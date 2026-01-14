Застолья с советским уютом: почему набирают популярность ретровечеринки и что на них делают

Типичная советская закуска на столе, обязательный ковер на стене и другие приметы времени Источник: Семен Турин

Советский Новый год — это пережиток прошлого или все еще рабочий сценарий праздника? В Северодвинске на этот вопрос ответили неожиданно: с ретро-«Волгой», красной дорожкой, оливье с колбасой и ощущением большого общего стола. Артистка Оксана Фролова и организатор банкетов Роман Струк решили вернуть формат праздника, по которому многие скучали, — и точно попали в запрос времени. Подробности рассказывают наши коллеги из 29.RU.

Зачем сделали

История этого творческого дуэта началась в середине осени. Организатор банкетов Роман Струк готовил мероприятие и пригласил выступить давнюю знакомую — артистку Оксану Фролову.

— После него я выложил в соцсетях опрос: мол, хочется сделать тематический русский ужин. Поставьте огонечки, кто бы вообще хотел на такое прийти, — рассказывает Роман. — И Оксана сразу откликнулась. Мы были заряжены на тематическую историю. И, если честно, потенциал к красивым и вкусным мероприятиям у нас с Оксаной довольно большой.

Они сразу решили, что это будет событие с культурной интонацией. От кокошников и «русско-народных» танцев отказались сознательно — вместо этого обратились к эстетике «советского шика».

Роли в команде распределились почти автоматически. Роман взял на себя всё, что связано с гастрономией и организацией пространства: меню, кухню, персонал и посадку гостей в зале на 60 человек. Оксана отвечала за внешнюю сторону вечера — атмосферу, визуальное оформление и артистов.

Когда в команде есть человек, который работает с тобой на равных, это сильно упрощает жизнь. Мы с Оксаной друг друга постоянно подталкивали вперед — идеями, настроением, энергией. Понятно, что и деньгами тоже рисковали вместе: история дорогая, это не «собрались на коленке». Роман Струк организатор банкетов

По словам Романа, идея таких вечеринок родилась из личного запроса — им самим не хватало красивых, продуманных событий с четкой темой.

Люди скучают и по другому формату общения, уверена Оксана Фролова. Не по клубной суете, а по ощущению большого общего стола.

— Я хорошо помню, что детство — это большие застолья, гармонь у дедушки и соседи, которые собирались все вместе. Хотелось, чтобы наш воскресный вечер получился именно таким, — рассказывает Оксана.

Где встречались

Оксана с Романом искали пространство с размахом — большое, заметное, с ощущением торжественности. Место принципиально выбирали в Северодвинске: там живет большая часть друзей и знакомых, да и работать было удобнее.

Источник: Семен Турин

Выбрали Дом инженерно-технических работников. После долгих переговоров организаторов всё-таки поддержали. Риск оправдался: после анонса билеты раскупили за неделю, формат, меню и локация сделали свое дело.

Оксана Фролова — одна из организаторов ретровечеринок — была в шубе и меховой шапке Источник: Игорь Фролов

На званый ужин 7 декабря все пришли по дресс-коду. Девушки в шубах, твидовых и бархатных костюмах, шапках, с укладками и на каблуках. Мужчины — в костюмах, жилетках, рубашках.

Встречали гостей ретро-«Волга» и красная ковровая дорожка. По словам Оксаны, из-за дорожки публика подготовилась так, будто это был серьезный выход в свет.

Источник: Семен Турин Сооганизатор Яна тоже сделала фото в «Волге» Источник: Семен Турин

— У нас большой опыт в декорации мероприятий и создании фотозон, — говорит Роман. — И внутри помещения мы не хотели ограничиваться баннером или ковром на стене.

Интерактивное пространство собрали с сервантами, телефоном, стульями, креслами и ретроторшером.

Источник: Семен Турин

Что делали

После официального открытия от ведущего Сергея Савкина гостей ждали конкурсы — простые, знакомые с детства, и музыкальные викторины. Формат был не соревновательным, а скорее объединяющим: без напряжения, с юмором и постоянным движением.

Источник: Семен Турин

— Например, у нас был конкурс с экраном: на мониторе показывали картинку, а гости должны были угадать, что это — кухонный предмет, какой-то инструмент или деталь интерьера из восьмидесятых-девяностых. Такие простые, узнаваемые вещи из детства, которые сразу включают и память, и эмоции, — рассказывает Оксана.

