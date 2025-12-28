SHAMAN приедет в Ярославль с сольным концертом. Смотрим, сколько стоят билеты

В Ярославле запланирован концерт (6+) SHAMAN (настоящее имя артиста — Ярослав Дронов. — Прим. ред.), который состоится 16 января 2026 года в КЗЦ «Миллениум».
Сольная программа SHAMAN называется «30 лет на сцене».
«На большую сцену Ярослав Дронов начал выходить уже в четыре года. В составе вокально-эстрадного коллектива „Ассорти“ юный солист ездил на гастроли и принимал участие в концертах, конкурсах городского, областного, всероссийского и международного уровня», — рассказали 76.RU организаторы тура артиста.
«30 лет на сцене» — это не повод подводить итоги. Это время оглянуться назад, на свой путь, полный трудностей и побед, врагов и друзей, поблагодарить их всех и двигаться дальше. Я уверен, что впереди много работы, интересных песен и новых музыкальных открытий.
По данным «Яндекс Афиши», билеты на концерт стоят от 3,3 до 7,5 тысячи рублей. Самые дорогие места — у сцены, их осталось считаное количество. На конец декабря большая часть мест в партере раскуплена.
Зал в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле вмещает до 1448 зрителей.
«SHAMAN на сцене ответит на вопросы хейтеров, например, почему его имя написано английскими буквами, сыграет на балалайке, включит на кассете свое первое выступление и другое», — обещают организаторы концерта.
История успеха SHAMAN
SHAMAN родился в Тульской области. Вырос в музыкальной семье: мать — педагог по вокалу, поэтому пение было частью жизни с детства.
Широкая аудитория узнала о нем не сразу. В 2013 и 2014 годах он участвовал в телепроектах «Фактор А» и «Голос», где дошел до финальных этапов, но настоящей всероссийской популярности тогда не получил.
Переломным моментом стал 2021 год, когда он запустил сольный проект под псевдонимом SHAMAN. В 2022 году песни «Встанем» и «Я русский» стали вирусными в интернете и принесли ему массовую известность. Артист быстро собрал большую аудиторию, начал давать сольные концерты по всей стране и стал одним из самых обсуждаемых музыкантов своего времени.
Под особым вниманием поклонников находится и личная жизнь артиста. Осенью 2025 года Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (глава Лиги безопасного интернета) расписались в Донецке. Историю их отношений читайте в этом материале.
Напомним, что Ярослав Дронов дал два сольника подряд в Ярославле в декабре 2024 года. Тогда билеты на первый концерт быстро раскупили, и артист объявил о дополнительном выступлении.