Развлечения Владелица шоурума из Рыбинска стала участницей шоу «Четыре свадьбы». Как прошло ее торжество

Владелица шоурума из Рыбинска стала участницей шоу «Четыре свадьбы». Как прошло ее торжество

Другие участницы не сдерживались в оценке ее платья

38
Владелица фешен-студии из Рыбинска стала участницей шоу «Четыре свадьбы» | Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»

Владелица фешен-студии из Рыбинска стала участницей шоу «Четыре свадьбы»

Источник:

«Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»

Владелица модной студии из Рыбинска Ярославской области Елена Соколова стала участницей популярного шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница»!». Ее торжество прошло в стиле «Бумажной свадьбы», фишкой которой стала яхта.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят друг к другу на свадьбы, чтобы оценить торжество. Участницы выставляют от 0 до 10 баллов за свадебное платье, банкетное меню, оформление зала и жениха. Главный приз — свадебное путешествие.

В новом выпуске за звание лучшей свадьбы и путешествие мечты боролись Анжелика из Тюмени, Елена из Рыбинска, Анастасия из Рязани и Глафира из Гатчины Ленобласти. Первая участница, тюменка Анжелика, провела свадьбу в классическим стиле с морскими элементами с гигантским бюджетом — 1 миллион 600 тысяч рублей. Елена из Рыбинска отыграла бумажную свадьбу за 400 тысяч.

Анастасия из Рязани вышла замуж в арендованном коттедже с блюдами от мамы, бюджет свадьбы составил 260 тысяч рублей. А жительница Гатчины Глафира закатила королевскую свадьбу за 400 тысяч рублей с фишкой в виде «закруток от невесты».

Анжелика из Тюмени удивляла участниц свадьбой в классическом стиле за 1 миллион 600 тысяч рублей | Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»
Пара из Рыбинска потратила на торжество 400 тысяч рублей | Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»
Анастасия из Рязани устроила свадьбу в арендованном коттедже. Фишкой праздника стал бассейн | Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»
+1
Одной из участниц шоу стала Глафира из Гатчины. Невеста рассказала, что четырежды была суррогатной матерью, в последнее время она работает горничной в гостинице. Бюджет ее свадьбы — 400 тысяч | Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»

Что известно об участнице шоу «Четыре свадьбы»

47-летняя Елена из Рыбинска открыла собственную фешен-студию с модными показами, сдачей платьев в аренду и разными бьюти-услугами. Ее избранником стал 44-летний Василий. Жених занимается строительно-отделочными работами. В частности, он помог Елене в отделке ее студии.

«Мы с ребятами отдыхали, ее пригласил к нам знакомый. Когда Елена приехала, я проявил инициативу и пригласил потанцевать вальс», — так представил историю знакомства Василий.

В шоу «Четыре свадьбы» показали основные достопримечательности Рыбинска, в том числе улицы Крестовую и Бульварную, Красную площадь и новое колесо обозрения | Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»
Пара вместе со съемочной группой устроила прогулку по центру Рыбинска | Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»
В кадр также попало колесо обозрения | Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»
+1
Елена красовалась в кадре в модных нарядах | Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»

Теперь вальс стал семейной традицией. По словам невесты, они танцуют в самых разных локациях .

«Вальс стал визитной карточкой. Когда мы путешествуем, мы везде находим такую полянку или какое-то место, где можно станцевать вальс», — рассказала Елена.

Кстати, замуж Василий позвал сразу с шикарным подарком — участком под строительство семейного гнездышка. Там-то Василий и предложил возлюбленной руку и сердце.

«Посадил в машину, говорю, поехали, прокатимся», — скромно прокомментировал событие Василий.

Участники из Ярославской области — основательница фешен-студии Елена и строитель Василий | Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»

Участники из Ярославской области — основательница фешен-студии Елена и строитель Василий

Источник:

«Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»

Как прошла свадьба

Напомним, на свадьбу пара из Рыбинска потратила около 400 тысяч рублей. Стиль — бумажный, фишка — яхта. Торжество состоялось в яхт-клубе в соседнем городе Калязине Тверской области.

