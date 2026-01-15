«Мы входим в новую эпоху»: что вас ждет в 2026 году — прогноз астролога Светланы Драган

Астролог не раз предсказывала ключевые события в мире и теперь проанализировала, что нас ждет в 2026 году Источник: кадр из программы «МАЛАХОВ» (16+), «Россия 1», 2026 год

Пока кто-то только планирует, когда лучше убрать елку и на какие даты взять отпуск в 2026 году, астрологи анализируют будущее всего человечества на много сотен дней вперед. Среди них частый гость шоу и звездный эксперт Светлана Драган. Она подготовила прогноз на год Огненной Лошади и рассказала, какие перемены грядут в мире и кому особенно повезет.

Что нас ждет в 2026 году

Светлана Драган считает, что год Огненной Лошади будет переломным и судьбоносным для всего человечества. Но, чтобы выжать из него по максимум пользы, нужно забыть о страхе, стеснении и тревогах.

— В новом году есть смысл чувствовать себя смелыми и не бояться всего нового. Год резкий. Для тех, кто привык действовать, брать на себя ответственность, он очень хороший. Для тех, кто привык прятаться от жизни, — год Лошади не для них. Год довольно переходный, который может быть неспокойным, — рассказала Светлана в программе «МАЛАХОВ» (16+).

Астролог выделила несколько важных дат в году, которые будут ключевыми в жизни многих. Первые две из них произойдут в феврале и будут связаны с солнечным затмением.

— Самые значимые точки — 17 и 20 февраля. Мы входим в новую эпоху. Она настолько мощно войдет в нашу жизнь, что для начала ей нужно все разрушить. Мы увидим, как страдает экономика, как приходит в негодность вся система управления, особенно у западных стран. Потребуется полгода, до лета, чтобы мы увидели полную степень разрушения, — отмечает Драган.

Зимой и весной начнет перестраиваться картина всего мира. В частности, могут смениться политические лидеры в Германии и Франции.

— Вся начальная часть года, особенно к весне, выглядит крайне революционно для очень многих стран, — настаивает Светлана.

Еще одна важная точка в году — второе солнечное затмение, которое произойдет 12 августа. Вблизи этой даты также многие люди почувствуют перемену как в личной жизни, так и в обществе в целом.

— С июля-августа начинается формирование новой социальной системы, технологически обустроенной. Это абсолютно новый уклад жизни. Это неотменимый ход нового человечества, которое должно быть с глубоким пониманием текущих процессов, — предупредила Светлана.

По мнению астролога, в 2026 году очень многие процессы и важные события будут проходить в цифровом пространстве. Туда перейдет финансовая система, но вместе с тем будут конфликты и дележка за место под солнцем. Также будет продолжать развиваться создание роботов и ИИ-технологий. Это будет происходить настолько интенсивно, что к следующему десятилетию мы не узнаем нынешние нейросети.

— К 2032 году мы поймем, что нам нужно сделать материю осознанной. То есть сейчас мы общаемся голосом с ИИ, он собирает наш опыт и разговаривает. После 2032 года, скорее всего, он будет общаться с нами как биологический объект, — строит прогнозы Драган.

Для кого 2026 год будет особенно важным

По мнению Светланы, при составлении личных планов на год нужно обращать внимание не на гороскоп и положение планет во время рождения, а на саму дату, когда вы появились на свет. По своей авторской методике Драган выделила несколько групп людей, которых в 2026 году ждет больше всего изменений.

Год проверит на прочность тех, кто родились вблизи 17 февраля .

— Этим людям предстоит серьезный разворот в жизни. Они уже сейчас испытывают ощущение, что уже достаточно, что много всего произошло, но нет. Предстоит пересмотреть, тем ли делом вы занимаетесь, того ли человека вы выбрали, так ли вы относитесь к своему организму, — поделилась астролог.

Многие перемены произойдут после 17 февраля 2026 года, но пройдут быстро. Уже весной люди почувствуют почву под ногами, а к июлю придут к мысли, что всё, что ни делается, — всё к лучшему.

Отдельно Светлана обратила внимание на женщин, которые родились вблизи 17 февраля. В 2026 году у них могут поменяться отношения с мужчинами. Мужья, сыновья, старые друзья давно чувствуют, что с ними стало тяжело общаться. И если кто-то из них отдалится и совсем перестанет обращаться, Светлана рекомендует: не держите насильно. Тем более летом в окружении появятся новые понимающие люди.

Сильные перемены в своей жизни в 2026 году также почувствуют те, кто родился в районе 22–25 января . Сразу с ног на голову мир для них не перевернется. Только через полтора года они почувствуют, что теперь у них началась новая жизнь. Пока лишь они в начале пути, когда всё постепенно рушится и нужно успеть поймать момент, чтобы заложить первый кирпичик новой жизни.

— Когда всё меняется и не за что ухватиться, в начале июля будет шанс. Он появится в форс-мажорной ситуации, его нужно не упустить. Он позволит полностью изменить жизнь. Это может войти важный человек в жизнь, может быть невероятное предложение. Только стоит быть очень аккуратным с огнем, — предупреждает Светлана.

С весны 2026 года жизнь поменяется у тех, кто родился в районе 21 марта . Астролог отмечает, что последнее время они могут чувствовать себя одинокими, непонятыми и покинутыми всеми. Но это лишь переходный период перед внутренним взрослением. Важно его пережить, и притом в правильном окружении.

— Хочется предупредить, чтобы они ушли от чужих наветов. Если появится кто-то, кто захочет влиять на жизнь, нужно быть осторожнее. Большая степень ведомости. Если человек осознаёт и понимает, что происходит, то это всё пройдет очень быстро, после весны это приобретет другие формы, — успокаивает Светлана.