Это вам до конца каникул: 10 сериалов 2025 года на один вечер

Зима традиционно вносит коррективы в планы: долго гулять не хочется, торговые центры переполнены, а вечер как будто сам подталкивает к дивану. В такие моменты сериал становится не формой эскапизма, а вполне практичным решением — без билетов, очередей и прогноза погоды. Стриминговые платформы это понимают и продолжают работать без пауз: в 2025 году вышли как новые сезоны уже знакомых хитов, так и новые любопытные проекты. Настало время внимательно к ним присмотреться.

«Резиденция» (18+)

Источник: кадр из телесериала «Резиденция» (18+), реж. Лиза Джонсон, Джаффар Махмуд, Netflix, 2025 год

Сериал начинается с официального ужина в Белом доме, где собрались 132 гостя и никто не планировал задерживаться из-за убийства. Расследование берет на себя детектив, которая довольно быстро понимает, что здесь проще столкнуться с абсурдом и показным приличием, чем с прямыми ответами. «Резиденция» использует детектив как повод пройтись по политическому лицемерию, смешивая сатиру, неловкий юмор и камерное напряжение, при этом не пытаясь быть дружелюбной или удобной, сериал скорее наблюдает и фиксирует, чем объясняет.

«Газета» (16+)

Источник: кадр из телесериала «Газета» (16+), реж. Джеффри Блитц, Дженнифер Челотта и др., Peacock, 2025 год

После офисных коридоров камера переезжает в редакцию печатного издания, где жизнь уже не кипит, а скорее тихо шуршит архивами и дедлайнами. Формат, знакомый по «родственному» сериалу «Офис» (16+): съемочная группа наблюдает за сотрудниками, которые пытаются делать вид, что у них всё под контролем, пока новый главный редактор ищет способ вдохнуть в газету прежний вес и смысл. «Газета» не торопится смешить и не заигрывает с ностальгией, а спокойно смотрит на медиа, переживающие не лучший период, из-за чего сериал воспринимается скорее как мягкая хроника, чем как шутка на злобу дня.

«Одна из многих» (18+)

Источник: кадр из телесериала «Одна из многих» (18+), реж. Гордон Смит, Винс Гиллиган и др., Apple TV+, 2025 год

Этот сериал вышел тихо по календарю, но громко по эффекту: научно-фантастическая сатира от Винса Гиллигана неожиданно точно попала в нерв времени, где стремление к быстрому счастью соседствует с доверием алгоритмам и отключенным критическим мышлением. История держится на героине Рэй Сихорн — персонаже, который одновременно раздражает и притягивает, из-за чего зрители быстро разделились во мнениях, не договорившись даже о том, стоит ли ей сочувствовать. «Одна из многих» не торопится с выводами, предпочитая постепенно нагнетать интерес от серии к серии, оставляя ощущение, что за внешней иронией скрывается куда более неприятный разговор о зависимости от технологий и удобных ответов.

«Камбэк» (18+)

Источник: кадр из телесериала «Камбэк» (18+), реж. Динар Гарипов, Legio Felix, Russian Code, 2025 год

Действие сериала разворачивается в 2004 году и следует за героем Александра Петрова по кличке Компот — человеком без дома, который существует на улицах Нижнего Новгорода и наблюдает за реальностью без фильтров и иллюзий. «Камбэк» работает не столько на ностальгии по нулевым, сколько на ощущении времени, где разговоры о настоящем даются всё сложнее, а пространство для них сжимается. Воссозданная эпоха здесь не декоративный прием, а фон для размышлений о том, как быстро стирается возможность говорить вслух, и именно поэтому сериал воспринимается как история не только о прошлом, но и о сегодняшнем дне, в которой Петров выдает одну из самых сдержанных и точных своих ролей.

«Переходный возраст» (18+)

Источник: кадр из телесериала «Переходный возраст» (18+), реж. Фил Барантини, Netflix, 2025 год

Четырехсерийный британский сериал начинается с утреннего визита полиции в обычный дом, где живет семья подростка, и быстро перестает быть историей про ошибку или недоразумение. 13-летнего мальчика задерживают по подозрению в убийстве одноклассницы, и дальше сюжет разворачивается не как детектив, а как тревожное наблюдение за тем, как формируется насилие в среде, где онлайн-радикализация перестала быть маргинальной темой. «Переходный возраст» не пытается шокировать, но методично показывает, насколько незаметно чужим может стать собственный ребенок, если обратить внимание на происходящее слишком поздно.