«Я вообще не знаю, где эти города находятся. Что Рыбинск, что Калязин. Далеко это или нет?» — задалась вопросом тюменка Анжелика.

Участницы шоу пришли на свадьбу к Лене с противоречивым настроем.

«Настроение — раздавать кринжа», — заявила Анастасия из Рязани.

С первых минут девушки оказались недовольны организацией: жаловались на тайминг и площадку. А после появления Елены и Василия с критикой обрушились на их наряды.

«Это бумажное платье — стремное. Я бы никогда не подумала, что оно дизайнерское. Я бы подумала, что они вместе с женихом сидели, лепили дома», — сказала Анжелика.

«Я думала, [жених] более высокий, более статный. А он какая-то серенькая мышка по сравнению с Леной», — так охарактеризовала Василия невеста 42-летняя Глафира.

Елена сменила три образа. Платья были сделаны из бумаги | Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»

Елена сменила три образа. Платья были сделаны из бумаги

Источник:

«Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»

После ожидания гостей в зоне приветствия пара представила сюрприз. Прогулка на яхте проходила вокруг Калязинской колокольни на Угличском водохранилище.

Компания близких и участницы шоу под бокал игристого отдыхали на борту. В это время жених и невеста проводили время друг с другом, много фотографировались. Однако и это не понравилось другим невестам.

«Прогулка на яхте превратилась в фотосессию Лены», — прокомментировала рязанка Настя.

Фишкой свадьбы стала яхта. Молодожены вместе с гостями отправились на прогулку по Угличскому водохранилищу в Калязине | Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»

Фишкой свадьбы стала яхта. Молодожены вместе с гостями отправились на прогулку по Угличскому водохранилищу в Калязине

Источник:

«Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»

Настроение гостей подпортила погода. Как только компания сошла с яхты, начался ливень с градом. Невеста из Гатчины Глафира и рязанская красавица Анастасия потанцевали под дождем, получив заряд адреналина. После дамы отогревались в пледах.

«Регистрация отстой, у меня как бы лучше было», — скромно призналась невеста из Тюмени Анжелика.

На свадьбе не было привычных конкурсов, что не понравилось девушке. Тогда она взяла инициативу в свои руки и устроила конкурс «Бумажный боулинг», заставив жениха и невесту кидать рулоны туалетной бумаги в пустые бутылки.

В финале вечера гостям вынесли гигантский торт. Анастасия из Рязани оценила декор и вкус, а вот Глафира и Анжелика остались не в восторге — одной не хватило сладости, другая не оценила украшения из вафельной бумаги.

Торт на свадьбе был трехъярусным | Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»
Такое украшение появилось в велком-зоне | Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»
Одна из участниц устроила на свадьбе Елены конкурс с туалетной бумагой | Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»

Кто победил в шоу «Четыре свадьбы»

На протяжении всей телепередачи невесты не сдерживались в выражениях, а еще подкалывали друг друга конкурсами. На свадьбе в Рязани Анжелика окатила рыбинскую участницу водой из ведра. А в Ленобласти предложила принять ей участие в конкурсе с граблями и кексами — нужно было наступить на садовый инструмент, не испачкав платье. Словом выпуска буквально стал «кринж», так невесты характеризовали и наряды, и украшения, и блюда.

По итогам шоу Елена набрала 78 баллов — это наименьший результат.

Победу одержала Глафира из Гатчины, набрав 95 баллов. Вместе с мужем она мечтает отправиться в путешествие по Золотому кольцу. На втором месте расположилась Анжелика, ее свадьбу за 1,6 миллиона рублей другие участницы оценили в 94 балла. Анастасия из Рязани взяла 93 балла.

В финале шоу девушки обвинили друг друга в махинациях с оценками.

«Лен, сильно занижала?» — спросила Анжелика участницу из Рыбинска

«Как могла, — призналась та, улыбаясь. — И поэтому отдала свои 10 баллов тебе».

К слову, это не первое участие красавиц из Ярославской области в популярном шоу. Ранее мы также публиковали историю Юлии, которая одержала победу и выиграла сказочное путешествие на острова.

Рекомендуем