает своим призванием развлекать публику. При этом он с самоиронией отнесся к некоторым своим публичным предложениям, признав, что они утопичны.