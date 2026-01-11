Тест для настоящих киноманов: угадайте советский фильм по первому кадру

Славные выдались новогодние каникулы. Но рано или поздно им суждено было уступить место привычному будничному ритму жизни. Цепляясь за последнюю возможность отдохнуть неотдохнутое, мы рекомендуем вам не тратить последний день затяжных праздников на бесцельное валяние на диване и предлагаем вполне конкретную цель: попробуйте пройти наш тест по советским фильмам. Наверняка вы достаточно их повидали за последние дни. Ну а если нет, у вас появится повод пересмотреть кое-что из классики отечественного кинематографа.