«Аутсорс» (18+)

Источник: кадр из телесериала «Аутсорс» (18+), реж. Душан Глигоров, продюсерская компания «Среда», 2025 год

Действие сериала разворачивается в тюрьме особого назначения, где смертные приговоры — часть рутинной работы, а главный герой в исполнении Ивана Янковского пытается сохранить видимость контроля в системе, которая давно живет по своим правилам. «Аутсорс» не ограничивается одной точкой зрения и постепенно собирает историю из судеб надзирателей, врача, прокурора и людей из их ближайшего круга, показывая, как частные решения и старые травмы сплетаются с ощущением безысходности. Проект Душана Глигорова смотрит на насилие и ответственность без морализаторства, оставляя зрителю неуютное, но устойчивое чувство, что здесь нет случайных жертв и простых объяснений.

«Больница Питт» (18+)

Источник: кадр из телесериала «Больница Питт» (18+), реж. Дэмиэн Маркано, Аманда Марсалис и др., HBO, 2025 год

Сериал предлагает провести 15 часов внутри отделения неотложной помощи в Питтсбурге, следуя за врачами почти в реальном времени: каждый эпизод длится около часа и ощущается как непрерывная смена без пауз на передышку. Такой ритм делает «Больницу Питт» не эффектной драмой, а плотным наблюдением за профессией, где личные эмоции постоянно сталкиваются с нехваткой времени, ресурсов и справедливых решений. На фоне повседневной медицинской рутины сериал аккуратно поднимает темы социального неравенства и выгорания, действуя скорее через накопление напряжения, чем через громкие сюжетные повороты.

«Отдел нераскрытых дел» (18+)

Источник: кадр из телесериала «Отдел нераскрытых дел» (16+), реж. Скотт Фрэнк, Netflix, 2025 год

Детектив с героем-мизантропом здесь работает не как поза, а как двигатель сюжета: расследования движутся вперед именно потому, что персонажу удобнее спорить с миром, чем мириться с ним. Основанный на романах Юсси Адлер-Ольсена, сериал обретает плотный ритм и собранность благодаря Скотту Фрэнку, который снова показывает, что напряжение можно выжать даже из разговоров и пауз, а Мэттью Гуд органично вписывается в образ человека, которому одинаково неуютно и среди коллег, и наедине с собой. В результате «Отдел нераскрытых дел» смотрится не как очередной жанровый конвейер, а как аккуратно собранная история, у которой уже есть задел на продолжение.

«Никто не знает про Маньпупунер» (18+)

Источник: кадр из телесериала «Никто не знает про Маньпупунер» (18+), реж. Иван Добронравов, онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания DOitBRO, 2025 год

История начинается как дружеский поход, но довольно быстро превращается в проверку на прочность: четверо героев отправляются к Маньпупунеру в конце 1990-х и оказываются лицом к лицу не только с уральской природой, но и с собственными страхами, сомнениями и нерешенными вопросами. Режиссерский дебют Ивана Добронравова не спешит объяснять, что именно ищут персонажи, и позволяет путешествию постепенно смещаться в сторону мистики и внутреннего напряжения, из-за чего сериал воспринимается скорее как медленное погружение, чем как приключение с пунктом назначения.

«Во всем виновата она» (18+)

Источник: кадр из телесериала «Во всем виновата она» (18+), реж. Меган Галлахер, Peacock, 2025 год

Под видом детективного триллера о похищении ребенка сериал постепенно раскрывает более приземленные и неудобные темы — от перекоса семейных ролей и завышенных ожиданий к матерям до классовых различий и укоренившейся мизогинии. Проект Меган Галлахер не пытается разобрать всё по пунктам и не превращает сюжет в социальную лекцию: проблемы всплывают в диалогах, решениях и мелких деталях, из-за чего напряжение держится не только за счет расследования. В результате история работает сразу на двух уровнях — как жанровый триллер и как аккуратное наблюдение за системой, в которой обвинение слишком часто выбирает самый удобный адрес.