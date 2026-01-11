Тест для настоящих киноманов: угадайте советский фильм по первому кадру

Славные выдались новогодние каникулы. Но рано или поздно им суждено было уступить место привычному будничному ритму жизни. Цепляясь за последнюю возможность отдохнуть неотдохнутое, мы рекомендуем вам не тратить последний день затяжных праздников на бесцельное валяние на диване и предлагаем вполне конкретную цель: попробуйте пройти наш тест по советским фильмам. Наверняка вы достаточно их повидали за последние дни. Ну а если нет, у вас появится повод пересмотреть кое-что из классики отечественного кинематографа.
На первый взгляд, в этом тесте нет ничего сложного: вам предстоит угадать фильмы по первому кадру. Но получится ли у вас дать верные ответы на каждый из десяти вопросов?
Какой фильм начинается с такого кадра — показ ботинка главного героя?
«12 стульев» (6+)
«Бриллиантовая рука» (18+)
«Афоня» (12+)
«Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
Кажется, что тут ничего не видно. Но присмотритесь и назовите фильм по первому кадру.
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)
«Афоня» (12+)
«Три плюс два» (6+)
«Бриллиантовая рука» (18+)
Главный герой уезжал с остановки в первые же секунды этого фильма. Уверены, вы с легкостью его назовете.
«Москва слезам не верит» (18+)
«Экипаж» (18+)
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)
«Наваждение» (0+)
Красивый пейзаж. А фильм назовете?
«Щит и меч» (12+)
«Новые приключения неуловимых» (6+)
«Москва слезам не верит» (18+)
«Бриллиантова рука» (18+)
Какой фильм начинается с этого кадра?
«Джентельмены удачи» (18+)
«А зори здесь тихие» (12+)
«Человек-амфибия» (6+)
«Афоня» (12+)
Этот персонаж знаком каждому любителю советских фильмов. Уверены, назовете фильм легко.
«Джентльмены удачи» (6+)
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
«Табор уходит в небо» (12+)
«Калина красная» (0+)
В каком доме развернулась главная драма советского кинематографа? Назовите фильм, начинающийся с этого кадра.
«Мачеха» (12+)
«Служебный роман» (6+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
«Спортлото-82» (6+)
Эта героиня ярко ворвалась в кадр с первых секунд фильма. Шедевр назовете?
«А зори здесь тихие» (12+)
«Наваждение» (0+)
«Бриллиантовая рука» (18+)
«Карнавальная ночь» (0+)
Знаменитое на всю страну окно. Уже знаете, что произойдет в следующую секунду? И знаете название фильма?
«Любовь и голуби» (12+)
«Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
«Три плюс два» (6+)
«Новые приключения неуловимых» (6+)
Уж эту бабушку вы точно знаете. А фильм угадаете?
«Экипаж» (18+)
«Москва слезам не верит» (18+)
«Морозко» (0+)
«Спортлото-82» (6+)