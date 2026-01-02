НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Хватит на все каникулы: лучшие фильмы 2025 года, которые вы могли пропустить

Хватит на все каникулы: лучшие фильмы 2025 года, которые вы могли пропустить

Громкие премьеры, нишевые релизы и просто удачное кино, до которого не дошли руки

С Брэдом Питтом в 2025 году случился самый кассовый фильм в его карьере, но это не единственное, чем запомнилось нам кино 2025 года

С Брэдом Питтом в 2025 году случился самый кассовый фильм в его карьере, но это не единственное, чем запомнилось нам кино 2025 года

Источник:

кадр из фильма «F1» (18+), реж. Джозеф Косински, Apple TV+, 2025 год

2025 год оказался настолько насыщенным на кинопремьеры, что даже заметные релизы легко могли остаться «на потом». Одни выходили одновременно с блокбастерами, другие быстро сходили с экранов, третьи просто требовали подходящего настроения. В итоге список непросмотренного у многих вырос быстрее, чем список любимых фильмов.

Мы собрали фильмы 2025 года с наиболее высокими пользовательскими оценками на «Кинопоиске», до которых вы вполне могли просто не успеть добраться. Так что если вы не знали, чем заняться в новогодние каникулы, то пусть этот список будет знаком.

  1. «F1»
  2. «Роднина»
  3. «Балерина»
  4. «Группа крови»
  5. «Нэчжа побеждает Царя драконов»
  6. «Август»
  7. «Сводишь с ума»
  8. «Как приручить дракона»
  9. «Красный шелк»
  10. «Туда»
  11. «Кончится лето»
  12. «Кракен»
1

«F1»

Источник: кадр из фильма «F1» (18+), реж. Джозеф Косински, Apple TV+, 2025 год
Источник:

кадр из фильма «F1» (18+), реж. Джозеф Косински, Apple TV+, 2025 год

Жанр: спортивная драма.

В ролях: Брэд Питт, Дэмсон Идрис, Хавьер Бардем.

Фильм погружает зрителя в закулисье королевских автогонок, где скорость решает не все. В центре сюжета — опытный пилот, который возвращается в «Формулу-1» в неожиданной роли и становится наставником для молодого гонщика. На фоне трасс, командных интриг и давления со стороны менеджеров разворачивается история о втором шансе, конкуренции и цене ошибок на максимальных скоростях. Картина делает акцент не только на зрелищных заездах, но и на внутренней кухне большого спорта.

2

«Роднина»

Источник: кадр из фильма «Роднина» (18+), реж. Константин Статский, кинокомпания «ВайТ Медиа», 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Роднина» (18+), реж. Константин Статский, кинокомпания «ВайТ Медиа», 2025 год

Жанр: биография, спортивная драма.

В ролях: Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова.

Биографическая драма о пути к спортивному величию без глянца и пафоса. Фильм рассказывает не только о победах и медалях, но и о том, какой ценой они доставались. В центре истории — характер, дисциплина и постоянное давление, с которым приходится жить спортсмену мирового уровня. Картина делает акцент на человеческой стороне успеха: сомнениях, конфликтах и личных потерях, которые редко попадают в официальные хроники.

3

«Балерина»

Источник: кадр из фильма «Балерина» (18+), реж. Лен Уайзман, Summit Entertainment Thunder Road Films 87Eleven Entertainment, 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Балерина» (18+), реж. Лен Уайзман, Summit Entertainment Thunder Road Films 87Eleven Entertainment, 2025 год

Жанр: боевик, триллер.

В ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн, Анджелика Хьюстон, Норман Ридус.

Экшен во вселенной наемных убийц, где в центре оказывается не молчаливый профи, а героиня с балетным прошлым и очень конкретными счетами к этому миру. Сюжет строится вокруг мести и взросления внутри жесткой системы, где каждое движение имеет цену, а ошибки не прощают. Фильм делает ставку на стиль, хореографию боев и атмосферу холодной элегантности, узнаваемую по франшизе «Джона Уика» (18+), но при этом старается рассказать самостоятельную историю, а не просто дополнение к основной линии.

