Владелица шоурума из Рыбинска стала участницей шоу «Четыре свадьбы». Как прошло ее торжество

Владелица фешен-студии из Рыбинска стала участницей шоу «Четыре свадьбы» Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»

Владелица модной студии из Рыбинска Ярославской области Елена Соколова стала участницей популярного шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница»!». Ее торжество прошло в стиле «Бумажной свадьбы», фишкой которой стала яхта.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят друг к другу на свадьбы, чтобы оценить торжество. Участницы выставляют от 0 до 10 баллов за свадебное платье, банкетное меню, оформление зала и жениха. Главный приз — свадебное путешествие.

В новом выпуске за звание лучшей свадьбы и путешествие мечты боролись Анжелика из Тюмени, Елена из Рыбинска, Анастасия из Рязани и Глафира из Гатчины Ленобласти. Первая участница, тюменка Анжелика, провела свадьбу в классическим стиле с морскими элементами с гигантским бюджетом — 1 миллион 600 тысяч рублей. Елена из Рыбинска отыграла бумажную свадьбу за 400 тысяч.

Анастасия из Рязани вышла замуж в арендованном коттедже с блюдами от мамы, бюджет свадьбы составил 260 тысяч рублей. А жительница Гатчины Глафира закатила королевскую свадьбу за 400 тысяч рублей с фишкой в виде «закруток от невесты».

Что известно об участнице шоу «Четыре свадьбы»

47-летняя Елена из Рыбинска открыла собственную фешен-студию с модными показами, сдачей платьев в аренду и разными бьюти-услугами. Ее избранником стал 44-летний Василий. Жених занимается строительно-отделочными работами. В частности, он помог Елене в отделке ее студии.

«Мы с ребятами отдыхали, ее пригласил к нам знакомый. Когда Елена приехала, я проявил инициативу и пригласил потанцевать вальс», — так представил историю знакомства Василий.

Теперь вальс стал семейной традицией. По словам невесты, они танцуют в самых разных локациях .

«Вальс стал визитной карточкой. Когда мы путешествуем, мы везде находим такую полянку или какое-то место, где можно станцевать вальс», — рассказала Елена.

Кстати, замуж Василий позвал сразу с шикарным подарком — участком под строительство семейного гнездышка. Там-то Василий и предложил возлюбленной руку и сердце.

«Посадил в машину, говорю, поехали, прокатимся», — скромно прокомментировал событие Василий.

Участники из Ярославской области — основательница фешен-студии Елена и строитель Василий Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»

Как прошла свадьба

Напомним, на свадьбу пара из Рыбинска потратила около 400 тысяч рублей. Стиль — бумажный, фишка — яхта. Торжество состоялось в яхт-клубе в соседнем городе Калязине Тверской области.

«Я вообще не знаю, где эти города находятся. Что Рыбинск, что Калязин. Далеко это или нет?» — задалась вопросом тюменка Анжелика.

Участницы шоу пришли на свадьбу к Лене с противоречивым настроем.

«Настроение — раздавать кринжа», — заявила Анастасия из Рязани.

С первых минут девушки оказались недовольны организацией: жаловались на тайминг и площадку. А после появления Елены и Василия с критикой обрушились на их наряды.

«Это бумажное платье — стремное. Я бы никогда не подумала, что оно дизайнерское. Я бы подумала, что они вместе с женихом сидели, лепили дома», — сказала Анжелика.

«Я думала, [жених] более высокий, более статный. А он какая-то серенькая мышка по сравнению с Леной», — так охарактеризовала Василия невеста 42-летняя Глафира.

Елена сменила три образа. Платья были сделаны из бумаги Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»

После ожидания гостей в зоне приветствия пара представила сюрприз. Прогулка на яхте проходила вокруг Калязинской колокольни на Угличском водохранилище.

Компания близких и участницы шоу под бокал игристого отдыхали на борту. В это время жених и невеста проводили время друг с другом, много фотографировались. Однако и это не понравилось другим невестам.

«Прогулка на яхте превратилась в фотосессию Лены», — прокомментировала рязанка Настя.

Фишкой свадьбы стала яхта. Молодожены вместе с гостями отправились на прогулку по Угличскому водохранилищу в Калязине Источник: «Четыре свадьбы: Бумажная свадьба VS Королевская свадьба» (16+), выпуск от 15 января 2026 года, телеканал «Пятница!»

Настроение гостей подпортила погода. Как только компания сошла с яхты, начался ливень с градом. Невеста из Гатчины Глафира и рязанская красавица Анастасия потанцевали под дождем, получив заряд адреналина. После дамы отогревались в пледах.

«Регистрация отстой, у меня как бы лучше было», — скромно призналась невеста из Тюмени Анжелика.

На свадьбе не было привычных конкурсов, что не понравилось девушке. Тогда она взяла инициативу в свои руки и устроила конкурс «Бумажный боулинг», заставив жениха и невесту кидать рулоны туалетной бумаги в пустые бутылки.

В финале вечера гостям вынесли гигантский торт. Анастасия из Рязани оценила декор и вкус, а вот Глафира и Анжелика остались не в восторге — одной не хватило сладости, другая не оценила украшения из вафельной бумаги.

Кто победил в шоу «Четыре свадьбы»

На протяжении всей телепередачи невесты не сдерживались в выражениях, а еще подкалывали друг друга конкурсами. На свадьбе в Рязани Анжелика окатила рыбинскую участницу водой из ведра. А в Ленобласти предложила принять ей участие в конкурсе с граблями и кексами — нужно было наступить на садовый инструмент, не испачкав платье. Словом выпуска буквально стал «кринж», так невесты характеризовали и наряды, и украшения, и блюда.

По итогам шоу Елена набрала 78 баллов — это наименьший результат.

Победу одержала Глафира из Гатчины, набрав 95 баллов. Вместе с мужем она мечтает отправиться в путешествие по Золотому кольцу. На втором месте расположилась Анжелика, ее свадьбу за 1,6 миллиона рублей другие участницы оценили в 94 балла. Анастасия из Рязани взяла 93 балла.

В финале шоу девушки обвинили друг друга в махинациях с оценками.

«Лен, сильно занижала?» — спросила Анжелика участницу из Рыбинска

«Как могла, — призналась та, улыбаясь. — И поэтому отдала свои 10 баллов тебе».