Каждый второй не вспомнит эти эпизоды из культовых советских фильмов. Вы тоже?

10 / 10

Из какого фильма эта фраза: «Товарищи, есть установка весело встретить Новый год. Это на нас, так сказать, накладывает и в то же время от нас требует… Мы должны провести наше мероприятие так, чтобы никто бы ничего бы не мог сказать»?