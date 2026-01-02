Хватит на все каникулы: лучшие фильмы 2025 года, которые вы могли пропустить

Жанр: комедия, мелодрама.

В ролях: Петр Федоров, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков.

Жизнеутверждающее роудмуви Ивана Петухова строится на столкновении двух совершенно разных взглядов на жизнь. Таксист Вадим привык существовать по четкому маршруту, где всё заранее просчитано и подчинено правилам. Его пассажирка Вера, напротив, воспринимает жизнь как цепочку случайностей и возможностей, даже если за внешней легкостью скрываются личные травмы.

Долгая поездка почти на полторы тысячи километров, несколько городов и вынужденное общение постепенно сближают героев, заставляя их проговаривать то, от чего они долго уходили. Фильм развивается спокойно и без надрыва, делая ставку на диалоги, актерскую химию и ощущение теплоты, за которое картину часто называют мягким и почти терапевтическим кино о поколении, уставшем всё держать в себе.