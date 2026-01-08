Будете зажигать на дискотеке или выберете мастер-класс? Афиша для ярославцев на 8 января

Афиша мероприятий в Ярославле на 8 января Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как быстро летит время, когда отдыхаешь! Для того чтобы успеть создать приятные новогодние воспоминания, мы подготовили для вас афишу праздничных развлечений в Ярославле, которые пройдут 8 января.

Театр кукол (ул. Свободы, 23)

10:30, 13:00, 15:30 — новогодняя сказка «Морозко» (0+). Героев истории сыграют тростевые куклы, созданные художницей Алевтиной Торик. Продолжительность постановки — 1 час 10 минут, билет стоит 700 рублей.

Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (ул. Чайковского, 3)

11:00, 12:30, 14:00, 15:30 — полнокупольное шоу «Как поймать мечту?» (6+). Вместе с Единорогом гости попытаются спасти Галактику Снов от Властелина Тьмы. Билет стоит от 550 рублей.

Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)

11:00, 13:30 — новогодний квест с участием животных «Игогодние приключения в Ярославском зоопарке» (6+). Длительность мероприятия — 1,5 часа. Билет стоит 1400 рублей с человека.

Городской выставочный зал им. Н. А. Нужина (ул. Свободы, 15)

11:00–19:00 — экскурсия «Дед Мороз и Дед Сенокос» (6+). В рамках выставки «Арт-сенокос» гости смогут не только увидеть работы художников из Ярославля, но и послушать рассказ экскурсовода о традициях, хлопотах и занятиях земляков в прошлом. Билет стоит от 200 рублей.

Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)

11:00, 15:00 — шоу «Цирк на воде Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета — от 1000 до 4000 рублей.

Дом культуры железнодорожников (ул. Павлика Морозова, 3)

15:00, 18:00 — камерный новогодний спектакль «Сюрприз для белочки» (0+). На сцене покажут добрую историю о дружбе и сплочении. Стоимость билета — 500 рублей.

Центр современного искусства «Дом Муз» (ул. Чайковского, 23а)

15:00 — мастер-класс «Гальваника» (16+). На мероприятии участники смогут превратить природные материалы в настоящие ювелирные украшения. Стоимость билета — 1700 рублей.

Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17/1)

16:30 — программа «Новый год в стиле 90-х» (18+). На празднике гости станут участниками игр, каламбуров и неожиданных ситуаций. После чего всех ждет новогодняя дискотека с Дедом Морозом. Стоимость билета — от 800 рублей.

Советская площадь

18:00 — концертно-развлекательная программа «Звенит январская вьюга» (0+). На сцене развернутся киноистории, связанные с фильмами, которые снимались в Ярославле. Все присутствующие смогут стать участниками шоу.

Концертно-зрелищный центр «Миллениум» (Которосльная набережная, 53)

18:00 — концерт заслуженного артиста России Вадима Казаченко (12+). Музыкант известен своими композициями «Больно, мне больно», «Белая метелица», «Прощай, навеки, последняя любовь» и другими. Билет стоит 4500–5500 рублей.

КСК «Вознесенский (ул. Свободы, 46)

19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.

Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)

19:00 — комедийный спектакль «Брак без обязательств» (18+). Зрители смогут «заглянуть в замочную скважину» семьи Петровых и стать участниками самого действия. Цена билета 1000 — 1400 рублей.

Китайский летчик Джао Да (Крестьянский пр., 7)

19:00 — концерт группы «Мещера» (16+). Коллектив представляет тур «Легенды Древних» с презентацией нового альбома. Билет стоит 2000 рублей.

Дворец Молодежи (пр. Ленина, 27)

19:00 — сольный стендап-концерт Вани Усовича (18+). Стоимость билета — от 1350 рублей.