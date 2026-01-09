Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия

В фильме собрано множество цитат из старых фильмов Источник: «Невероятные приключения Шурика», телеканал ТНТ

На экранах идет новая комедия «Невероятные приключения Шурика» (18+). Одни зрители ворчат на нее, другие аплодируют. Наша коллега Ольга Якунчева из издания 59.RU посмотрела ее и делится своим мнением.

В основе сюжета новой комедии «Невероятные приключения Шурика» — история любви Шурика и Нины. Фильм переносит зрителей в калейдоскоп советского и мирового кино. Авторы собрали целую вселенную киноцитат из «Форреста Гампа» (18+), «Кавказской пленницы» (6+), «Служебного романа» (6+), «Операции "Ы" » (6+), фильмов «Дьявол носит Prada» (18+), «Побег из Шоушенка» (18+) и других культовых картин. Фильм снял телеканал ТНТ, над ним работали режиссеры Роман Ким, Миша Семичев, сценарий написали Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

Новая комедия — из разряда тех, что снимают сейчас по мотивам старых советских фильмов. В последние годы это стало традицией или даже модой, что будит в одних зрителях ностальгию, а в других — негодование: мол, зачем переснимать классику, ведь лучше не получится. Ишь, на святое покусились!

На этот раз авторы не ограничились цитатами из старого отечественного кино, а добавили отсылки к зарубежной классике. Уже с первых кадров становится понятно, что первую сцену они полностью взяли из культовой драмы «Форрест Гамп». Здесь всё — от полета перышка до диалога главного героя с подсевшей на скамейку девушкой — скопировано из фильма Роберта Земекиса. Только вместо Форреста — не менее наивный Шурик, который рассказывает историю, как, готовясь к экзаменам, он заглянул в конспект девушки, да так увлекся чтением, что следовал за ней по пятам, а потом влюбился и отправился за ней в экспедицию на Кавказ. Интересно, что авторы сопоставили именно этих героев и увидели в отечественном Шурике доброго и наивного парня из штата Алабама. А ведь герои действительно похожи.

Авторы берут сюжет «Форреста» за основной и проводят его через весь фильм, таким образом, с одной стороны, задавая стиль всему повествованию, с другой — постепенно превращая мелодраму в эксцентрическую комедию.

Развиваясь, главная тема ответвляется сюжетами из «Операции „Ы“ и других приключений Шурика», «Кавказской пленницы», «Джентльменов удачи» (6+) и многих других советских фильмов. Но сделано это настолько легко, что ты не замечаешь, как соединяется, казалось бы, несоединимое и перетекает друг в друга как в музыкальном попурри. При этом авторы добавляют в него детали сегодняшнего дня, комиксы, мемы и разные «пасхалки», соединяя 2025-й и 1960-е.

Фильм наполнен трюками, нелепостями и клоунадой, как и старые фильмы Гайдая, но более утрированно и с новой подачей — словно авторы делают переупак. И всё это, не забывайте, держится внутри идиллического рассказа Шурика-Форреста, сидящего на лавочке. Авторы — отличные психологи, будят зрительские воспоминания и рассчитывают на ностальгию.

Кадры буквально пестрят звездами, которые переигрывают артистов, игравших в оригинале. Так, Шурика, роль которого в 1960-е исполнял Александр Демьяненко, в новой комедии сыграл Тимур Батрутдинов. Доцента из «Джентльменов удачи», сыгранного в 1971 году Евгением Леоновым, в новой версии характерно повторил Андрей Гайдулян, которого мы знаем по образу почти плюшевого и бесхребетного Саши из ситкома «СашаТаня» (16+). Роли товарища Саахова и Джабраила из «Кавказской пленницы» с блеском повторили Гарик Мартиросян и Михаил Галустян — напомним, первоначально эту парочку играли Владимир Этуш и Фрунзик Мкртчян.

Марина Кравец и вовсе сыграла двух девушек Шурика — Лиду и Нину, роли которых в оригинале исполняли Наталья Селезнева и Наталья Варлей.

Кажется, каким-то актерам особо и не надо было играть — за них всё сделали грим, костюм, кадр, озвучка при монтаже. Возможно, поэтому в фильме много популярных артистов, которые не являются профессиональными актерами — те же Павел Воля и Ляйсан Утяшева, сыгравшие Новосельцева и Калугину из «Служебного романа» (6+), кажется, с удовольствием включились в игру «старое кино».

Звезды мелькают даже в эпизодах, что срабатывает на чувстве узнавания у зрителей: «Ой, это же та самая, а это тот самый…» В эпизодах заняты и пермские звезды: болельщицу на футбольном матче сыграла Валя Мазунина, друга Доцента в тюрьме — Владимир Селиванов, Штирлица (как ни странно, в фильме он тоже есть) — Игорь Ознобихин. Роль ворчливой комендантши общежития исполнила характерная Марина Федункив.

Нынешние звезды подражают актерам из старых комедий мимикой, жестами и манерой говорить и неплохо попадают в роль, а некоторые добиваются даже абсолютного сходства. Но в том, чтобы добиться эффекта кальки, конечно же, еще и большая заслуга костюмеров, гримеров и операторов, выверяющих каждый кадр.

Фильм отлично сделан. Именно «сделан» — я бы подчеркнула глагол. В «Шурике» нет проблематики, операторских кадров, от которых щемит сердце, но здесь и не стоят такие задачи, не тот концепт. Это шоу, в которое ты как зритель просто падаешь и смеешься взахлеб над приключениями героев, удивляешься остроумию сценарных ходов.

В комедии много популярных песен, причем даже излишне изобильно. Но зацепило дерзкое исполнение песни «За деньги — да» Ларисы Долиной. Кажется, рядом со мной подпевал и азартно подпрыгивал весь ряд.

Где-то в середине фильма немного устаешь от нагромождений и отсылок к другим фильмам, но, несмотря на это, комедия по радушию напоминает старый добрый «Огонек» и также настраивает на Новый год. От фильма точно поднимается настроение — становится как-то уютней жить. И ты хотя бы на время смотришь на мир глазами наивного Форреста. Простите, Шурика.

