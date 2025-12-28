Скорпионам — украшения, Девам — гаджеты: что подарить знакам зодиака на Новый год

Астролог рассказала, что дарить представителям знаков зодиака Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

До Нового года осталось совсем немного. Ярославский астролог, основатель школы астрологии «Навигатор» Ольга Кувабина рассказала читателям 76.RU, какие подарки особенно порадуют представителей каждого знака зодиака в зависимости от их характера.

Овен

Овен — деятельная, любознательная и инициативная личность. Он энергичен и обожает активный образ жизни. Ему нравятся подарки, которые помогают поддерживать физическую форму и достигать новые цели. Например, спортивный инвентарь или абонемент в фитнес-центр. Увлечения Овнов сменяют одно другое. И каждый раз Овны погружаются в них с головой. Поэтому хорошим подарком для представителя этого знака зодиака станет что-то, связанное с их нынешним хобби. Также Овен оценит то, что подчеркнет его индивидуальность. Например, яркую одежду или аксессуары.

Телец

Телец — земной знак. Его главная особенность — практичность. Поэтому лучший подарок для представителя этого знака зодиака — качественная вещь, которая имеет практическое применение и прослужит долго. Отличным выбором будут предметы интерьера, мягкие пледы, красивая посуда. Тельцы также ценят хороший вкус, поэтому им понравятся деликатесы, элитные вина, качественная косметика. Но и от конверта с деньгами в качестве подарка они тоже не откажутся.

Близнецы

Близнецы — очень подвижный знак. Они любят общаться, узнавать новое, обожают сюрпризы. Близнецы будут рады необычному и даже экзотичному подарку. Это может быть сувенир из далекой страны или дизайнерское украшение. Также представители этого знака зодиака оценят книги, современные гаджеты, аксессуары для путешествий, билеты на концерт, представление или интерактивную игру. Хорошим вариантом презента для Близнеца станет что-то легкое и воздушное, как сама его стихия — воздух. Например, какое-то изделие из стекла. Если вы сумеете удивить Близнеца, ваш подарок для него окажется лучшим.

Рак

Рак — чувствительный и в то же время скрытный знак. Выбрать для него подарок — дело непростое. Сам он не будет афишировать свои желания, но понадеется, что интуитивно вы выберете именно то, о чём он мечтает. Раки любят уют и семейное тепло, поэтому подарки для них должны быть душевными и трогательными. Например, мягкие подушки, ароматические свечи, семейные фотоальбомы. Также представители этого знака ценят заботу и внимание, а значит им понравятся вещи, сделанные своими руками. Порадуют Раков и презенты, связанные с их увлечениями. А еще представители этого знака зодиака обожают всё, что связано с историей и стариной. Поэтому подарком может стать какая-то вещь в антикварном стиле. При этом не забывайте, что Рак — эстет, а значит презент для него должен радовать глаз.

Лев

Лев — солнечный знак. Его натура широка и щедра. Львы любят быть в центре внимания и ценят роскошь. Поэтому не мелочитесь, выбирая подарок для представителя этого знака зодиака. Лучше всего, если ваш презент будет яркими, эффектным, дорогим и запоминающимся. Для Льва это будет знаком того, что вы его цените. Также Львы любят всё, что подчеркивает их статус и уникальность. Ему понравятся стильные аксессуары, украшения, модная одежда, дорогой парфюм и высококлассная косметика. Также он оценит билеты на престижные мероприятия или эксклюзивные вечеринки.

Дева

Дева, как земной знак, в подарке в первую очередь ценит практичность. Это вовсе не означает, что порадовать ее сможет только набор сковородок. Но главное в презентах для представителей этого знака зодиака — именно полезное применение. Поэтому подарки для Дев должны быть функциональными и качественными — то, что упрощают жизнь и помогает поддерживать порядок. Например, органайзеры, бытовая техника. Девы — приверженцы здорового образа жизни, а значит, им понравятся фитнес-гаджеты, книги о здоровье или натуральная косметика. Дев можно прямо спросить, чего им хочется. Они с удовольствием расскажут, о чём мечтают. Для них это гораздо лучше, чем принимать ненужные подарки.

Весы

Весов порадовать подарком легко. Они не обидятся, даже если вы не угадаете их желания. Подарок может быть классическим или ультрасовременным, дорогим и не очень — в любом случае они примут его с радостью. Но стоит помнить, что Весы ценят во всём красоту и гармонию. Поэтому особенно им придется по душе что-то эстетичное и изысканное — картины, вазы, стильные аксессуары. Как ценители искусства они обрадуются билетам в театр, на выставку или концерт классической музыки. Хорошим подарком для Весов также станут вещи, создающие уют и гармонию в доме. Например, ароматические свечи или красивые текстильные изделия. Единственное, что может расстроить Весов, — это безвкусица.

Скорпион

Скорпион — удивительная личность. И подарки он хочет получать особенные. Презент для представителей этого знака зодиака должен быть качественным, эксклюзивным, интригующим и значимым, подчеркивающим их индивидуальность. Это даже может быть что-то экстремальное. Например, прыжок с парашютом или погружение с аквалангом. Также Скорпиона порадуют ювелирные украшения, аксессуары и даже мистические предметы. Необязательно, чтобы подарок был дорогим. Главное, чтобы он мог разбудить фантазию Скорпиона.

Стрелец

Для общительных и любознательных Стрельцов лучшим подарком станет путешествие. Представители этого знака зодиака обожают приключения и новые впечатления. Поэтому в качестве презента они оценят туристическое снаряжение или сертификат на экстремальные развлечения. Также Стрельцы любят учиться и развиваться. А значит, им понравятся книги, обучающие курсы или мастер-классы. Главное в подарке для Стрельца — гарантия ярких эмоций.

Козерог

Козерогу не стоит дарить что-то «просто для красоты». Он ценит в подарках практичность, статус и престиж. Отдает предпочтение классике и традициям. Подаренные вещи должны подчеркивать его успех. Это могут быть деловые аксессуары или качественная электроника. Козерогу понравятся презенты, связанные с тем, чем он занимается.

Водолей

Водолей непредсказуем и оригинален. Часто он и сам до конца не понимает себя. Поэтому угадать, какой подарок ему нужен, бывает непросто. Но он точно будет рад презенту, который сможет его удивить. Водолеи любят всё необычное и даже странное, забавное, экстраординарное и современное. Они оценят гаджеты и подарки, которые помогут развитию их и интеллекта и потенциала. Главное — подарок должен быть настоящим сюрпризом. Тогда он точно подарит Водолею яркие эмоции и запомнится надолго.

Рыбы