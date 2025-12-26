НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, снег

ощущается как -6

5 м/c,

ю-з.

 736мм 86%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,88
EUR 91,89
ПСБ: главные события года
Жалобы на грязные автобусы
«Умные решения»
Бардак с парковкой машин в городе
Что подарить и как отметить Новый Год
Заработали 20 новых «Пауков»
Сокращения в госучреждениях
Метель в Ярославле
Стоит ли отказываться от покупки «вторички»
Развлечения Инструкция Как украсить окна на Новый год в 2026-м: 8 беспроигрышных способов

Как украсить окна на Новый год в 2026-м: 8 беспроигрышных способов

Создаем волшебную атмосферу с помощью простых материалов

3 229
Три слагаемых уютного зимнего декора: снег, огни и праздничные узоры | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUТри слагаемых уютного зимнего декора: снег, огни и праздничные узоры | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Три слагаемых уютного зимнего декора: снег, огни и праздничные узоры

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В предновогодней суете, когда мы выбираем подарки и продумываем наряды, не стоит забывать и о праздничном украшении дома, которое создаст по-настоящему волшебную атмосферу. Особое внимание стоит уделить окнам — именно они становятся тем самым холстом, где рождается новогодняя сказка. Хотите узнать, как превратить обычное окно в главный праздничный арт-объект 2026 года? Тогда вам пригодятся 8 беспроигрышных способов, как украсить окна на Новый год.

Для создания гармоничного новогоднего декора окна можно задействовать три ключевые зоны: само стекло, оконный проем и подоконник.

Три способа украсить стекла

На самом окне можно показать настоящую историю и сказку простыми способами:

  1. Создайте композицию, которую можно самостоятельно вырезать из бумаги, или возьмите готовые наклейки. Распределите сначала крупные элементы — домики, олени, сани, Дед Мороз, елка. Потом добавьте более мелкие детали — снежинки, звезды, луна и так далее, чтобы сюжет выглядел законченным.

  2. Зимние силуэты можно выполнить спреем для рисования на окнах или искусственным снегом. Добавляйте детали с помощью белого маркера или витражных красок. Для этого закрепите на стекле трафарет и аккуратно нанесите краску из баллончика.

  3. Бумажные снежинки — классика новогодних украшений, и что же может быть теплее и уютнее, особенно если вы вырезали снежинки всей семьей.

Три варианта декора для оконного проема

Оформление оконных проемов — всегда эффектный прием, который неизменно привлекает внимание и создает по-настоящему праздничную атмосферу.

  1. Соберите длинную подвесную гирлянду из искусственных или натуральных веток, закрепите ее над окном и по откосам, а затем украсьте игрушками, светодиодными лампочками и мишурой.

  2. Сделайте композицию на ветке с новогодними игрушками. Для этого возьмите прочную сухую ветку, подвесьте на нее игрушки, банты и гирлянды, дополнив композицию хвойными веточками.

  3. Электрогирлянда, или штора для создания праздничного настроения, — это самый простой и быстрый способ создать волшебную атмосферу. Выбирайте гирлянды в виде сплошного светового полотна или комбинации фигурных элементов на разном уровне, например звезд и луны.

Два варианта украшения подоконника

Подоконник может стать идеальной площадкой для создания волшебной атмосферы. Классический вариант — хвойный венок, который можно подвесить на окно, разместить на подоконнике как основу для свечей или декоративных композиций. Но возможностей гораздо больше!

  1. Составьте композицию из группы свечей разной высоты в изящных подсвечниках, окружив ее пушистыми хвойными ветками — живыми или искусственными. Важно: никогда не оставляйте горящие свечи без присмотра!

  2. Создайте инсталляцию «Сказочный бумажный городок»: вырежьте из плотного картона силуэты домов с оконными проемами, расставьте их в несколько ярусов, а между рядами проложите светодиодную гирлянду. При включении подсветки город наполнится уютным свечением.

— Можно воспользоваться готовыми картонными или керамическими домиками-подсвечниками, поставить в них электрические свечи, разместить домики на разных уровнях, дополнить композицию оленями, санями, елками, звездочками и искусственным снегом, — советует дизайнер интерьеров, сооснователь бюро дизайна и комплектации Set Bureau Елена Безрученко.

Все эти рекомендации по декору можно творчески комбинировать — тогда ваше окно превратится в настоящую новогоднюю сказку.

А вы украшаете окна к Новому году?

Обязательно, каждый год
По случаю, если вдохновение посетит
Это ж потом убирать. Хватит с меня елки
Вообще никак не украшаю дом
ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Украшение дома Новый год Праздничное настроение Декор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
5 декабря, 00:00
Красиво и стильно — отличный повод поднять настроение!
Гость
5 декабря, 00:02
Интересно, какие из способов подойдут для маленькой квартиры?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Рекомендуем