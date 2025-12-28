НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

3 м/c,

вос.

 738мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Умерла Брижит Бардо
«Умные решения»
Прогноз погоды на Новый год
Как отметить праздники
Открыли ярославский аэропорт
Чек-лист важных обследований
Как правильно загадывать желания
В Ярославской области построят новый кампус
Развлечения SHAMAN приедет в Ярославль с сольным концертом. Смотрим, сколько стоят билеты

SHAMAN приедет в Ярославль с сольным концертом. Смотрим, сколько стоят билеты

Поклонники уже стали раскупать самые дорогие места в зале

727
16 января 2026 года в Ярославле пройдет концерт SHAMAN | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU16 января 2026 года в Ярославле пройдет концерт SHAMAN | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

16 января 2026 года в Ярославле пройдет концерт SHAMAN

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле запланирован концерт (6+) SHAMAN (настоящее имя артиста — Ярослав Дронов. — Прим. ред.), который состоится 16 января 2026 года в КЗЦ «Миллениум».

Сольная программа SHAMAN называется «30 лет на сцене».

«На большую сцену Ярослав Дронов начал выходить уже в четыре года. В составе вокально-эстрадного коллектива „Ассорти“ юный солист ездил на гастроли и принимал участие в концертах, конкурсах городского, областного, всероссийского и международного уровня», — рассказали 76.RU организаторы тура артиста.

<p>Ярослав Дронов</p><p>Ярослав Дронов</p>

«30 лет на сцене» — это не повод подводить итоги. Это время оглянуться назад, на свой путь, полный трудностей и побед, врагов и друзей, поблагодарить их всех и двигаться дальше. Я уверен, что впереди много работы, интересных песен и новых музыкальных открытий.

Ярослав Дронов

артист
Билеты на концерт Шамана в Ярославле начали продавать за несколько месяцев до сольника | Источник: «Яндекс Афиша»Билеты на концерт Шамана в Ярославле начали продавать за несколько месяцев до сольника | Источник: «Яндекс Афиша»

Билеты на концерт Шамана в Ярославле начали продавать за несколько месяцев до сольника

Источник:

«Яндекс Афиша»

По данным «Яндекс Афиши», билеты на концерт стоят от 3,3 до 7,5 тысячи рублей. Самые дорогие места — у сцены, их осталось считаное количество. На конец декабря большая часть мест в партере раскуплена.

Зал в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле вмещает до 1448 зрителей.

«SHAMAN на сцене ответит на вопросы хейтеров, например, почему его имя написано английскими буквами, сыграет на балалайке, включит на кассете свое первое выступление и другое», — обещают организаторы концерта.

История успеха SHAMAN

SHAMAN родился в Тульской области. Вырос в музыкальной семье: мать — педагог по вокалу, поэтому пение было частью жизни с детства.

Широкая аудитория узнала о нем не сразу. В 2013 и 2014 годах он участвовал в телепроектах «Фактор А» и «Голос», где дошел до финальных этапов, но настоящей всероссийской популярности тогда не получил.

Переломным моментом стал 2021 год, когда он запустил сольный проект под псевдонимом SHAMAN. В 2022 году песни «Встанем» и «Я русский» стали вирусными в интернете и принесли ему массовую известность. Артист быстро собрал большую аудиторию, начал давать сольные концерты по всей стране и стал одним из самых обсуждаемых музыкантов своего времени.

Под особым вниманием поклонников находится и личная жизнь артиста. Осенью 2025 года Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (глава Лиги безопасного интернета) расписались в Донецке. Историю их отношений читайте в этом материале.

Напомним, что Ярослав Дронов дал два сольника подряд в Ярославле в декабре 2024 года. Тогда билеты на первый концерт быстро раскупили, и артист объявил о дополнительном выступлении.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Концерт SHAMAN'а Ярослав Дронов
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
Гость
1 час
любители посмотреть на засовывание в штаны микрофона точно пойдут.
Гость
1 час
Очередной концерт, ничего нового.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем