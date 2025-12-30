«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины

Эта троица лучше остальных расскажет вам о несбывшихся планах, а наш эксперт — о том, что сделать, чтобы мечты стали реальностью Источник: кадр из фильма «Большой Лебовски» (18+), реж. Итан Коэн, Джоэл Коэн, Working Title Films, 1998 год

Конец декабря — самое время подвести итоги уходящего года и построить планы как минимум на год приближающийся. Мы считаем пройденные километры, скинутые килограммы, прочитанные книги, достигнутые рабочие показатели. И не всегда достигнутое совпадает с тем, что вы планировали за год до этого.

Оказывается, у таких результатов есть вполне себе понятные предпосылки, а каждую вашу разбившуюся мечту можно объяснить. Карьерный коуч из Екатеринбурга Ольга Сапрыкина говорит, что только 13% людей достигают целей, поставленных ими на будущий год. Так что же не так делают оставшиеся в большинстве 87%? У Ольги есть этому объяснение. Основанное на личном опыте.

«Вместо занятий подписалась на очередной блог»

Я прошла через все классические ловушки. Однажды мой «итог года» был списком из 50 пунктов. Другой раз — красивой графической картой желаний. Еще один год я провела в священнодействии: писала по одному «хочу» на листочке 12 ночей подряд, а потом 11 сжигала, отпуская во Вселенную, оставляя одно — для самостоятельного воплощения. Глубокая магия, не правда ли? Реализовалось ровно одно — то, которое было для самостоятельного воплощения.

Был и опыт «минималистичного планирования»: всего три цели. Одна из них — «начать свободно говорить на английском». К марту я, вместо занятий с преподавателем, купила пятую по счету красивую тетрадку для новых слов и подписалась на очередной блог с мотивацией. Результат: я по-прежнему «как бы учу» и чувствую себя слегка виновато, стоя по щиколотку в воде, но так и не нырнув.

«Цель обречена»

Так вот, первый пункт того, что мы делаем не так: врем себе.

В чём главная ложь по отношению к себе?

Мы лжем, когда путаем желание ощущения с готовностью к действию. Ольга Сапрыкина основатель консалтинговой HR-компании, бизнес-тренер, коуч, ведущая стратсессий

«Хочу выучить язык» — это часто ложь. Правда может звучать иначе: «Хочу чувствовать себя уверенно и современно» или «Хочу иметь возможность уехать, если захочется». Цель, не пропущенная через фильтр «зачем мне это на самом деле?», обречена.

Мы также лжем, когда ставим цели из состояния декабрьской эйфории или усталости, полностью игнорируя, какими будем в феврале: замерзшими, без ресурса и втянувшимися в рабочую рутину.

«Цель без плана — это амеба»

Второй пункт: оставляем мечту без формы.

Почему без плана всё сливается к февралю?

Дофаминовое похмелье. Сам акт формулирования желания и его «принятия» (записал, рассказал, визуализировал) дает всплеск дофамина — гормона предвкушения. Мы уже получили награду! Дальше наступают будни, где дофамин нужно добывать тяжелым трудом маленьких шагов. Отсутствие скелета. Цель без плана — это амеба. Ее форма зависит от обстоятельств, а не от вашей воли. План — это скелет, который не дает растечься. Без него первый же жизненный шторм (проект на работе, болезнь, простая лень) размывает ваше намерение. Конфликт приоритетов. В январе цель «заниматься спортом» — приоритет № 3. В феврале ее вытесняют приоритеты № 1 (работа) и № 2 (семья). Без плана, который интегрирует цель в расписание («вторник/четверг 07:30 — 30 минут дома»), она всегда будет отодвинута на потом.

Кстати, вот всем известные инструменты для честного разговора с собой (помимо того, о котором планирую рассказать).

Прежде чем планировать, нужно честно подвести итоги. Вместо списков попробуйте:

колесо баланса: разделите жизнь на 8 сфер (здоровье, карьера, финансы, отношения и т. д.), оцените каждую от 1 до 10. Где провал? А где неожиданно высокий балл? Это даст точную карту для работы, а не размытые «стать лучше»;

вопросы-выручатели: «Что из того, что я начал(а), я с радостью брошу в новом году?», «Чей голос (мамы, общества, инстаграма) я слышал(а) в своих целях?», «Что я разрешаю себе не делать?»;

анализ по системе ППН «Продолжить. Прекратить. Начать»: по каждой сфере жизни — что прекратить, что начать, что продолжить. Конкретно и по делу.

«Это слепок вашей жизни»

Третий пункт: в конце года мы смотрим на раздувшийся и идеализированный список недомечтаний и не можем вспомнить «а что было-то»? , «почему не сделала?». И вот тут я предлагаю вам посмотреть на один подход — персональная «Капсула времени».

Это не архив достижений, а слепок вашей жизни здесь и сейчас. Ольга Сапрыкина основатель консалтинговой HR-компании, бизнес-тренер, коуч, ведущая стратсессий

Для начала лирическое отступление: вам понадобятся артефакты ушедшего года. Что такое артефакты и почему они важнее трофеев?

Артефакт (в контексте подведения итогов) — это не доказательство успеха, а носитель памяти и эмоции. Билет на самолет — трофей. Смятый трамвайный билет из города, где вы впервые почувствовали себя свободно, — артефакт. Чек из кофейни, где вы плакали от усталости, — артефакт. Скриншот глупого мема, который спасал вас в трудный день, — артефакт. Они восстанавливают не хронологию событий, а ваше состояние, контекст, в котором вы жили. И именно это ценнее всего для понимания себя.

Сбор артефактов (до 31 декабря). Возьмите коробку. Сложите в нее символы прожитого года: тот самый чек из кофейни, где думали о смене работы, засушенный цветок, обертку от лекарства, квиток из прачечной — предметы, которые при касании вызывают эмоциональный резонанс. Вряд ли в этом году (вы же не знали про этот инструмент) у вас что-то осязаемое есть в большом количестве, но всегда выручает память телефона (можно собрать год и посмотреть, где вы были, с кем общались, что покупали, где вам было хорошо). А вот в следующем году у вас может существенно поднакопиться этих самых артефактов и подведение итогов станет реалистичнее. Фиксация контекста. На небольших листах бумаги ответьте честно:

О чем я сейчас мечтаю? (Даже если страшно.)

Что/кого я боюсь потерять?

Какая мысль меня чаще всего посещает?

Что я ценю в себе сегодня?

Во что я верю? Положите ответы в капсулу.

Послание в будущее. Напишите письмо себе от 31 декабря 2025 года. Ключевое правило: опишите путь, а не результат. Не «я купил машину», а «Привет! Помнишь, как ты боялся (боялась) покупать авто без кредита? Я горжусь, что ты сделал(a) первый шаг в феврале. Ты был(а) так измотан(а), но именно тогда…». Опишите чувства, сомнения, которые вы преодолели. Запечатайте и спрячьте. Уберите коробку с глаз долой. Забудьте до следующего декабря.

В чём магия? Вы не составляете стресс-лист обязанностей. Вы создаете точку эмоционального отсчета. Через год, открыв капсулу, вы не станете корить себя за невыполненное. Вы встретитесь с собой прошлым — уязвимым, живым, настоящим. И сможете измерить свой рост не в сданных проектах, а в пройденном внутреннем пути. Это и есть самый честный итог и самая добрая отправная точка для нового года.

Подводите итоги как благодарный биограф своей жизни, а не как судья. И тогда следующий год станет не гонкой за призраками, а увлекательным процессом документирования собственной эволюции.

Ольга Сапрыкина