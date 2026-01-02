Хватит на все каникулы: лучшие фильмы 2025 года, которые вы могли пропустить

2025 год оказался настолько насыщенным на кинопремьеры, что даже заметные релизы легко могли остаться «на потом». Одни выходили одновременно с блокбастерами, другие быстро сходили с экранов, третьи просто требовали подходящего настроения. В итоге список непросмотренного у многих вырос быстрее, чем список любимых фильмов.
Мы собрали фильмы 2025 года с наиболее высокими пользовательскими оценками на «Кинопоиске», до которых вы вполне могли просто не успеть добраться. Так что если вы не знали, чем заняться в новогодние каникулы, то пусть этот список будет знаком.
- «F1»
- «Роднина»
- «Балерина»
- «Группа крови»
- «Нэчжа побеждает Царя драконов»
- «Август»
- «Сводишь с ума»
- «Как приручить дракона»
- «Красный шелк»
- «Туда»
- «Кончится лето»
- «Кракен»
«F1»
Жанр: спортивная драма.
В ролях: Брэд Питт, Дэмсон Идрис, Хавьер Бардем.
Фильм погружает зрителя в закулисье королевских автогонок, где скорость решает не все. В центре сюжета — опытный пилот, который возвращается в «Формулу-1» в неожиданной роли и становится наставником для молодого гонщика. На фоне трасс, командных интриг и давления со стороны менеджеров разворачивается история о втором шансе, конкуренции и цене ошибок на максимальных скоростях. Картина делает акцент не только на зрелищных заездах, но и на внутренней кухне большого спорта.
«Роднина»
Жанр: биография, спортивная драма.
В ролях: Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова.
Биографическая драма о пути к спортивному величию без глянца и пафоса. Фильм рассказывает не только о победах и медалях, но и о том, какой ценой они доставались. В центре истории — характер, дисциплина и постоянное давление, с которым приходится жить спортсмену мирового уровня. Картина делает акцент на человеческой стороне успеха: сомнениях, конфликтах и личных потерях, которые редко попадают в официальные хроники.
«Балерина»
Жанр: боевик, триллер.
В ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн, Анджелика Хьюстон, Норман Ридус.
Экшен во вселенной наемных убийц, где в центре оказывается не молчаливый профи, а героиня с балетным прошлым и очень конкретными счетами к этому миру. Сюжет строится вокруг мести и взросления внутри жесткой системы, где каждое движение имеет цену, а ошибки не прощают. Фильм делает ставку на стиль, хореографию боев и атмосферу холодной элегантности, узнаваемую по франшизе «Джона Уика» (18+), но при этом старается рассказать самостоятельную историю, а не просто дополнение к основной линии.
«Группа крови»
Жанр: военная драма.
В ролях: Андрей Рудыка, Ева Уильямс, Марк Александров, Людмила Юлова.
Военная драма, сосредоточенная не на масштабных сражениях, а на людях, оказавшихся внутри войны. Сюжет разворачивается вокруг нескольких героев, чьи судьбы переплетаются в условиях постоянного риска и морального выбора. Фильм говорит о страхе, ответственности и том, как экстремальные обстоятельства быстро стирают привычные представления о правильном и допустимом. Картина намеренно избегает героизации и работает через напряженную атмосферу и человеческие реакции.
«Нэчжа побеждает Царя драконов»
Жанр: анимация, фэнтези, приключения.
Продолжение популярной анимационной истории, основанной на китайской мифологии, где в центре снова оказывается Нэчжа — герой с непростым характером и еще более сложной судьбой. На этот раз ему предстоит столкнуться с могущественным Царем драконов и последствиями собственных прошлых поступков. Фильм развивает тему противостояния предначертанной судьбе и личного выбора, сочетая масштабные сцены, динамичный сюжет и зрелищную визуальную часть. История рассчитана не только на детей, но и на взрослую аудиторию, которая ценит эпическое фэнтези с эмоциональной глубиной.
«Август»
Жанр: драма.
В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев.
Действие разворачивается в августе 1944 года на недавно освобожденной территории Западной Белоруссии. В глухих лесах действует особая зона, где продолжают работать вражеские диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Пока фронт движется вперед и война начинает склоняться в пользу Красной армии, угроза удара изнутри становится особенно опасной. Остановить скрытую атаку могут лишь офицеры контрразведки СМЕРШ, которым предстоит вычислить противника и предотвратить саботаж в момент, когда цена ошибки особенно высока.
