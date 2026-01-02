Каждый второй не вспомнит эти эпизоды из культовых советских фильмов. Вы тоже?

Пахнет мандаринами, хрустит снег за окном, а на экране — фильмы, которые многие пересматривают из года в год. Мы подготовили для вас подборку самых интересных и коварных моментов из главных зимних хитов. Всего несколько минут — и вы узнаете, как хорошо вы помните новогодние фильмы.
Где в Москве Женя Лукашин — герой фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» (0+)?
Улица Рабочих
Улица Пролетарская
Улица Строителей
Коммунистический переулок
Как расшифровывается название НИИ, где работала героиня фильма «Чародеи» (0+)?
Необыкновенный институт истории неразгаданных явлений
Национальный институт искусств и научных открытий
Независимый институт именитых уникумов
Научный универсальный институт необыкновенных услуг
А эта фраза откуда: «Надо же. Новый год — самый светлый праздник. А люди такие агрессивные»?
«Новогодний переполох» (16+)
«Елки» (12+)
«Тариф новогодний» (18+)
«Снегурочку вызывали?» (16+)
С какой песни начинается фильм «Старый новый год» (14+)?
«Снег идет»
«Падал прошлогодний снег»
«Белым снегом»
«Снег кружится, летает»
Чем королева предлагала наградить за полную корзину подснежников в фильме «12 месяцев» (12+)?
Полцарства
Серьги бриллиантовые
Целую корзину золота
Свадебный пир
С кого началась цепочка шести рукопожатий в фильме «Елки»?
С «кубинца» Миши
С вора Лехи Зайцева
Со сноубордиста Коляна
С участкового
Что ела в лесу Марфушка из фильма «Морозко» (0+)?
Чеснок
Мандарины
Яблоки
Лук
Что принесла секретарша Огурцову, когда он застрял в лифте в «Карнавальной ночи» (0+)?
Заявление об увольнении
Монтировку
Шампанское
Сосиску
Каким способом героям удалось одолеть кота Матвея в «Новогодних приключениях Маши и Вити» (0+)?
Добавили снотворное в молоко
Накормили колбасой с озверином.
Напугали лаем собак
Отвлекли заводной мышкой
Из какого фильма эта фраза: «Товарищи, есть установка весело встретить Новый год. Это на нас, так сказать, накладывает и в то же время от нас требует… Мы должны провести наше мероприятие так, чтобы никто бы ничего бы не мог сказать»?
«Приходи на меня посмотреть» (0+)
«Карнавальная ночь»
«Золушка» (6+)
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)