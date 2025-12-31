Купил елку, запустил салют и лишился денег. Как не нарваться на штрафы в Новый год

За привычные праздничные развлечения можно получить штраф Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Новый год — пора волшебства и радости, когда хочется не думать ни о чем. Правда во время веселья нужно не забывать о правилах, чтобы не омрачить себе праздник и не потерять деньги. Рассказываем, какие новогодние традиции могут обернуться штрафами.

Покупка или сруб елки

Пожалуй, главный атрибут Нового года — наряженная елка. Но если вы хотите купить живое дерево, то лучше это делать в официальных точках продажи, и уж точно не рубить самому. За незаконный сруб дерева предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ и штраф:

для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей;

для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

«Если сруб совершен с использованием механизмов или транспорта, ответственность увеличивается, штраф для граждан составляет от 4 до 5 тысяч рублей с возможной конфискацией продукции и орудия совершения правонарушения», — рассказал Городским медиа судебный юрист Юрий Митин.

Он добавил, что под административку могут попасть не только те, кто срубил дерево, но и те, кто покупал, хранил, перевозил или сбывал его. Чтобы привлечь покупателя к ответственности, нужно доказать, что он знал о незаконном срубе ели. В таком случае штраф составит 5 тысяч рублей.

Украшение дома и подъезда

К празднику хочется украсить вокруг себя всё пространство. Но и тут можно случайно нарушить закон.

Если вы решили повесить гирлянды в подъезде, то это необходимо согласовать с другими собственниками квартир или управляющей организацией.

«В случае самовольного размещения гирлянд без согласия это может быть квалифицировано как нарушение правил эксплуатации общего имущества или требований пожарной безопасности», — отметил Юрий Митин.

За такое нарушение грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей .

При украшении своей квартиры тоже нужно быть внимательным. Если при использовании гирлянд вы нарушите правила пожарной безопасности или правила эксплуатации, например вытяните декор из окна на фасад дома, то можете получить претензии от управляющей компании или соседей.

Украшение гирляндами автомобиля

А на свой автомобиль можно повесить гирлянды? Юрист отвечает, что прямого запрета нет, однако установка на машине световых приборов, изменяющих внешний вид авто и не предусмотренных изготовителем, может считаться нарушением.

Например, если вы разместите на передней части автомобиля огни красного цвета, то по статье 12.4 КоАП РФ вас накажут штрафом в 3 тысячи рублей с конфискацией подсветки . Если огни расценят как спецсигналы, то штраф повысится до 5 тысяч рублей.

Кроме того, гирлянды не должны мешать обзору водителя, закрывать фары, номерные знаки, мешать работе систем автомобиля. Нельзя забывать и о правилах безопасности: при возникновении угрозы пожара возможен штраф до 15 тысяч рублей .

Запуск салюта

Одно из любимых развлечений в новогодние праздники — запуск ярких салютов и петард. И снова не забываем о правилах противопожарного режима. Согласно им, пиротехнические изделия (кроме хлопушек и маленьких бенгальских огней) нельзя запускать в помещениях, на балконах и кровлях, а также при неблагоприятной погоде.

Нарушение пожарной безопасности для граждан наказывается предупреждением либо штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

«Региональные законы могут предусматривать отдельные временные рамки, например, в некоторых субъектах запуск салюта в новогоднюю ночь разрешен до определенного часа 1 января, но в остальное время может быть запрещен и наказываться штрафом», — отметил Юрий Митин.

Громкое празднование в новогоднюю ночь

Федерального закона о тишине нет, регионы устанавливают свои ограничения по времени (чаще всего с 23:00 до 07:00 или схожие интервалы), когда нельзя шуметь, включать громко музыку, использовать пиротехнику и прочее.

На новогодние праздники некоторые субъекты РФ устанавливают исключения, когда громко праздновать разрешено, но после окончания этого промежутка наступает обычный «режим тишины». За его нарушение чаще всего налагается штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

Распитие шампанского и другого алкоголя

Распитие алкоголя в общественных местах прямо запрещено законом (статья 20.20 КоАП РФ). Это касается улиц, дворов, подъездов, скверов, общественного транспорта и других территорий.