«Сводишь с ума»
Жанр: комедия, мелодрама, фэнтези.
В ролях: Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев.
Молодая девушка Алиса переезжает в большую квартиру в Санкт-Петербурге, рассчитывая начать там новую жизнь. Почти сразу она замечает странность: зеркало в квартире ведет себя не так, как должно, и вместо привычного отражения показывает ту же самую комнату, но из другой реальности. В этом параллельном пространстве живет вовсе не Алиса, а Иван — шумный тусовщик с совершенно иным ритмом жизни. Постепенно два мира начинают пересекаться, а случайное наблюдение за чужой реальностью оборачивается неожиданной связью, меняющей обоих.
«Как приручить дракона»
Жанр: фэнтези, приключения, семейный фильм.
В ролях: Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер.
Новая версия известной истории о подростке по имени Иккинг, который с детства чувствует себя чужим среди воинственных викингов. Пока его племя годами сражается с драконами, сам он всё меньше понимает, зачем продолжать эту войну. Всё меняется после неожиданной встречи с драконом по имени Беззубик, которая заставляет Иккинга усомниться в устоявшихся правилах. Через дружбу, риск и открытия герой приходит к мысли, что привычный мир можно изменить, если посмотреть на него под другим углом — даже если для этого придется пойти против традиций.
«Красный шелк»
Жанр: исторический детектив, драма.
В ролях: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская.
Исторический детектив, действие которого разворачивается в начале XX века на фоне революционных настроений и политических интриг. В центре сюжета — расследование загадочного преступления, связанного с подпольными структурами, тайными перевозками и людьми, живущими сразу в нескольких реальностях. Фильм сочетает атмосферу эпохи, напряженный сюжет и личные драмы, постепенно раскрывая, какую цену приходится платить за участие в больших исторических событиях.
«Туда»
Жанр: комедия, мелодрама.
В ролях: Петр Федоров, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков.
Жизнеутверждающее роудмуви Ивана Петухова строится на столкновении двух совершенно разных взглядов на жизнь. Таксист Вадим привык существовать по четкому маршруту, где всё заранее просчитано и подчинено правилам. Его пассажирка Вера, напротив, воспринимает жизнь как цепочку случайностей и возможностей, даже если за внешней легкостью скрываются личные травмы.
Долгая поездка почти на полторы тысячи километров, несколько городов и вынужденное общение постепенно сближают героев, заставляя их проговаривать то, от чего они долго уходили. Фильм развивается спокойно и без надрыва, делая ставку на диалоги, актерскую химию и ощущение теплоты, за которое картину часто называют мягким и почти терапевтическим кино о поколении, уставшем всё держать в себе.
«Кончится лето»
Жанр: криминальная драма.
В ролях: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов.
Драма о попытке начать жизнь заново в условиях, где прошлое не спешит отпускать. После освобождения из колонии Кеша возвращается домой и устраивается работать в золотодобывающую артель, созданную его отцом.
Столкновение с обманом со стороны работодателей толкает героя на рискованный поступок: он похищает золото и втягивает в бегство младшего брата. Фильм, получивший Гран-при фестиваля «Маяк», исследует тему второго шанса и границы, за которыми стремление к справедливости превращается в преступление.
«Кракен»
Жанр: фантастика, приключения.
В ролях: Александр Петров, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов.
Во время секретного задания российский подводный крейсер внезапно исчезает с радаров. На его поиски отправляют другую субмарину, командиром которой становится капитан Виктор Воронин — брат пропавшего офицера.
Почти одновременно в Гренландском море происходит катастрофа на научной станции: под толщей льда оказывается разрушена исследовательская база, а в живых остаются лишь двое ученых, отчаянно пытающихся подать сигнал о помощи. По мере развития событий становится ясно, что обе трагедии связаны между собой и имеют куда более опасную причину, чем обычная техническая авария.
Вы уже знаете, что посмотрите в первую очередь?
Ну и не забывайте, что в кинотеатрах сейчас хватает премьер, — возможно, вы найдете что-то для себя из этого внушительного списка, что подготовили для нас прокатчики.