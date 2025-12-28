SHAMAN приедет в Ярославль с сольным концертом. Смотрим, сколько стоят билеты

SHAMAN родился в Тульской области. Вырос в музыкальной семье: мать — педагог по вокалу, поэтому пение было частью жизни с детства.

Широкая аудитория узнала о нем не сразу. В 2013 и 2014 годах он участвовал в телепроектах «Фактор А» и «Голос», где дошел до финальных этапов, но настоящей всероссийской популярности тогда не получил.

Переломным моментом стал 2021 год, когда он запустил сольный проект под псевдонимом SHAMAN. В 2022 году песни «Встанем» и «Я русский» стали вирусными в интернете и принесли ему массовую известность. Артист быстро собрал большую аудиторию, начал давать сольные концерты по всей стране и стал одним из самых обсуждаемых музыкантов своего времени.

Под особым вниманием поклонников находится и личная жизнь артиста. Осенью 2025 года Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (глава Лиги безопасного интернета) расписались в Донецке. Историю их отношений читайте в этом материале.