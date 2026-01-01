НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -19

0 м/c,

 735мм 85%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Скончался тренер «Шинника»
«Умные решения»
График работы ТЦ
Кто ездит в Переславль на выходные
Подорожает проезд
Чек-лист важных обследований
Урлашов вышел из колонии: онлайн
Эксклюзив: Урлашов на свободе
Развлечения Обзор Лунный календарь стрижек на январь 2026 года: когда лучше не идти к парикмахеру

Лунный календарь стрижек на январь 2026 года: когда лучше не идти к парикмахеру

Иногда стрижка может принести не только внешнее обновление

186
Порой лучше любого мастера обходить стороной | Источник: кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы» (12+), реж. Тим Бертон, 20th Century Fox, 1990 годПорой лучше любого мастера обходить стороной | Источник: кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы» (12+), реж. Тим Бертон, 20th Century Fox, 1990 год

Порой лучше любого мастера обходить стороной

Источник:

кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы» (12+), реж. Тим Бертон, 20th Century Fox, 1990 год

Первый месяц 2026 года — идеальное время не только для новых планов, но и для обновления внешности. Вот только успех в этом деле во многом зависит от ритмов луны: в одни дни она буквально помогает волосам расти густыми и здоровыми, а в другие — делает их более хрупкими и капризными. Как выбрать идеальный день для стрижки, окрашивания или ухода, чтобы усилить желаемый эффект и избежать разочарования, рассказала астролог и таролог Светлана Миллер.

Благоприятные дни для стрижки в январе 2026-го

Самые удачные для стрижки дни в январе — это период растущей луны: с 1-го по 13-е число, а еще в самом конце месяца, 30–31 января. В это время волосы лучше всего отзываются на стрижку — она словно дает им сигнал активнее расти и становиться гуще. Если хотите быстрого результата и здорового блеска, планируйте визит к парикмахеру на эти даты.

Растущая луна  период активного обновления, поэтому в эти дни хорошо:

  • стричься для ускорения роста волос;

  • делать полное окрашивание;

  • кардинально менять образ;

  • интенсивно ухаживать за волосами.

 — Все виды окрашивания наиболее удачны именно в первой половине месяца. Цвет ложится ровнее, дольше сохраняет яркость, а результат выглядит более стабильным. Это подходящее время для осветления, сложных техник, смены оттенка и выхода из темных цветов, — подсказывает Светлана Миллер.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2026-го

В январе есть две даты, когда с посещением парикмахера и любыми серьезными процедурами стоит быть осторожнее. 14 января — полнолуние. Если без преображения в этот день никуда, ограничьтесь легкой укладкой или простым уходом, без стрижек и окрашивания.

29 января — новолуние, когда посещение парикмахерской лучше отложить и дать своим волосам отдых: сделайте питательную маску или массаж головы.

— В полнолуние усиливается реакция кожи, сосудов и нервной системы. Лучше отказаться от агрессивных процедур и резких перемен во внешности, — советует Светлана Миллер — А новолуние — точка энергетического обнуления и минимального ресурса. В этот день не рекомендую стричься и окрашивать волосы.

Нейтральные дни для стрижки в январе 2026-го

С 15 по 28 января луна будет убывать — это период очищения, укрепления и избавления от лишнего. Это время подходит для стрижек на укрепление волос, подравнивания кончиков и лечебного ухода.

— Стрижка помогает замедлить рост волос, укрепить корни и сохранить форму прически надолго. Хорошее время для тех, кто хочет уменьшить выпадение и сделать волосы более плотными, — объясняет Светлана Миллер.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Лунный календарь Стрижка Январь Астрология
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
А мне кажется, что планировать стрижку по лунному календарю — это скорее суеверие, чем необходимость.
Гость
1 час
Стрижку по лунному календарю — на любителя, я считаю.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Рекомендуем