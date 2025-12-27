Это мы смотрим: что покажут по телевизору на Новый год

Дронов и Лепс пытаются договориться, кто на каком канале будет петь и сколько рюмок будет на столе Источник: 1tv.ru

Первый канал

Большой музыкальный марафон «Новогодняя ночь — 2026 на Первом» соберет максимально возможное количество современных певцов и тех, кто тоже имеет какое-то отношение к музыке.

Праздничную атмосферу создадут Надежда Кадышева, Полина Гагарина, Григорий Лепс, SHAMAN, Баста, Сергей Жуков, Стас Михайлов, Валерия, Люся Чеботина, Татьяна Куртукова, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Олег Газманов, а также главные хитмейкеры года — Zivert, AY YOLA, Мари Краймбрери, MONA, Егор Крид, Мот и другие.

Колорит празднику добавят «Валенки» в исполнении Пелагеи и победительницы последнего шоу «Голос.Дети» (12+) Маши Никулиной, а также дуэт Вани Дмитриенко и Анны Пересильд.

Кажется, Анна Пересильд забыла слова и решила продемонстрировать свой коронный номер «Каменное лицо» Источник: 1tv.ru

Среди зрелищных эпизодов — номер Филиппа Киркорова с хитом «Одинокая, нежная»: артист выступит под куполом павильона на высоте шести метров.

Судя по лицу Филиппа Киркорова, летать под куполом его заставили Источник: 1tv.ru

Самым танцевальным хитом заявлен «Один день» Татьяны Булановой. Самая масштабная постановка — песня «Буратино» с участием актеров Александра Петрова и Виктории Исаковой вместе с финалистами «Голоса.Дети 12» (12+), детским хором и хореографическим коллективом: 250 человек исполнят заглавный трек из одноименного фильма.

Иногда вам будет казаться, что на вас надели розовые очки Источник: 1tv.ru

— До и после боя курантов зрителей ожидает красочное путешествие по самым забойным танцевальным хитам последних лет, а также главные песни уходящего года, — поклялся главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

В праздничном шоу также выступят Лев Лещенко, Иванушки International, Николай Расторгуев, Елена Ваенга, Jakone, Kiliana, Алена Свиридова, Слава, а также участники проекта «Наша новая музыка».

Новый год вместе со всей страной встретят у экранов ведущие: Юлианна Караулова, Яна Чурикова, Николай Цискаридзе, Валдис Пельш, Юлия Барановская, Максим Аверин, Екатерина Березовская и Константин Панюшкин.

«Россия 1»

«Россия 1» предлагает начать проводы 2025 года с программы Андрея Малахова «Песни от всей души» (16+), в которой выступят исполнители из разных уголков страны. К праздничному застолью присоединятся приглашенные звездные гости.

После новогоднего обращения президента России и боя курантов — «Новогодний огонек» (16+), который выходит более полувека. Праздничная студия превратится в уютную новогоднюю гостиную с живым звуком оркестра, беседами за столом и поздравлениями. Ведущие — Андрей Малахов, Мария Ситтель, Николай Басков, Татьяна Веденеева и Дмитрий Губерниев.

Источник: пресс-служба «России 1»

Главная интрига «Огонька» — яркие дуэты. Сергей Лазарев выйдет на сцену с 7‑летней дочкой Аней, Люся Чеботина и Игорь Николаев исполнят песню «Дельфин и русалка», а Гоша Куценко и Анастасия Малькова-Макеева — «Вернисаж».

Источник: пресс-служба «России 1»

Зрителей ждет дуэт Николая Баскова и Николая Цискаридзе и трогательное выступление Ильдара Абдразакова вместе с Александрой Николаевной Пахмутовой в сопровождении оркестра Юрия Башмета.

Источник: пресс-служба «России 1»

Также в праздничной программе — Григорий Лепс и SHAMAN, Ани Лорак и Игорь Крутой, Нонна Гришаева и Александр Олешко, Игорь Верник и Игорь Бутман, Аглая Шиловская и Екатерина Гусева. Участница 12‑го сезона «Синей птицы» (12+) Калерия Логвиненко исполнит «Гляжу в озера синие».

Золотые хиты и новые песни исполнят мэтры эстрады, артисты кино и молодые исполнители. С новым, 2026 годом телезрителей поздравят известные артисты, телеведущие и гости: Ольга Скабеева, Евгений Попов, Ольга Армякова, Карен Шахназаров, Александр Акопов, Евгений Петросян, Александр Мясников, Владимир Винокур.

1 и 2 января — встречи со звездами на фестивале «Песня года». Артисты исполнят главные хиты уходящего сезона и напомнят о добрых музыкальных традициях.

