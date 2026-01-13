Эти четыре знака зодиака станут главными счастливчиками в 2026 году — вы в их числе?

Ясновидящая ясно увидела, кого ждет повышение на работе, а кого переезд с перспективами Источник: Кажетта Ахметжанова официальный канал / T.me

Пока мы перевернули только первые страницы календаря, ясновидящая Кажетта Ахметжанова уже заглянула на год вперед. И, по ее словам, ближайшие 300 с лишним дней будут временем смелых и амбициозных людей — тех, кому уж точно не сидится на месте. Но больше всего повезет представителям четырех знаков зодиака. Рассказываем, кто попал в число главных счастливчиков 2026 года.

Овен. Ваш риск оправдается

Для Овнов 2026-й выглядит как начало длинной главы. В конце января в знак заходит Нептун и остается там надолго — до 2039 года. Это не про сиюминутные перемены, а про перестройку смыслов, ориентиров и личных целей. В феврале к нему присоединяется Сатурн, и такое соединение случается нечасто: раз в несколько десятилетий. Мечты получают каркас, а импульсы — форму.

Энергия Огненной Лошади здесь совпадает с характером знака почти идеально. Марс, управитель Овна, словно подталкивает к ускорению: тянуть больше не хочется, да и обстоятельства не дают.

Основные бонусы ожидаются в профессиональной сфере. Возможны продвижение по службе, переход в более статусную позицию или старт собственного дела, которое раньше откладывалось «до лучших времен». В глазах окружающих Овен всё чаще выглядит человеком, способным вести за собой, а не просто генерировать идеи.

Личная жизнь тоже не остается в стороне: возрастает накал эмоций, появляются новые знакомства, возможны яркие романы. С июня, когда Юпитер начинает влиять на тему дома и собственности, усиливается интерес к недвижимости, крупным покупкам и финансовым решениям с прицелом на будущее.

Наиболее чувствительные периоды — конец января и февраль, затем весна для активных шагов и конец лета, когда затмения подводят первые итоги.

Рак. Ждите поддержки во всем

Для Раков 2026 год может стать редким периодом, когда ощущение поддержки приходит почти без усилий. С июня Юпитер входит в их знак и оказывается в положении, которое астрологи называют максимально сильным. Даже до этого, пока планета идет по Близнецам, многие представители знака чувствуют, что напряжение прошлых лет постепенно спадает.

Сфера удачи здесь многослойная. В финансовом плане возможен рост доходов, премии, удачные предложения или появление дополнительных источников заработка. Тема дома и семьи выходит на первый план: переезды, улучшение условий, укрепление родственных связей, а у кого-то и пополнение в семье.

Эмоциональный фон становится ровнее: появляется ощущение защищенности и внутренней устойчивости.

— Во второй половине года просыпается творческий потенциал, а в романтической сфере одинокие Раки получают шанс на серьезные и устойчивые отношения, — рассказала Кажетта Ахметжанова нашим коллегам из издания «СтарХит».

Ключевые месяцы — июнь как точка старта нового цикла, летние затмения и вторая половина года, когда перемены начинают закрепляться в реальности.

Лев. К вам придет признание

Для Львов 2026-й не столько про внешнюю шумиху, сколько про внутреннее укрепление позиций. Сатурн работает в зоне ресурсов и ответственности, заставляя пересматривать стратегию: что действительно ценно, куда вкладываться и какие цели стоят того, чтобы на них тратить энергию.

С июля влияние Юпитера добавляет масштаба. Получается сочетание дисциплины и расширения — не самый простой, но очень продуктивный вариант.

Финансово это год постепенного, но устойчивого роста: инвестиции, накопления, формирование базы для будущей стабильности. При этом внимание ко Львам не исчезает: усиливается личный бренд, приходит признание, растет уверенность в себе. В отношениях больше зрелости, в творчестве — новые идеи, которые находят отклик.

Особенно заметными могут стать июль, период летних затмений и вся вторая половина года, когда результаты начинают проявляться не только в планах, но и в фактах.

Стрелец. Решайтесь поднять паруса

Для Стрельцов 2026-й проходит под знаком движения. Юпитер, управитель знака, занимает одну из ключевых ролей в общем астрологическом раскладе, а энергия Огненной Лошади усиливает стремление к свободе и расширению горизонтов.

Удача здесь проявляется через поездки, новые страны, контакты, обучение и проекты, связанные с международной средой. Возможны нестандартные источники дохода, несколько параллельных направлений работы. Год подходит для повышения квалификации, смены профессионального вектора и запуска идей, которые требуют смелости.

В личной жизни становится больше честности и легкости, а творческие замыслы находят поддержку.

Наиболее благоприятными выглядят начало года для старта, лето для активного расширения и осень для закрепления достигнутого.