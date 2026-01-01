Лунный календарь стрижек на январь 2026 года: когда лучше не идти к парикмахеру

Порой лучше любого мастера обходить стороной Источник: кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы» (12+), реж. Тим Бертон, 20th Century Fox, 1990 год

Первый месяц 2026 года — идеальное время не только для новых планов, но и для обновления внешности. Вот только успех в этом деле во многом зависит от ритмов луны: в одни дни она буквально помогает волосам расти густыми и здоровыми, а в другие — делает их более хрупкими и капризными. Как выбрать идеальный день для стрижки, окрашивания или ухода, чтобы усилить желаемый эффект и избежать разочарования, рассказала астролог и таролог Светлана Миллер.

Благоприятные дни для стрижки в январе 2026-го

Самые удачные для стрижки дни в январе — это период растущей луны: с 1-го по 13-е число, а еще в самом конце месяца, 30–31 января. В это время волосы лучше всего отзываются на стрижку — она словно дает им сигнал активнее расти и становиться гуще. Если хотите быстрого результата и здорового блеска, планируйте визит к парикмахеру на эти даты.

Растущая луна — период активного обновления, поэтому в эти дни хорошо:

стричься для ускорения роста волос;

делать полное окрашивание;

кардинально менять образ;

интенсивно ухаживать за волосами.

— Все виды окрашивания наиболее удачны именно в первой половине месяца. Цвет ложится ровнее, дольше сохраняет яркость, а результат выглядит более стабильным. Это подходящее время для осветления, сложных техник, смены оттенка и выхода из темных цветов, — подсказывает Светлана Миллер.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2026-го

В январе есть две даты, когда с посещением парикмахера и любыми серьезными процедурами стоит быть осторожнее. 14 января — полнолуние. Если без преображения в этот день никуда, ограничьтесь легкой укладкой или простым уходом, без стрижек и окрашивания.

29 января — новолуние, когда посещение парикмахерской лучше отложить и дать своим волосам отдых: сделайте питательную маску или массаж головы.

— В полнолуние усиливается реакция кожи, сосудов и нервной системы. Лучше отказаться от агрессивных процедур и резких перемен во внешности, — советует Светлана Миллер — А новолуние — точка энергетического обнуления и минимального ресурса. В этот день не рекомендую стричься и окрашивать волосы.

Нейтральные дни для стрижки в январе 2026-го

С 15 по 28 января луна будет убывать — это период очищения, укрепления и избавления от лишнего. Это время подходит для стрижек на укрепление волос, подравнивания кончиков и лечебного ухода.