4

«Группа крови»

Источник: кадр из фильма «Группа крови» (18+), реж. Максим Бриус, кинокомпания «Триикс Медиа», 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Группа крови» (18+), реж. Максим Бриус, кинокомпания «Триикс Медиа», 2025 год

Жанр: военная драма.

В ролях: Андрей Рудыка, Ева Уильямс, Марк Александров, Людмила Юлова.

Военная драма, сосредоточенная не на масштабных сражениях, а на людях, оказавшихся внутри войны. Сюжет разворачивается вокруг нескольких героев, чьи судьбы переплетаются в условиях постоянного риска и морального выбора. Фильм говорит о страхе, ответственности и том, как экстремальные обстоятельства быстро стирают привычные представления о правильном и допустимом. Картина намеренно избегает героизации и работает через напряженную атмосферу и человеческие реакции.

5

«Нэчжа побеждает Царя драконов»

Источник: кадр из фильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» (12+), реж. Ян Юй, Chengdu Coco Cartoon, 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» (12+), реж. Ян Юй, Chengdu Coco Cartoon, 2025 год

Жанр: анимация, фэнтези, приключения.

Продолжение популярной анимационной истории, основанной на китайской мифологии, где в центре снова оказывается Нэчжа — герой с непростым характером и еще более сложной судьбой. На этот раз ему предстоит столкнуться с могущественным Царем драконов и последствиями собственных прошлых поступков. Фильм развивает тему противостояния предначертанной судьбе и личного выбора, сочетая масштабные сцены, динамичный сюжет и зрелищную визуальную часть. История рассчитана не только на детей, но и на взрослую аудиторию, которая ценит эпическое фэнтези с эмоциональной глубиной.

6

«Август»

Источник: кадр из фильма «Август» (18+), реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев, «Дирекция кино» Первый канал при поддержке «Фонда кино», 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Август» (18+), реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев, «Дирекция кино» Первый канал при поддержке «Фонда кино», 2025 год

Жанр: драма.

В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев.

Действие разворачивается в августе 1944 года на недавно освобожденной территории Западной Белоруссии. В глухих лесах действует особая зона, где продолжают работать вражеские диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Пока фронт движется вперед и война начинает склоняться в пользу Красной армии, угроза удара изнутри становится особенно опасной. Остановить скрытую атаку могут лишь офицеры контрразведки СМЕРШ, которым предстоит вычислить противника и предотвратить саботаж в момент, когда цена ошибки особенно высока.

7

«Сводишь с ума»

Источник: кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, кинокомпания Start, 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Сводишь с ума» (16+), реж. Дарья Лебедева, кинокомпания Start, 2025 год

Жанр: комедия, мелодрама, фэнтези.

В ролях: Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев.

Молодая девушка Алиса переезжает в большую квартиру в Санкт-Петербурге, рассчитывая начать там новую жизнь. Почти сразу она замечает странность: зеркало в квартире ведет себя не так, как должно, и вместо привычного отражения показывает ту же самую комнату, но из другой реальности. В этом параллельном пространстве живет вовсе не Алиса, а Иван — шумный тусовщик с совершенно иным ритмом жизни. Постепенно два мира начинают пересекаться, а случайное наблюдение за чужой реальностью оборачивается неожиданной связью, меняющей обоих.

8

«Как приручить дракона»

Источник: кадр из фильма «Как приручить дракона» (12+), реж. Дин ДеБлуа, DreamWorks Animation Marc Platt Productions, 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Как приручить дракона» (12+), реж. Дин ДеБлуа, DreamWorks Animation Marc Platt Productions, 2025 год

Жанр: фэнтези, приключения, семейный фильм.

В ролях: Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер.

Новая версия известной истории о подростке по имени Иккинг, который с детства чувствует себя чужим среди воинственных викингов. Пока его племя годами сражается с драконами, сам он всё меньше понимает, зачем продолжать эту войну. Всё меняется после неожиданной встречи с драконом по имени Беззубик, которая заставляет Иккинга усомниться в устоявшихся правилах. Через дружбу, риск и открытия герой приходит к мысли, что привычный мир можно изменить, если посмотреть на него под другим углом — даже если для этого придется пойти против традиций.