Рассадку за столами продумали заранее так, чтобы за вечер они успели познакомиться с новыми людьми, пообщаться и почувствовать себя частью одной компании.

Источник: Семен Турин

Музыкальную часть вечера продумывали так же тщательно, как меню и декор. По словам Оксаны, с артистами сразу было важно одно — они должны чувствовать ту же волну и органично вписываться в эстетику «советского шика».

— Когда мы обсуждали, кто будет выступать, мы сразу понимали: артисты должны быть с нами в одном настроении. Чтобы это не выглядело случайно, а действительно работало на тему. Первой, кто пришел на ум, была Анастасия Лелетко — она исполняет композиции прошлых лет, — рассказывает Оксана.

У входа гостей встречал саксофонист Александр Мишуков. Он он играл мелодии из советских кинофильмов, задавая тон еще до начала основной программы.

— А еще мы пригласили Анастасию Бухманову, она спела авторские песни. Получилась такая поддержка артиста артистом, — говорит Оксана.

Музыкальный диапазон вечера оказался широким: от «Звенит январская вьюга» до «Угонщицы». В финале вечера к микрофону вышла и сама Оксана, чтобы спеть несколько песен для души.

Что ели

Источник: Семен Турин

— Для меня Новый год — это всегда большой стол и много разной еды. Ты приходишь и сразу понимаешь: всё серьезно, есть будем вкусно и долго, — говорит он. — Мне вообще сейчас гораздо интереснее устраивать домашние вечеринки. В заведения я хожу редко: их немного, и всё быстро надоедает. Хочется спокойной, теплой обстановки — когда сидишь с друзьями или семьей на кухне, ешь, разговариваешь, поешь песни.

Сначала организаторы думали поэкспериментировать — проработать тему «советского шика», но переосмыслить кухню, сделать ее более современной или фьюжен: условно, заменить колбасу в оливье языком или придумать авторские версии знакомых блюд. Но в итоге от идеи отказались.

— Мы поняли, что людям сейчас нужно другое. Не вариации и не эксперименты, а нормальная, понятная, домашняя еда, — объясняет Роман.

Источник: Семен Турин

Так на столах появился классический набор: оливье с колбасой, селедка под шубой, мимоза с горбушей, маринованные грузди. К ним добавили мясные и сырные закуски, соленья, котлеты из щуки с икорным соусом, бефстроганов и бутерброды с красной икрой — без нее, по словам Романа, «никакого шика быть не может». Завершали картину мандарины — как еще одна обязательная деталь праздника.

— Выдали базу и не ошиблись, — говорит Роман.

Что будет дальше

После вечеринки организаторы еще долго разбирали сообщения в личных чатах. Оксана вспоминает: отзывов было десятки — писали, что вечер получился вкусным, громким, веселым и по-настоящему атмосферным.

— Люди уходили с благодарностью. Говорили, что наконец-то побывали в новом месте, увидели знакомых и попали в то самое состояние, когда весело, дружно и спокойно, — делится артистка.

Источник: Семен Турин

Для Романа важным итогом стало и то, что проект оказался жизнеспособным не только эмоционально, но и финансово.

— Понятно, что без вложений здесь никак. Это коммерческое мероприятие, не благотворительность, и риск уйти в минус мы осознавали. Но в итоге всё сложилось удачно: вечеринка окупилась, мы с Оксаной вышли в плюс и остались довольны результатом, — говорит он.

При этом повторять «советский шик» организаторы не планируют. По словам Романа, любая тема со временем вырабатывает ресурс.

История циклична, считает он: советская эстетика рано или поздно перестанет работать так же ярко, тем более что к концу года подобных вечеринок стало заметно больше. Поэтому застревать в одном формате они не хотят.

В будущем Роман и Оксана собираются делать тематические события, но редко и только тогда, когда появляется живая идея. Это могут быть совершенно разные сюжеты и локации — от условной «итальянской мафии» до «Бандитского Петербурга». Главное — чтобы всё складывалось легко и органично.

Мы не хотим делать мероприятия просто потому, что «пора». Если нет идеи и вдохновения, лучше не делать вообще. А когда всё сходится быстро — в разговоре, в переписке, в ощущении «это точно сработает» — тогда получается по-настоящему живо. Роман Струк организатор банкетов