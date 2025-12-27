НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Не была готова к заговорам»: именитая ярославна стала участницей шоу «Выжить в Стамбуле»

«Не была готова к заговорам»: именитая ярославна стала участницей шоу «Выжить в Стамбуле»

Мария Горбань поделилась своими впечатлениями о съемках

273
Мария Горбань попала в третий сезон шоу «Выжить в Стамбуле»

Мария Горбань попала в третий сезон шоу «Выжить в Стамбуле»

Источник:

пресс-служба ТНТ

Ярославская актриса Мария Горбань, отметившая 26 декабря 39-й день рождения, попала в звездную команду реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» (16+). Об этом 76.RU рассказали в пресс-службе ТНТ.

«Меня приглашали во все существующие реалити много раз, и я всегда отказывалась. Видно, я очень люблю пахлаву, что согласилась на участие в „Выжить в Стамбуле“», — призналась Мария.

Как сообщили в пресс-службе ТНТ, ярославне предстоит пройти испытание турецким глухим лесом с дикими животными и роскошной виллой.

«Выжить в Стамбуле» — это третий сезон реалити-шоу на ТНТ с ведущими Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой. По правилам участников делят на две команды — звездную и народную. Каждая команда должна проходить испытания, которые определяют, кто отправляется жить в диких условиях, а кто — в отель со всеми благами. Еженедельно проходит голосование, после которого один из участников покидает шоу. Главный приз — 10 миллионов рублей.

Мария призналась, что к шоу никак не готовилась и даже не представляла, что ее ожидает.

«Мне кажется, я стала самым странным участником шоу за всю историю существования этого проекта, да и, наверное, других тоже. Я приехала абсолютно неподготовленной, не представляла, что меня ждёт, и это участие стало для меня серьёзным испытанием как морально, так и физически. С первого дня я выбрала определенную линию поведения, которую довела до конца. Ведь я правда не была готова к заговорам, коалициям и прочим стратегиям. Но знаю одно: любовь спасёт мир. И именно на этом проекте я нашла настоящих друзей!» — рассказала Мария.

Мария Горбань родилась в семье актера и режиссера драматического театра Александра Горбаня и артистки ТЮЗа Ларисы Зибровой. Известность ей принесли съемки в сериалах «Кухня», «Проект Анна Николаевна» и фильме «Постучись в мою Тверь». Мария также была ведущей нескольких проектов на ТВ, в том числе трэвел-шоу «Орел и решка».

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Гость
1 час
Знаменитая ярославна жила в в Ярославле 8 месяцев от рождения...
Гость
1 час
Интересно, какие трудности она там встретила.