9

«Красный шелк»

Источник: кадр из фильма «Красный шелк» (16+), реж. Андрей Волгин, Nota Bene Film Group НМГ Кинопрокат Art Pictures Distribution World Studios, 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Красный шелк» (16+), реж. Андрей Волгин, Nota Bene Film Group НМГ Кинопрокат Art Pictures Distribution World Studios, 2025 год

Жанр: исторический детектив, драма.

В ролях: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская.

Исторический детектив, действие которого разворачивается в начале XX века на фоне революционных настроений и политических интриг. В центре сюжета — расследование загадочного преступления, связанного с подпольными структурами, тайными перевозками и людьми, живущими сразу в нескольких реальностях. Фильм сочетает атмосферу эпохи, напряженный сюжет и личные драмы, постепенно раскрывая, какую цену приходится платить за участие в больших исторических событиях.

10

«Туда»

Источник: кадр из фильма «Туда» (16+), реж. Иван Петухов, кинокомпания Bazelevs, 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Туда» (16+), реж. Иван Петухов, кинокомпания Bazelevs, 2025 год

Жанр: комедия, мелодрама.

В ролях: Петр Федоров, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков.

Жизнеутверждающее роудмуви Ивана Петухова строится на столкновении двух совершенно разных взглядов на жизнь. Таксист Вадим привык существовать по четкому маршруту, где всё заранее просчитано и подчинено правилам. Его пассажирка Вера, напротив, воспринимает жизнь как цепочку случайностей и возможностей, даже если за внешней легкостью скрываются личные травмы.

Долгая поездка почти на полторы тысячи километров, несколько городов и вынужденное общение постепенно сближают героев, заставляя их проговаривать то, от чего они долго уходили. Фильм развивается спокойно и без надрыва, делая ставку на диалоги, актерскую химию и ощущение теплоты, за которое картину часто называют мягким и почти терапевтическим кино о поколении, уставшем всё держать в себе.

11

«Кончится лето»

Источник: кадр из кинофильма «Кончится лето» (18+), реж. Максим Арбугаев, Владимир Мункуев, Look Film, 2025 год
Источник:

кадр из кинофильма «Кончится лето» (18+), реж. Максим Арбугаев, Владимир Мункуев, Look Film, 2025 год

Жанр: криминальная драма.

В ролях: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов.

Драма о попытке начать жизнь заново в условиях, где прошлое не спешит отпускать. После освобождения из колонии Кеша возвращается домой и устраивается работать в золотодобывающую артель, созданную его отцом.

Столкновение с обманом со стороны работодателей толкает героя на рискованный поступок: он похищает золото и втягивает в бегство младшего брата. Фильм, получивший Гран-при фестиваля «Маяк», исследует тему второго шанса и границы, за которыми стремление к справедливости превращается в преступление.

12

«Кракен»

Источник: кадр из фильма «Кракен» (12+), реж. Николай Лебедев, киностудия «Централ Партнершип», 2025 год
Источник:

кадр из фильма «Кракен» (12+), реж. Николай Лебедев, киностудия «Централ Партнершип», 2025 год

Жанр: фантастика, приключения.

В ролях: Александр Петров, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов.

Во время секретного задания российский подводный крейсер внезапно исчезает с радаров. На его поиски отправляют другую субмарину, командиром которой становится капитан Виктор Воронин — брат пропавшего офицера.

Почти одновременно в Гренландском море происходит катастрофа на научной станции: под толщей льда оказывается разрушена исследовательская база, а в живых остаются лишь двое ученых, отчаянно пытающихся подать сигнал о помощи. По мере развития событий становится ясно, что обе трагедии связаны между собой и имеют куда более опасную причину, чем обычная техническая авария.

Вы уже знаете, что посмотрите в первую очередь?

Ну и не забывайте, что в кинотеатрах сейчас хватает премьер, — возможно, вы найдете что-то для себя из этого внушительного списка, что подготовили для нас прокатчики.

Вера Новосельцева
Кино Премьера Кинопоиск
Комментарии
Гость
4 минуты
Не терпится увидеть, что из этого списка станет классикой!#
Гость
6 минут
Интересно, есть ли среди новинок что-то в духе «Реквиема по мечте»?
Гость
