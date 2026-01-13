Оливье из крокодила, перелом и замерзшие водопады: россияне — о самом запоминающемся праздновании Нового года

Кто-то запомнил больше положительные эмоции, а кто-то отрицательные Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Новый год многие люди ждут как настоящее чудо, но проходит главная ночь у всех по-разному. Наши коллеги из NGS.RU попросили читателей рассказать о самых необычных и запоминающихся празднованиях Нового года. Подробности — в материале.

«Самый запоминающийся Новый год был во Вьетнаме на фестивале „Эпизод“ (Epizode Sea Festival, который ранее назывался „КаZантип“). Встречал его по колено в воде на пляже под диджей сет. Наутро заедал усталость оливье из крокодила», — говорит сибиряк Илья.

Читательница Светлана вспоминает Новый год, когда ей было 12 лет:

«Мы с мамой сшили костюм Жар-птицы — столько марли использовали, несколько упаковок акварельных красок. И вот утренник, а у меня грипп. Сейчас мне 61 год, я с вахты приехала 23 декабря и снова болею».

Илья встречал один из прошлых Новых годов в тепле Источник: читатель Илья

Еще одна сибирячка описала свой 1997 год: она встретила его в лифте — пошла к подружке поздравить ее в 22:30 и застряла, вытащили ее только в 00:30.

Читательница Антонина рассказала, как они с компанией встречали Новый год в юрточном кемпинге Тыдтуярык на Алтае и лазали по замерзшим водопадам.

Антонину впечатлили замерзшие водопады Источник: читательница Антонина

Жительница Новосибирска Екатерина в декабре 2017 года полетела с мужем в Европу на католическое Рождество и на Новый год. Они путешествовали по разным странам, а на сам Новый год остановились у друзей в Берлине, которые тогда жили не очень далеко от центра.

Екатерина с мужем сразу решили, что в новогоднюю ночь будут сидеть дома, потому что традиционно к Бранденбургским воротам в новогоднюю ночь, как им рассказали, стекаются все, кто есть в Берлине — и гости, и жители.

«В общем, народу там просто невероятное количество. Там главный салют и главная „тусовка“. Мы такое не любим, поэтому не пошли, а накупили себе всякой еды в магазине. Там они закрываются на новогодние праздники, поэтому продукты купить негде, надо запасаться заранее», — отмечает Екатерина.

Екатерина говорит, что в Европе перед праздниками везде красота — рождественские ярмарки, всё украшено Источник: читательница Екатерина

И добавляет, что еще одна особенность — по крайней мере, в Берлине — салюты и петарды запускают где попало и как попало:

«У нас в этом плане всё намного строже, да и люди сами стараются быть аккуратнее, подальше от домов уходить. А там без разбора пуляют. Так вот, в 12 ночи вся эта стрельба началась во всех уголках города и длилась она часов до трех. Мы, конечно же, не могли уснуть, потому что палили так, что казалось, будто мы в эпицентре военных действий».

По словам Екатерины, не было ни малейшего перерыва на тишину в течение трех часов:

«Было жутковато. Наутро мы пошли прогуляться. Все улицы были ровным слоем покрыты мусором от этих салютов, да и прочим мусором. До сих пор вспоминаем и понимаем, что формат тихого семейного праздника нам ближе. Но в Европе это Рождество в кругу семьи тихо отмечают, а Новый год у них — это шумно, весело, в кругу друзей».

Юрточный кемпинг Тыдтуярык на Алтае Источник: читательница Антонина

Алеся в декабре 2025 года сломала ногу и уже посчитала Новый год запоминающимся из-за этого.