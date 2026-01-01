«Память о кровавых событиях»: история ярославской легенды, дожившей до наших дней

Какой ярославский миф дожил до наших дней Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Страшилки и легенды — неотъемлемая часть фольклора. В Ярославле, например, буквально каждый слышал байку про призрак утопленницы в усадьбе Коковцевых или про «нехороший» дом в самом центре Ярославля.

Как правило, у всех легенд есть предыстория и объяснение того, почему подобный рассказ вообще появился. И иногда его корни тянутся из далекого прошлого. В музее-заповеднике «Ростовский кремль» в беседе с 76.RU рассказали одну из таких страшилок — легенду о панах.

Опасные чужаки

Еще в конце 90-х в селе Деболовское Ростовского округа, которое раньше называлось Деболы, ходила байка. Мол, в местных безлюдных лесах можно увидеть существ, которые выглядят как светловолосые охотники и рыболовы. Для местных жителей они — полумифические фигуры, связанные с «нечистыми» местами, курганами и старыми захоронениями. И встреча с ними не сулит ничего хорошего.

Оказалось, что этой страшилке больше века. Только раньше опасных чужаков представляли не в образе рыбаков и охотников, а в виде великанов, одноногих и одноглазых чудовищ, которые хранили несметные сокровища в курганах и подземных ходах. И, конечно, никого не подпускали к своим тайникам. Называли страшилищ «панами».

«Паны» по легенде были огромными и жестокими чудовищами

Одна из таких историй связана с курганами «Панские могилы» у деревни Гусарниково. Там «паны» описывались как великаны с нечеловеческой силой, которые могли перекидываться топорами через целые городища и бегать цепью, держась за руки, от укрепления к укреплению за считанные минуты. Они не гнушались издевательствами над местными.

«Жители деревень прятались от них в лесах, а спасение пришло неожиданно: последнего „пана“ убила простая деревенская баба. Пока великан спал, она облила его кипящим киселём — и тот погиб. Схожие сюжеты бытовали и в соседних сёлах. Они передавались из уст в уста и каждый раз дополнялись новыми подробностями», — рассказали в музее-заповеднике «Ростовский кремль».

По преданию великан зашел в избу местной жительницы и попросил дать ему киселя. Она сказала, что напиток еще не готов, тогда в ожидании «пан» уснул, а хозяйка дома вылила на него кипящую жидкость

Еще более известная легенда относится к селу Талицы. Местные рассказывали, что когда-то здесь сельский крестный ход столкнулся с отрядом «панов», и произошло чудо: чужаки внезапно потеряли зрение и в слепой ярости перебили друг друга. На месте их гибели возвели курганы, которые и сейчас считаются «неспокойными».

Откуда появились ростовские «паны»

Считается, что «паны» на самом деле были польскими захватчиками времён Смутного времени, но со временем они обросли мифами.

«Как показывают источники, преобладающими в изучаемом регионе являлись сказания о столкновениях местного населения с „панами“-поляками. Сюжеты текстов данного типа однообразны: „паны“ занимаются грабежами и казнями местного крестьянского населения. Нередко поднимались волнения против иностранного засилья, заканчивавшиеся как их подавлением, так и убийством „панов“», — рассказали 76.RU в Ростовском кремле.

По легенде ослепшие «паны» перебили друг друга

Эксперты считают, что с помощью рассказов о страшных великанах местные жители пытались уберечь детей от опасных мест, разбойников и враждебно настроенных чужаков.

«Слепота „панов“, их асимметричные тела, чудовищная сила и скрытые клады — всё это делает их частью большой системы древних „страшилок“, связывающих мир живых с потусторонним. Такие предания не просто пугали детей: они объясняли опасные места и сохраняли память о кровавых событиях прошлых веков», — рассказали в Ростовском кремле.