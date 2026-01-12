«Поболеть не за кого»: зрители раскритиковали состав шестого сезона шоу «Суперстар!»

В 50 лет Шура покажет, что может дать жару ничуть не меньше, чем в начале карьеры Источник: «Суперстар!» / Vk.com

Золотой запас звезд из 80–90-х не бесконечный, но создателей шоу «Суперстар!» (16+) это совсем не смущает. В пятом сезоне продюсеры попробовали выйти из положения и расширили временные рамки, позвав артистов нулевых. Но в шестом пошли другим путем и решили: зачем искать новых, если есть старые? 31 января на сцену вернутся победители и самые яркие участники прошлых лет, чтобы снова доказать, что списывать их рано, а попадать в ноты и в сердечки они всё еще умеют.

Из первого сезона в шоу возвращается победительница Ирина Шведова. В 2021 году, когда проект только стартовал, певица пережила вторую волну популярности. Для исполнительницы хита «Америка-разлучница» это было первое появление на музыкальном ретрошоу и, судя по всему, настолько удачное, что теперь она готова повторить.

К Шведовой присоединится финалист первого сезона Влад Сташевский. В 90-е его чаще обсуждали как красавца, но «Суперстар!» показал, что с вокалом у него тоже всё в порядке. Некоторые зрители после выхода сезона признавались, что пересматривают его номера снова и снова.

— После «Суперстара» на НТВ — просто мой герой! «Облако волос» переслушивала сто раз. А мне, на минуточку, 63 года! — писала одна из зрительниц.

В новом сезоне продолжится и противостояние победителей — Виктора Салтыкова и Шуры. Их борьба во втором сезоне тогда была настолько жаркой, что жюри так и не смогло выбрать одного лидера и отдало титул лучших сразу двум.

Третий сезон будут представлять Жан Милимеров — бывший участник группы «Премьер-министр» — и Ольга Зарубина. В 2023 году певицу признали лучшей: члены жюри, включая Сергея Соседова, не скупились на комплименты до самого финала.

— Зарубина — единственная участница, которая не сделала ни одного сбоя, ни одного проходного выступления. Ты самый большой бриллиант в короне нашего шоу! — восхищался Соседов.

В «битве сезонов» зрители увидят победителя четвертого сезона Алексея Глызина и солистку группы «Лицей» Анастасию Макаревич. В своем сезоне певица выжала максимум — пела не только на русском, но и на английском. Интересно, чем она удивит судей теперь.

Из последнего сезона на сцену снова выйдут Ксения Георгиади и финалист Сергей Челобанов.

Не все поклонники шоу обрадовались выбору участников. Одни расстроились, что в шестой сезон не позвали Азизу из пятого, другие ждали оперного певца Феликса Царикати из четвертого.

— Кажется, скучноватый сезон будет, кроме как за Салтыкова и Челобанова, и поболеть не за кого. Кривляния и завывания Шуры не перевариваю. С Глызиным из сезона должен был быть Царикати (Феликс Царикати, певец, участник четвертого сезона «Суперстар!». — Прим. ред.) или Наджиев, странно, что не позвали, не иначе как чтобы конкуренцию не составили уже назначенному победителю? — задается вопросом Елена.

— Милимеров, Наджиев, Царикати были лучшими, — пишут в комментариях под новостью о новом сезоне.

Однако многие всё же обрадовались появлению давних любимчиков и уже решают, за кого будут болеть.

— Очень интересно, как развернется борьба. Моим любимчиком из этих сезонов был Влад Сташевский. Очень рада буду снова его увидеть и поболеть за него, — радуется одна из поклонниц шоу.

— Сильные участники, многие нравятся: Сташевский, Салтыков, Шура, Зарубина, Милимеров! Жалко, что не будет Наджиева (Игорь Наджиев, певец, участник четвертого сезона «Суперстар!». — Прим. ред.), — осталась расстроена зрительница Наталья.

— Состав участников вроде нормальный. Начнется сезон, увидим, может быть, кто-то нас и удивит, — заинтригован Сергей.