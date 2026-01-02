Сказки, мюзиклы и концерты: афиша развлечений в Ярославле на 2 января

Афиша мероприятий в Ярославле на 2 января Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Праздничные выходные в самом разгаре! Мы подготовили для вас афишу мероприятий в Ярославле на 2 января. Смотрим, куда можно сходить всей семьей.

Театр кукол (ул. Свободы, 23)

10:30, 13:00, 15:30, 18:00 — новогодняя сказка «Морозко» (0+). Героев истории сыграют тростевые куклы, созданные художницей Алевтиной Торик. Продолжительность постановки — 1 час 10 минут, билет стоит 700 рублей.

Культурно-просветительский центр им. В. В. Терешковой (ул. Чайковского, 3)

11:00, 12:30, 14:00, 15:30 — полнокупольное шоу «Как поймать мечту?» (6+). Вместе с Единорогом гости попытаются спасти Галактику Снов от Властелина Тьмы. Билет стоит от 550 рублей.

Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)

11:00, 13:00 — новогодняя елка для малышей 2–6 лет с участием животных. Продолжительность программы — один час. Стоимость билета — 1200 рублей (сопровождающий взрослый приобретает билет на основную территорию по цене 600 рублей).

11:00, 13:00 — новогодний квест с участием животных «Игогодние приключения в Ярославском зоопарке» (6+). Длительность мероприятия — 1,5 часа. Билет стоит 1400 рублей с человека.

Дом культуры «Красный Перекоп» (ул. Стачек, 53)

11:00, 14:00 — праздник новогодней елки «Сказка средь бела дня» (0+). В программе мероприятия: спектакль с участием творческих коллективов и веселые хороводы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

16:00 — новогодний бал-маскарад для ветеранов (50+). Праздник с участием сказочных героев и музыкальной программой.

Концертный зал им. Л. В. Собинова (ул. Максимова, 13)

11:00, 14:00 — музыкальный спектакль «Новогодняя история бременских музыкантов» (0+). Артисты Филармонической хоровой капеллы «Ярославия» подготовили программу-путешествие по волшебному миру. Стоимость билета — 800 рублей.

Дворец культуры «Судостроитель» (ул. Театральная, 21)

11:00, 15:00 — новогодняя елка «Эй, чудеса!» (3+). В программе — спектакль, мастер-классы, хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, розыгрыш призов. Стоимость билетов: с подарком — 800 рублей, без подарка — 400, дети до 3 лет — бесплатно.

Концертно-зрелищный центр «Миллениум» (Которосльная набережная, 53)

11:00, 15:00, 18:00 — новогодний мюзикл «Буратино» (6+). На концерте выступят исполнители разных жанров, из них призеры международных цирковых фестивалей, ведущие артисты столичных мюзиклов и актеры театра. Стоимость билета — от 600 до 1000 рублей.

Ярославский цирк (ул. Свободы, 69)

11:00, 15:00, 18:30 — шоу «Цирк на воде: Царство фонтанов» (0+). Программа, которая отправит гостей в путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой во времена богатырей и русалок. Продолжительность шоу — 2 часа 20 минут с антрактом. Стоимость билета — от 1000 до 4000 рублей.

Дом актера имени С. В. Пускепалиса (ул. Максимова, 7)

11:00, 14:00 — новогодний спектакль «Золушка» (6+). Зрители смогут увидеть историю о Золушке в стране, где исполняются все желания. В программе танцы у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, аквагрим и многое другое. Билет стоит от 600 рублей.

Дом культуры «Радий» (ул. Щепкина, 8)

12:00 — спектакль «Новогодняя Дедморозовка» (0+). Сказка о добром Дедушке Морозе, Снегурочке и помощниках-снеговичках. Стоимость билета — 400 рублей.

Дворец культуры «Нефтяник» (Московский проспект, 92)

12:00 — новогодние приключения кота Варфоломея по мотивам сказки В. Янсюкевич «Праздник кота Варфоломея». Это история о брошенных игрушках и бродячих животных, которые встретились в пустующей из-за капитального ремонта квартире в канун Нового года. Цена билета — 500 рублей.

Дом культуры «Гамма» (ул. Спартаковская, 7)

14:00 — спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+). История расскажет о героях одноименного советского фильма. Стоимость детского билета без подарка — 400 рублей, взрослого — 200 рублей.

Дворец молодежи (пр. Ленина, 27)

14:00 — новогодний мюзикл «Тайна заколдованной игрушки» (0+). Постановку исполнит коллектив театра эстрады «Веселая семейка» ДК им. А. М. Добрынина. Билеты стоят от 500 рублей.

Народная площадь (г. Переславль-Залесский)

16:00 — ежегодный ледовый бал-маскарад на народном катке. Гости увидят выступление команды «Трубеж фестиваль», встретятся со сказочными героями, актерами и каскадерами.

Дом культуры железнодорожников (ул. Павлика Морозова, 3)

17:00 — камерный новогодний спектакль «Сюрприз для белочки» (0+). На сцене покажут добрую историю о дружбе. Стоимость билета — 500 рублей.

Советская площадь

18:00 — концертная программа «Пульс Нового года» (0+). На сцене выступит вокально-инструментальный ансамбль «Буржуа Бэнд», который исполнит как вечные музыкальные хиты, так и современные композиции.

КСК «Вознесенский (ул. Свободы, 46)

19:00 — спектакль «Я, Высоцкий Владимир…» (12+). Постановка по мотивам книги «Владимир, или Прерванный полет» в сопровождении песен Высоцкого. На сцене выступят артисты Московского театра на Таганке. Стоимость билета — от 1000 до 2500 рублей.