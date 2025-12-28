НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
От Диброва, Ивлева и Бондарчука ушли молодые жены, а Джиган хочет мириться: разводы звезд — 2025

От Диброва, Ивлева и Бондарчука ушли молодые жены, а Джиган хочет мириться: разводы звезд — 2025

Кто не смог сохранить брак и почему любовь дала трещину

57
Источник:

Городские медиа

2025 год запомнился не только новыми романами, но и громкими разводами в российском шоу-бизнесе. Звездные пары, которые еще недавно казались крепкими, одна за другой объявляли о расставании.

Одним из самых обсуждаемых стал развод Константина и Валерии Ивлевых. Для «адского шефа» это уже второй брак, закончившийся расставанием. Валерия была младше мужа на 19 лет и родила ему дочь. Несмотря на взрывной характер Ивлева, пара разошлась спокойно и без публичных скандалов, не раскрывая причин.

Рухнул и неравный брак Дмитрия Диброва. Его супруга Полина, младше ведущего на 17 лет и мать троих сыновей, призналась, что чувства угасли. В итоге она ушла к другу семьи Роману Товстику, честно заявив, что больше не может обманывать ни себя, ни мужа.

Разводом закончилась и история Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. По слухам, актриса не выдержала разгульного образа жизни режиссера. Сам Бондарчук расставание не комментирует. У пары остался четырехлетний сын Иван.

В коротком видео рассказываем, для кого еще из российских звезд 2025 год стал временем болезненных, но, возможно, необходимых решений.

Комментарии
3
Гость
10 минут
Интересно, что же происходит в их личной жизни, раз всё так часто меняется.
Гость
6 минут
Смотрю на эти звёздные разводы и думаю, неужели деньги и слава не могут удержать отношения?
Читать все комментарии
Гость