«Карусель»

Если вашим детям в новогоднюю ночь тоже не спится, можно включить им канал «Карусель», который покажет «Снежную новогоднюю ночь» (12+) — праздничное шоу из Кремлевского дворца.

Вместе с юными зрителями Новый год встретят Татьяна Куртукова, Dabro, Вова Солодков, Viki Show, Мирослава и Злата Быковы, Тая Скоморохова, Милана Филимонова, Камиль KiKiDO, Аля Еникеева и другие. Праздничную ночь продолжит новогодний мультмарафон.

НТВ

31 декабря и 1 января НТВ предлагает провести в компании финалистов шоу «Звезды» (16+) и «Аватар» (16+), розыгрыша «Новогоднего миллиарда», юбилейного «Золотого граммофона» (16+).

Во втором сезоне юмористической битвы «Звезды» состоится финальный батл. Валерия и Иосиф Пригожин с «Наполеонами», Иван Абрамов и «Команда мечты», Денис Дорохов с «Женщинами», Роман Костомаров и «Красноярск», Стас Костюшкин с «Импровизаторами», Анатолий Цой и команда «Астана» поборются за звание самой смешной звезды России и призовой банк стоимостью 20 млн рублей, большую часть которого направят на благотворительность. Свой выбор сделают Гарик Харламов, Филипп Киркоров, Баста, Олеся Иванченко и Артемий Лебедев — 31 декабря в 19:00.

Источник: пресс-служба телеканала НТВ

В 22:00 НТВ распахнет двери нового телекомплекса — в эфире «Новогоднее новоселье». Праздник начнется с Леонида Каневского: в стилистике «Следствия вели…» (16+) он вспомнит начало летописи НТВ. Первым в новый дом заглянет символ канала — Мухтар. Ведущий «Маски» (16+) Вячеслав Макаров будет искать студию шоу, Лера Кудрявцева предложит Азамату Мусагалиеву конверт с вопросом на миллион, а Федерико Арнальди представит одну интересную итальянскую новогоднюю традицию.

Источник: пресс-служба телеканала НТВ

1 января в 15:30 в прямом эфире НТВ — розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото». В девятый раз главным призом станет 1 млрд рублей; всего разыграют более 3,5 млрд рублей, среди крупных призов — 100 млн рублей, не менее 100 призов по 1 млн рублей и другие денежные призы. В розыгрыше традиционно участвуют звезды российской эстрады.

В 17:00 канал покажет телевизионную версию юбилейного шоу к 30‑летию «Русского Радио» и национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Популярные артисты исполнят лучшие композиции за 30 лет — от треков 90‑х до современных хитов. На сцене — Филипп Киркоров, Николай Басков, Леонид Агутин, Дима Билан, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Полина Гагарина, Алсу, «Дискотека Авария», «Город 312», Валерия, Анна Плетнева, Слава, Юрий Антонов и многие другие популярные исполнители.

Источник: пресс-служба телеканала НТВ

А в 21:00 зрители узнают все тайны четвертого сезона шоу «Аватар». Позади восемь выпусков и многочисленные разоблачения цифровых героев сказок, былин и мифов, впереди — финал: 1 января Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева, Тимур Батрутдинов, Клава Кока и Марк Тишман снимут цифровые маски со всех аватаров.

Муз-ТВ

Канал подготовил праздничный музыкальный эфир с участием популярных артистов.

Сразу после боя курантов на Муз-ТВ стартует масштабная новогодняя дискотека «Танцы! Ёлка! Муз-ТВ!», где выступят Сергей Шнуров и группировка «Ленинград», Zivert, Дима Билан, Люся Чеботина, Филипп Киркоров, Мари Краймбрери, Клава Кока, Иванушки International, Григорий Лепс, Артур Пирожков, МОТ, «Моя Мишель», Galibri & Mavik, MIA BOYKA, IOWA, Ева Власова и многие другие.

Без «Шляпников» Новый год на Муз-ТВ тоже не обойдется Источник: Муз-ТВ / T.me

ТНТ

ТНТ соберет в новогоднем эфире свои хиты. Праздничный марафон начнется в 12:50 со специального выпуска шоу «Однажды в России» (16+), в котором актеры перевоплотятся в персонажей, которые ждут год Лошади.

Также в эфире — комедийные ремейки отечественной классики: «Самоирония судьбы!» (16+), «Иван Васильевич меняет всё» (16+), «Небриллиантовая рука». Ну а в 20:30 эфир продолжит новинка в линейке новогодних комедий — «Невероятные приключения Шурика». За пару недель до Нового года ТНТ запустил новинку в кинотеатрах, что из этого получилось, мы недавно рассказывали.

Ну а сразу после киномарафона — праздничный выпуск Comedy Club.

СТС