НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Ярославле
Погода-14°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -18

1 м/c,

с-з.

 734мм 92%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Скончался тренер «Шинника»
«Умные решения»
График работы ТЦ
Кто ездит в Переславль на выходные
Подорожает проезд
Чек-лист важных обследований
Урлашов вышел из колонии: онлайн
Эксклюзив: Урлашов на свободе
Развлечения Обзор Китайский Новый год — 2026: когда он начнется и как его празднуют

Китайский Новый год — 2026: когда он начнется и как его празднуют

Рассказываем всё о необычных ритуалах

3 286
Китайский Новый год широко празднуют и в России | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUКитайский Новый год широко празднуют и в России | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Китайский Новый год широко празднуют и в России

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мы привыкли отмечать Новый год в ночь на 1 января и знаем, что каждый следующий год посвящен какому-то животному по восточному календарю. А вот в Китае, Корее, Вьетнаме, Индонезии, Монголии и Малайзии всё иначе. Там наступление Нового года определяется по лунному календарю, поэтому его дата каждый раз меняется. В России его тоже отмечают — не так массово, зато очень красочно. Готовы окунуться в атмосферу этого праздника? Тогда читайте о традициях китайского Нового года.

Точное время китайского Нового года

В 2026 году китайский Новый год наступит 17 февраля и продлится до 7 февраля 2027 года. Его начало приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, а сам праздник растягивается на 15 дней.

Символ 2026 года

Каждый год в восточной традиции имеет свой символ, наделяющий его особой энергией. Цикл состоит из 12 животных: Крысы, Быка, Тигра, Кролика, Дракона, Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха, Собаки и Свиньи. Считается, что эти животные не только определяют характер года, но и отражают типы личности людей, рожденных в соответствующий период.

«2026-й — год Красной Огненной Лошади, одного из самых активных символов. Именно он принесет удачу упрямым и целеустремленным людям. Энергия года довольно нестабильная, поэтому будет большое количество перемен и волнений, но в итоге это принесет благополучие», — рассказывает астропсихолог, нумеролог Яна Пустовалова.

Традиции китайского Нового года

В Китае Новый год, как и в России, — семейный праздник. Родственники заранее договариваются, где и как будут праздновать. Они начинают готовиться заранее и приезжают, чтобы сделать генеральную уборку. Это ритуал очищения пространства от всего ненужного и отжившего.

Затем семья украшает дом в цветовой гамме символа года. В 2026-м они используют красные, оранжевые, желтые и фиолетовые оттенки — эти цвета символизируют счастье, гармонию и удачу. Родные крепят на входную дверь парные полосы с новогодними пожеланиями или перевернутый иероглиф «счастье». Его вешают именно вверх ногами, потому что в китайском языке слова «перевернутый» и «приходить» звучат одинаково. Получается, что такой символ означает «счастье приходит».

Еще китайцы верят, что именно в этот год обязательно над входной дверью должна висеть подкова. Хорошо будет, если внутри подковы будет расположен колокольчик или бубенец.

В Китае принято покупать фигурку или изображение с символом года и выделять ему особое место в доме. Также это могут быть статуэтки, картины, медальоны и даже елочные игрушки.

Приметы в китайский Новый год

  1. Расплатитесь со всеми долгами до наступления праздника.

  2. Положите в карман монетку или купюру: встречать Новый год с пустыми карманами считается плохой приметой.

  3. Выбросьте старый веник: считается, что он вобрал в себя весь негатив уходящего года.

  4. До наступления Нового года сожгите семь зеленых свечей: этот ритуал привлекает в дом благополучие.

  5. Постелите на стол салфетки или полотенца из натуральных материалов с изображением Лошади или в ярких тонах.

  6. Обязательно поставьте на стол овес — угощение для символа года.

  7. Постарайтесь встретить Новый год в веселой, теплой атмосфере и душевной компании.

Что ставят на стол в китайский Новый год

Центром праздника становится щедрый стол с традиционными угощениями. Традиционно хозяйки готовят блюда из птицы и рыбы, а еще пельмени-цзяоцзы в форме полумесяца, они символизируют счастье. А вот говядину ставить на новогодний стол ни в коем случае нельзя.

В самый центр накрытого стола семья кладет краюшку хлеба, посыпанную солью. Вокруг нее женщины расставляют салаты, нарезку из свежих овощей с зеленью и вазу с фруктами.

В 2026 году обязательно нужно оставить на праздничном столе место для тарелочки с овсом или овсяным печеньем, подойдет и готовая овсяная каша. Ее ставят рядом с хлебом со словами: «Лошадь угощаю — удачу в дом зазываю!»

Как отдыхают на Новый год

Пятнадцать дней веселья, шума и ярких красок — вот как встречают Новый год в Китае! В отличие от России, здесь праздник превращается в настоящую марафонскую гонку из традиций и развлечений.

С самого начала всех ждет приятная обязанность — визиты к родне и друзьям. Это не просто формальность, а теплые встречи с обменом подарками и пожеланиями процветания. Затем наступает время ярмарок, где можно купить всё: от традиционных сладостей до замысловатых сувениров.

Вечера наполнены магией: после семейных ужинов улицы городов оживают. Тысячи фейерверков расцветают в небе, а народные гулянья захватывают дух: тут и загадочные ритуалы, и парады, и веселые конкурсы.

Апогеем новогоднего празднования становится Фестиваль фонарей! На пятнадцатую ночь небо озаряют сотни разноцветных огней. Запуская в небо фонарики или развешивая их у дома, китайцы верят: вместе с ними взлетают к небесам самые заветные мечты о счастье и удаче.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Китайский Новый год Традиции Символ года Праздник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 декабря, 04:44
ни один нормальный живой человек не станет писать нормальные комментарии после ии-бота
Гость
1 декабря, 04:00
А у нас в стране вечно всё по-своему, даже праздники отмечаем не так, как в других странах.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Рекомендуем