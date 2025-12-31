«Уроки Сатурна будут беспощадны». Что принесет 2026 год всем знакам зодиака — гороскоп от астролога

Эльза Кушина предсказала непростой год Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

В 2026 году астролог прогнозирует ряд значимых событий, которые могут повлиять на все знаки зодиака. Основные из них связаны с переходами планет, затмениями и ретроградными периодами. Эти события создают энергетические «оси», которые могут ускорить перемены, потребовать переосмысления целей и открыть новые возможности. К чему готовиться каждому из нас — читайте в подробном гороскопе Эльзы Кушиной для 72.RU.

Овен

Заход таких планет, как Сатурн и Нептун, в данный этот зодиака не пройдет бесследно для Овнов. Поэтому их ждут как положительные, так и отрицательные изменения. Важно понимать, планета Сатурн отвечает за ограничения и подчинение, а значит она даст представителям знака какие-то новые устои, правила или законы, которые придется соблюдать. Причем подобное может отразиться в любой сфере: в личной жизни (любви, в семье), в карьере (работа — наем/бизнес), здоровье, финансах.

Игра по новым правилам неизбежна. Если попытаться сопротивляться, можно нарваться на череду конфликтов, за которой последует потеря стабильности. Речь может идти как о разрыве длительных отношений, так и о громком увольнении или разорении.

Нептун тоже будет проходить по этому знаку и вносить свои нотки иллюзии в жизнь Овнов. Представители знака будут склонны к интригам и обману. Есть вероятность, что они попадут в неприятные ситуации из-за своей доверчивости. На протяжении всего 2026 года особенно стоит проявлять бдительность тем Овнам, которые занимают высокое положение (чиновник, политик, руководитель) и имеют влияние на социум, так как энергии Нептуна могут запутать его и привести к потери своего статуса.

Телец

В 2026 году Тельца ожидает духовный рост, поэтому он станет мудрее, взрослее, опытнее. Периодически представители знака будут оказываться вдали от дома и чувствовать некоторые ограничения. Это могут быть рабочие поездки, реабилитация в больнице и даже тюремное заключение. В этом году Тельцам будет характерно оставаться наедине со своими мыслями, они будут склонны к отшельничеству и одиночеству.

На пути Тельцов будут возникать важные люди, которые станут для них в некотором роде учителями или проводниками. Поэтому не исключено, что жизнь представителей этого знака перевернется с ног на голову и будет насыщена неожиданными событиями. Они больше не захотят возвращаться к прошлому и будут чаще идти на риск. После 2026 года Тельцы жить как раньше уже не смогут.

Близнецы

Перемены в жизни Близнецов будут проигрываться на протяжении всего 2026 года. Представители знака откажутся от токсичного окружения, людей, которые не давали им развиваться и ставили палки в колеса. Неприятным сюрпризом станет предательство кого-то из близких, кто также проявит себя некорректно. И хотя Близнецы будут подавлены таким положением дел, главное понять, что, отпуская старое и отжившее, мы впускаем в жизнь что-то новое.

В 2026 году звезды сулят Близнецам много новых полезных связей, которые впоследствии помогут поправить финансовое положение. Представителей знака ждет новая работа, профессия, обучение, хобби и другие формы саморазвития.

Однако уроки Сатурна будут беспощадны. Есть вероятность, что Близнецов, проявивших излишнюю эмоциональность, будут ждать изгнание (увольнение, скандалы) и депрессия. Отсюда важно понимать, что всё происходящее — это лишь временный сложный период, который совсем скоро закончится, нужно лишь проявить терпение.

Рак

В 2026 году Ракам придется много потрудиться над своими целям, поэтому бросить всё на самотек, надеясь на халяву, не выйдет. Важно понимать, что данный год будет проходить через такие понятия, как честность, дисциплина и труд. Раков, как и других знаков, коснутся какие-то ограничения: либо придется подчиняться, либо жить по новым правилам (законам). Такое положение дел не будет радовать представителей знака, но иного выбора им, увы, не представится.

Новый год ознаменуется для Раков годом большой ответственности. Им предстоит не только много работать, но и тянуть на себе некий груз. Поэтому особенно важно представителям знака выстроить стратегию на ближайший год и действовать, достигая поставленных целей. Это поможет подойти к любой внезапной проблеме с холодной головой.

Лев

Лев стоит на пороге больших перемен в своей жизни. Подобному может послужить его социум (окружение, близкие, родные, знакомые, коллеги), плюс смена обстановки. Есть вероятность, что представители этого знака сменят место жительства или в целом будут много путешествовать. Такое положение дел им только на руку: ожидаются новые связи, расширение кругозора и успешная самореализация.

