От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв

Новогодние праздники — благодатная пора для создателей кино. Взрослым и детям надо как-то провести почти две недели, и фильмы идеально для этого подходят. С одной стороны, на большие экраны вышли уже двенадцатые «Елки», которые были оригинальной задумкой, но растеряли весь свой пыл. С другой — продолжается тенденция к «оживлению» классики «Союзмультфильма». Вот вам и «Простоквашино», и «Буратино», и продолжение приключений неведомого зверька Чебурашки. Корреспондент 63.RU Илья Овсянников посмотрел фильм «Чебурашка 2» и делится своим мнением. Далее — от первого лица:

Мне кажется, что дилогия (без учета двух спецэпизодов) про Чебурашку напоминает мем «с каждым днем мы всё дальше от Бога». От первоисточника — рассказов и повестей Эдуарда Успенского — взято не так много: сам главный герой и его любовь к апельсинам. Всё остальное создателям фильмов пришлось переработать. Гена теперь не «крокодил, который работает крокодилом», а человек. Герой Сергея Гармаша работает садовником в дендрарии.

О его «животном» происхождении напоминают несколько раз. И то создается ощущение, что это, скорее, фантазии и защитные реакции психики Чебурашки, а не реальные трансформации в крокодила. Еще две отсылки к советским мультикам — умение Гены играть на гармошке и наряд в одной из сцен.

Вместо Шапокляк и крысы Ларисы — директор шоколадной фабрики Римма Шапокляк и ее правая рука Ларион. И здесь у нас появляется вторая параллель, но уже с Вилли Вонкой. Правда, в российской версии героиня Елены Яковлевой жесткая, местами эгоистичная и далекая от эксцентричного шоколатье. Но и у нее есть «ахиллесова пята» — внучка Соня. Которая, к сожалению, очень похожа на бабушку — получает то, что хочет, любой ценой.

В принципе, идея «семья — это важно», переходит из первого фильма во второй. И тут возникает другой персонаж с аналогичными идеями — Доминик Торетто из «Форсажа». В «Чебурашке» Гена заново возводил мосты со своей дочкой. В сиквеле же тема семьи строится вокруг пяти персонажей. Во-первых, снова Гена оказывается в центре внимания. Нам снова показывают его прошлое. У каждого флешбека есть свое отражение в нашем времени: вот Гена и Валера приезжают в дендрарий; вот появляется архитектор Люба, в которую нелюдимый садовник влюбляется; вот они вместе строят дом, и так далее. Даже небольшая вставка с грильяжем раскрывается в конце фильма (хотя она очень очевидна и «щелкается» на раз-два).

Вторая семейная линия строится вокруг Риммы и Сони. Девочка откровенно манипулирует бабушкой и относится к ней потребительски. Однако внучка ближе к концу фильма «взрослеет».

Третий внутренний сюжет касается скорого пополнения в семье Тани, дочери Гены. И поначалу эта история напоминает грустный анекдот, когда в заботе о еще нерожденном ребенке старшие забывают про уже существующего. И, естественно, всё заканчивается хэппи-эндом. Дважды.

Четвертый герой, который поднимает вопрос с семьей, — это тот самый мальчик из эпизода с грильяжем. Лишившись зубов, он обращается за помощью к папе… А вот что получилось из этого, мы узнаем только в конце фильма.

Ну а пятый персонаж — это сам Чебурашка. Сцена, которая открывает фильм, имеет отражение в самом конце.

Забавно, что «семейственность» сохранена и в актерском составе. Федор и Виктор Добронравовы играют Валеру, друга Гены, в двух временных промежутках. А Александр и Матвей Лыковы — Охотника. Это новый и безымянный персонаж в истории. Его появление в сюжете — это почти что песня «Короля и Шута» «Лесник», только не такая страшная. И с акцентом на еде, который сценаристы неудачно попытались сделать комичным.

Следующая идея, которая вынесена во главу угла, связана с моральным взрослением. Про Соню мы уже упомянули. А кто еще переживает внутренние изменения? Да все ключевые персонажи! Естественно, основной акцент сделан на нашем мохнатом и лопоухом герое. Во-первых, он «значительно» вырос (те, кто уже посмотрели вторую часть, поймут шутку). Во-вторых, прочитал много книг. Как и многие дети, он уже потерял первый зуб. И, естественно, бунтует против многочисленных запретов Гены.

И если Гена — это «наш ответ» Доминику Торетто, то Чебурашка — это попытка дать детям нового милого странного любимца. Волна любви к этому персонажу возникала несколько раз. Естественно, после выхода советских мультфильмов. Потом интерес к нему возник во время Олимпиады. И теперь Чебурашка переживает очередную волну любви. Интересно, получится ли у него вытеснить Грогу (бэби-Йоду из «Мандалорца»)?

Может быть, мои поиски параллелей с другими популярными фильмами и мультфильмами — не более чем попытка найти смысл там, где его нет. Но пока что такие заигрывания создателей дилогии кажутся очевидными. Отсылки считываются, что не может не радовать. Дети, которые и являются целевой аудиторией картины, их могут не понять, а взрослые заметят.

В «Чебурашке 2» есть несколько сцен, которые вызывали у меня вопросы. Главный из которых: почему пожарные приехали так поздно? У вас же пожар в дендрарии! Вторая претензия касается книг. «Психологию» Чебурашка использовал три раза — в попытках ответить Гене, в описании своего характера и в сцене пряток от Охотника в доме Гены. А вот «Космос» — ни разу.

Что мы в итоге получаем? Еще один фильм, который можно посмотреть один раз и забыть о нем. Может быть, ежегодный выход «Чебурашек» станет традицией. Тем более что финал второй части точно дал явный задел на триквел. Уж там-то точно должны будут рассказать и показать, откуда явился этот неведомый зверь! И, кажется, это будет тесно связано с историей Охотника. 1 января 2027 года мы это сможем узнать.

Буду надеяться, что создатели франшизы «Чебурашка» всё же смогут в нужный момент остановиться. Но пока, судя по сборам, этот конвейер только запускается.

