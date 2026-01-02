НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

пасмурно, без осадков

ощущается как -17

2 м/c,

южн.

 748мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Ярославцы собрались на набережной. Что происходит
«Умные решения»
Погода на первые дни января
Кто ездит в Переславль на выходные
Отражена атака БПЛА
Чек-лист важных обследований
График работы ТЦ
Урлашов вышел из колонии: онлайн
Развлечения Тест Каждый второй не вспомнит эти эпизоды из культовых советских фильмов. Вы тоже?

Каждый второй не вспомнит эти эпизоды из культовых советских фильмов. Вы тоже?

Пройдите наш тест и докажите, что знаете главные зимние кинохиты как свои пять пальцев

85
Товарищи, есть установка ответить хотя бы на 8 из 10 | Источник: кадр из фильма «Карнавальная ночь» (0+), реж. Эльдар Рязанов, Мосфильм, 1956 годТоварищи, есть установка ответить хотя бы на 8 из 10 | Источник: кадр из фильма «Карнавальная ночь» (0+), реж. Эльдар Рязанов, Мосфильм, 1956 год

Товарищи, есть установка ответить хотя бы на 8 из 10

Источник:

кадр из фильма «Карнавальная ночь» (0+), реж. Эльдар Рязанов, Мосфильм, 1956 год

Пахнет мандаринами, хрустит снег за окном, а на экране — фильмы, которые многие пересматривают из года в год. Мы подготовили для вас подборку самых интересных и коварных моментов из главных зимних хитов. Всего несколько минут — и вы узнаете, как хорошо вы помните новогодние фильмы.

Пройден 3 раза
1 / 10

Где в Москве Женя Лукашин — герой фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» (0+)?

  • Улица Рабочих

  • Улица Пролетарская

  • Улица Строителей

  • Коммунистический переулок

2 / 10

Как расшифровывается название НИИ, где работала героиня фильма «Чародеи» (0+)?

  • Необыкновенный институт истории неразгаданных явлений

  • Национальный институт искусств и научных открытий

  • Независимый институт именитых уникумов

  • Научный универсальный институт необыкновенных услуг

3 / 10

А эта фраза откуда: «Надо же. Новый год — самый светлый праздник. А люди такие агрессивные»?

  • «Новогодний переполох» (16+)

  • «Елки» (12+)

  • «Тариф новогодний» (18+)

  • «Снегурочку вызывали?» (16+)

4 / 10

С какой песни начинается фильм «Старый новый год» (14+)?

  • «Снег идет»

  • «Падал прошлогодний снег»

  • «Белым снегом»

  • «Снег кружится, летает»

5 / 10

Чем королева предлагала наградить за полную корзину подснежников в фильме «12 месяцев» (12+)?

  • Полцарства

  • Серьги бриллиантовые

  • Целую корзину золота

  • Свадебный пир

6 / 10

С кого началась цепочка шести рукопожатий в фильме «Елки»?

  • С «кубинца» Миши

  • С вора Лехи Зайцева

  • Со сноубордиста Коляна

  • С участкового

7 / 10

Что ела в лесу Марфушка из фильма «Морозко» (0+)?

  • Чеснок

  • Мандарины

  • Яблоки

  • Лук

8 / 10

Что принесла секретарша Огурцову, когда он застрял в лифте в «Карнавальной ночи» (0+)?

  • Заявление об увольнении

  • Монтировку

  • Шампанское

  • Сосиску

9 / 10

Каким способом героям удалось одолеть кота Матвея в «Новогодних приключениях Маши и Вити» (0+)?

  • Добавили снотворное в молоко

  • Накормили колбасой с озверином.

  • Напугали лаем собак

  • Отвлекли заводной мышкой

10 / 10

Из какого фильма эта фраза: «Товарищи, есть установка весело встретить Новый год. Это на нас, так сказать, накладывает и в то же время от нас требует… Мы должны провести наше мероприятие так, чтобы никто бы ничего бы не мог сказать»?

  • «Приходи на меня посмотреть» (0+)

  • «Карнавальная ночь»

  • «Золушка» (6+)

  • «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Новый год Фильм Кинокомедия Ирония судьбы, или С легким паром!
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
17 минут
Интересно, сколько из этих эпизодов я вспомню!
Гость
14 минут
Отличный способ поностальгировать и проверить свои знания!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Рекомендуем