НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

2 м/c,

с-в.

 757мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,85
EUR 92,40
ПСБ: главные события года
Продают крупный завод
Подорожали путевки в детские лагеря
Автобус сбил пешехода. Видео
На СВО погиб воспитатель детдома
Гибель младенцев в роддоме
Как быть с деньгами в 2026 году
Развлечения Оливье из крокодила, перелом и замерзшие водопады: россияне — о самом запоминающемся праздновании Нового года

Оливье из крокодила, перелом и замерзшие водопады: россияне — о самом запоминающемся праздновании Нового года

Может, у кого-то в список таких воспоминаний добавится встреча 2026 года

176
Кто-то запомнил больше положительные эмоции, а кто-то отрицательные | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUКто-то запомнил больше положительные эмоции, а кто-то отрицательные | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Кто-то запомнил больше положительные эмоции, а кто-то отрицательные

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Новый год многие люди ждут как настоящее чудо, но проходит главная ночь у всех по-разному. Наши коллеги из NGS.RU попросили читателей рассказать о самых необычных и запоминающихся празднованиях Нового года. Подробности — в материале.

«Самый запоминающийся Новый год был во Вьетнаме на фестивале „Эпизод“ (Epizode Sea Festival, который ранее назывался „КаZантип“). Встречал его по колено в воде на пляже под диджей сет. Наутро заедал усталость оливье из крокодила», — говорит сибиряк Илья.

Читательница Светлана вспоминает Новый год, когда ей было 12 лет:

«Мы с мамой сшили костюм Жар-птицы — столько марли использовали, несколько упаковок акварельных красок. И вот утренник, а у меня грипп. Сейчас мне 61 год, я с вахты приехала 23 декабря и снова болею».

Илья встречал один из прошлых Новых годов в тепле | Источник: читатель ИльяИлья встречал один из прошлых Новых годов в тепле | Источник: читатель Илья

Илья встречал один из прошлых Новых годов в тепле

Источник:

читатель Илья

Еще одна сибирячка описала свой 1997 год: она встретила его в лифте — пошла к подружке поздравить ее в 22:30 и застряла, вытащили ее только в 00:30.

Читательница Антонина рассказала, как они с компанией встречали Новый год в юрточном кемпинге Тыдтуярык на Алтае и лазали по замерзшим водопадам.

Антонину впечатлили замерзшие водопады | Источник: читательница АнтонинаАнтонину впечатлили замерзшие водопады | Источник: читательница Антонина

Антонину впечатлили замерзшие водопады

Источник:

читательница Антонина

Жительница Новосибирска Екатерина в декабре 2017 года полетела с мужем в Европу на католическое Рождество и на Новый год. Они путешествовали по разным странам, а на сам Новый год остановились у друзей в Берлине, которые тогда жили не очень далеко от центра.

Екатерина с мужем сразу решили, что в новогоднюю ночь будут сидеть дома, потому что традиционно к Бранденбургским воротам в новогоднюю ночь, как им рассказали, стекаются все, кто есть в Берлине — и гости, и жители.

«В общем, народу там просто невероятное количество. Там главный салют и главная „тусовка“. Мы такое не любим, поэтому не пошли, а накупили себе всякой еды в магазине. Там они закрываются на новогодние праздники, поэтому продукты купить негде, надо запасаться заранее», — отмечает Екатерина.

Екатерина говорит, что в Европе перед праздниками везде красота&nbsp;— рождественские ярмарки, всё украшено | Источник: читательница ЕкатеринаЕкатерина говорит, что в Европе перед праздниками везде красота&nbsp;— рождественские ярмарки, всё украшено | Источник: читательница Екатерина

Екатерина говорит, что в Европе перед праздниками везде красота — рождественские ярмарки, всё украшено

Источник:

читательница Екатерина

И добавляет, что еще одна особенность — по крайней мере, в Берлине — салюты и петарды запускают где попало и как попало:

«У нас в этом плане всё намного строже, да и люди сами стараются быть аккуратнее, подальше от домов уходить. А там без разбора пуляют. Так вот, в 12 ночи вся эта стрельба началась во всех уголках города и длилась она часов до трех. Мы, конечно же, не могли уснуть, потому что палили так, что казалось, будто мы в эпицентре военных действий».

По словам Екатерины, не было ни малейшего перерыва на тишину в течение трех часов:

«Было жутковато. Наутро мы пошли прогуляться. Все улицы были ровным слоем покрыты мусором от этих салютов, да и прочим мусором. До сих пор вспоминаем и понимаем, что формат тихого семейного праздника нам ближе. Но в Европе это Рождество в кругу семьи тихо отмечают, а Новый год у них — это шумно, весело, в кругу друзей».

Юрточный кемпинг Тыдтуярык на Алтае | Источник: читательница Антонина Юрточный кемпинг Тыдтуярык на Алтае | Источник: читательница Антонина

Юрточный кемпинг Тыдтуярык на Алтае

Источник:

читательница Антонина

Алеся в декабре 2025 года сломала ногу и уже посчитала Новый год запоминающимся из-за этого.

«Всё, как в фильме: поскользнулась, упала, очнулась — гипс. Вывернула ногу на льду и вызвала скорую. Оказался перелом лодыжки».

ПО ТЕМЕ
Мария ТищенкоМария Тищенко
Мария Тищенко
Обозреватель
Новый год Праздник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Новый год — это всегда что-то новое, не устаю радоваться!
Гость
1 час
Надеюсь, в следующем году будет потеплее, чтобы водопады не замерзали.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Рекомендуем