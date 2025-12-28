От Диброва, Ивлева и Бондарчука ушли молодые жены, а Джиган хочет мириться: разводы звезд — 2025

Источник: Городские медиа

2025 год запомнился не только новыми романами, но и громкими разводами в российском шоу-бизнесе. Звездные пары, которые еще недавно казались крепкими, одна за другой объявляли о расставании.

Одним из самых обсуждаемых стал развод Константина и Валерии Ивлевых. Для «адского шефа» это уже второй брак, закончившийся расставанием. Валерия была младше мужа на 19 лет и родила ему дочь. Несмотря на взрывной характер Ивлева, пара разошлась спокойно и без публичных скандалов, не раскрывая причин.

Рухнул и неравный брак Дмитрия Диброва. Его супруга Полина, младше ведущего на 17 лет и мать троих сыновей, призналась, что чувства угасли. В итоге она ушла к другу семьи Роману Товстику, честно заявив, что больше не может обманывать ни себя, ни мужа.

Разводом закончилась и история Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. По слухам, актриса не выдержала разгульного образа жизни режиссера. Сам Бондарчук расставание не комментирует. У пары остался четырехлетний сын Иван.