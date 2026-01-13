НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Чеботина забыла надеть штаны, а Кока отчаянно ищет мужа: фото нового сезона шоу «Дуэты»

Чеботина забыла надеть штаны, а Кока отчаянно ищет мужа: фото нового сезона шоу «Дуэты»

Некоторые звезды решили брать не только голосом, но и откровенными нарядами

Если чью-то фигуру и сгубили новогодние праздники, то точно не Клавы Коки | Источник: пресс-служба «России 1»

Если чью-то фигуру и сгубили новогодние праздники, то точно не Клавы Коки

Источник:

пресс-служба «России 1»

В январе телевизионные шоу посыпались на зрителей как из рога изобилия. Сначала создатели «Суперстар!» (16+) объявили о новом сезоне, следом — новости от «Ледникового периода» (6+). Не отстали и шоураннеры «Дуэтов» (16+). 23 января стартует уже четвертый сезон проекта.

По правилам шоу два артиста выходят на сцену, не видя друг друга. Без репетиций и подготовки они начинают петь одну песню, которая как-то повлияла на их жизнь. Задача участников — угадать, с кем они выступают.

За защитной ширмой, которая отделяет артистов, может скрываться кто угодно: родственники, давние друзья или незнакомые друг другу артисты, которых как-то связывает выбранная песня.

В четвертом сезоне появится больше 40 звезд шоу-бизнеса, которые будут разбиты на пары. В шоу примут участие и относительно молодые исполнители, и выпускники «Песни года» 80-х годов: от Филиппа Киркорова до рэпера ST.

В шоу снялась певица Татьяна Куртукова. Последние месяцы она обрела популярность не только в России, но и в Германии, где парни снимают видео под ее треки.

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

В костяк современных исполнителей также вошли Люся Чеботина, Севиль и Клава Кока. Они будут поражать не только своими способностями в угадывании, но и раскованными аутфитами. Кока подобрала костюм под крокодиловую кожу с экстремальным вырезом на юбке и черным топом. А Чеботина по классике хвастается своими длинными ногами в мини-платье. В подобном образе певица уже выступала на «России 1» во время «Голубого огонька» (6+).

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

Для тех, кто любит ретромузыку, создатели пригласили Михаила Шуфутинского, Любовь Успенскую, Надежду Бабкину, а также Татьяну Буланову. Правда последняя за 2025 год успела стать кумиром и для зумеров.

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

Постепенно к светской жизни возвращается исполнительница песни «Морская черепашка» Натали. Певица тяжело переживала смерть любимого мужа, но последние месяцы всё чаще появляется в различных шоу и удивляет обликом, который ничуть не изменился за столько лет.

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

Одна другой краше на шоу появятся словно три богини: Алсу, Зара и Полина Гагарина. Исполнительницы надели вечерние платья в пол, которые подчеркнули их безупречную фигуру и осиную талию. Певицы готовы дать фору любому современному исполнителю, и не только в плане голоса.

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

Кроме певцов, в шоу приняли участие и актрисы, например Катерина Шпица и Анна Ковальчук. Многие знают их по ярким ролям, но на самом деле Анна регулярно выпускает собственные песни, а Екатерина выступает в музыкальных шоу, например в «Точь-в-точь» (12+).

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

В шоу также снялись Жан Милимеров, группа «Город 312», Анна Семенович, Бьянка, Алексей Чумаков, Наталья Подольская, Александр Ревва, Мария Зайцева и многие другие.

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник: пресс-служба «России 1»
Источник: пресс-служба «России 1»
Источник: пресс-служба «России 1»
Источник: пресс-служба «России 1»
Источник: пресс-служба «России 1»
Источник: пресс-служба «России 1»
Источник: пресс-служба «России 1»

Ведущими четвертого сезона шоу «Дуэты» стали Николай Басков и Сергей Лазарев. Артисты признаются, что сформировать столь впечатляющий состав участников оказалось непростой задачей: многие звезды поначалу отказывались от съемок.

Источник: пресс-служба «России 1»
Источник:

пресс-служба «России 1»

— Мне кажется, фишка шоу «Дуэты» — в непредсказуемости, в неожиданности дуэтов, в настоящих эмоциях, которые испытывают участники и зрители. Не все артисты сразу соглашаются, ведь это такой экспромт: ты поешь с человеком, с которым не репетировал и которого не слышишь, потому что голос изменен в наушнике. Это эксперимент, на который не каждый готов идти, — поделился Лазарев.

Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Рекомендуем