Сопротивляться переменам Львам противопоказано. Больше решимости в своих идеях пойдет на пользу. А вот сомнения и трусость, наоборот, могут всё испортить, и тогда есть вероятность получить уйму неприятных эмоций (из-за неоправданных ожиданий или отсутствия поддержки).

В середине года Львам важно не лениться, рассчитывая только на халяву. К этому периоду нужно уже научиться не избегать ответственности за себя и свою жизнь, упорно работать над задуманными планами. Тех, кто справится с этой задачей, ждет успех.

Дева

2026 год будет весьма непростым для этого знака зодиака, отсюда Деве важно не поддаваться лишним эмоциям и не погружаться в состояние хандры. Поводом для такого состояния может стать поведение вашего партнера (по браку, бизнесу, работе). Именно он и преподнесет важные жизненные уроки, справиться с которыми быстро не получится. Скорее всего, что их последствия придется разгребать на протяжении всего года.

В этот отрезок времени Дева становится более мудрой и взрослой. Жизнь кардинально изменится и больше не будет прежней.

Весы

Весы в 2026 году будут прорабатывать свои ошибки, к подобному их могут наталкивать окружающие, выдвигая претензии к ним. Это может коснуться работы и личных отношений. Важно понимать, что подобные уроки даны представителям знака не просто так. Больше внимания к собственной жизни требовалось уже давно, но стратегия «пусть оно идет как идет» привела к «насильному» переосмыслению ценностей.

Именно сейчас, в новом году, у Весов есть все шансы перевернуть свою жизнь, сделав ее лучше. Главное — не бояться перемен и знать, куда двигаться.

Скорпион

2026 год потребует от Скорпиона большой активности, поэтому отсидеться в сторонке не получится. Трудоголикам будет проще, поэтому что работы станет в разы больше, но и вознаграждение не заставит себя долго ждать. Причем это будет выражаться не только в денежном эквиваленте, но и в профессиональном продвижении.

А вот те Скорпионы, что предпочитают лениться, большого успеха достичь не смогут. И даже, наоборот, их ждет погружение в тяжелое эмоциональное состояние (затяжная хандра, упадок сил, агрессия).

В этом году большой акцент придется сделать в сторону темы здоровья, поэтому, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, важно придерживаться правильного образа жизни и не забывать про назначенный прием врача.

Стрелец

Изменения в жизни Стрельца в 2026 году произойдут точно, причем порой подобное будет проигрываться независимо от его желания. Особенно остро встанут темы любви, деторождения, семьи и доверия. Близкие люди могут не оправдать ваших надежд, возможны разочарования и обиды.

Важно понимать, что даже при худшем сценарии Стрельцам нельзя унывать, надо уметь извлекать уроки.

Козерог

Козерог в новом году будет обращать внимание на то, чего ранее не замечал. Это коснется как рода (семьи, родственников), так и родины (места рождения, проживания или недвижимости). Например, представителей знака могут ждать вести о получении наследства, и тогда встанет вопрос: а что с этим родовым имением делать дальше?

Подобные ситуации могут привести не только к большим хлопотам, но и ссорам. Важно подходить к решению вопроса с холодной головой, избегать конфликтов с семьей. Важно понимать, что такие эпизоды в жизни даются не просто так, это уроки, через которые Козерог проходит для эволюции души.

В целом год хорош для самореализации. Он будет напоминать Козерогам, что самое большое вознаграждение дается в жизни через труд, дисциплину и терпение.

Водолей

Водолей на протяжении года получает жизненные уроки, которых, к слову, ему сейчас и так хватает. Вероятны даже повторы определенных ситуаций (тех, где должные выводы не были сделаны). Особенно в отношениях с социумом (коллегами, родными, знакомыми). Это привнесет большую порцию разочарования, но тут важно понять, что чем быстрее Водолей начнет анализировать свою жизнь, тем быстрее попадется верное решение.

Летом планы Водолея могут измениться. Это может означать, что давно задуманным целям не суждено будет сбыться. Но и расстраиваться раньше времени не стоит — порой жизнь подкидывает сценарии куда интереснее.

Рыбы

Рыбы за последние два года пережили непростые уроки, которые преподнес им Сатурн, проходя по данному знаку зодиака. И теперь те представители знака, которые стали ответственными (приземленными, взрослыми, мудрыми, духовными), 2026 год переживут на ура, понимая, что действие лучше бездействия, а чрезмерные эмоции способны их погубить.

Год может подкинуть Рыбам много спорных моментов, которые то и дело будут проверять представителей знака на прочность. Есть вероятность, что из-за большого стресса Рыбы будут склонны к деградации (злоупотребление вредными привычками, лень). Но лучше этого избегать и направлять свой ресурс на творчество, хобби и поиск себя.

