«Паленая оппозиционерка»: что уже 17 лет не могут поделить Собчак и Гордон

Екатерина Гордон вызвала Ксению Собчак на детектор лжи Источник: Гордон Екатерина / T.me, СОБЧАК / T.me

Когда все уже перестали вспоминать о разводе Дибровых, Ксения Собчак опубликовала интервью с Еленой Товстик, чей муж ушел от нее к теперь уже бывшей жене телеведущего. На фоне дотлевающих бракоразводных процессов женщины поговорили о том, как это было, к чему привело и что дальше хочет Елена со всем этим делать. Отдельно собеседницы прошлись по Екатерине Гордон, которая пыталась представлять в суде интересы Елены Товстик.

Оказалось, что Екатерину Гордон с заклятой подругой Ксенией Собчак связывает не только общение с Еленой Товстик. Гордон даже говорит: «Собча давно желает моей смерти». Так что же за кошка между ними пробежала?

«Я с шантажистами дела не имею»

В своем очередном откровении Елена Товстик рассказала, что Екатерина Гордон буквально уломала ее подписать с ней контракт. И вначале всё шло действительно хорошо. Гордон демонстрировала бурную деятельность, договорилась о съемке в программе Андрея Малахова. Правда, потом к нему же на интервью пришел бывший муж Елены Роман Товстик.

Для Елены это стало сигналом, после которого она стала внимательно присматриваться к Гордон, и чем больше присматривалась, тем больше думала, что ее защитница перебежала во вражеский лагерь. Последние сомнения растаяли, когда Гордон затеяла с ней разговор о мирном договоре с бывшим.

— Я подумала, что человек уже на той стороне. Ей уже не хочется идти бороться, а хочется забыть обо мне, как о страшном сне. Потом она сказала: «Если ты не подпишешь, он отключит от тебя персонал. Ты сядешь с детьми одна», — рассказала Елена.

В интервью с Еленой Товстик Ксении Собчак оказалась важна совсем не собеседница Источник: «Осторожно, Собчак!» / Vk.com

Чем чаще Елена обдумывала эту ситуацию, тем больше укреплялась в мысли разорвать контракт. Гордон, по словам Товстик, пыталась ее отговорить, просила опубликовать пост, что они продолжают сотрудничество, но, когда уговоры не подействовали, перешла к шантажу.

— Начинает меня шантажировать: «Если ты сейчас не выставишь пост, то из такой матери шестерых детей, святой женщины, превратишься… я очерню твою репутацию». Я говорю: «Я с шантажистами дела не имею», — поделилась Товстик.

Также Елена включила запись аудиосообщения, в котором Гордон говорит: «Вы утонете, потому что вы лживые. Ты пойдешь за Блиновской. Вот просто запомни».

Воспользовавшись случаем, Ксения Собчак предложила Екатерине Гордон прийти к ней на интервью.

«Ты мне расскажешь, что произошло в той аварии»

Екатерина Гордон отреагировала моментально. По ее словам, о готовящемся интервью ей рассказал Роман Товстик, рассчитывая на то, что она будет уничтожать Елену после него. Юрист заверила, что уничтожать никого не собирается, и обратилась к Ксении Собчак.

— Я к тебе приду на интервью ровно на двух условиях. Первое — что не будет монтажа, и наш разговор пойдет в эфир ровно в том виде, в каком мы его запишем. И второе — у меня будет возможность вести параллельно мою запись. Я ее выложу в том случае, если ты меня обманешь, — отметила Гордон.

Позже Гордон выдвинула еще одно условие: она придет на интервью к Собчак, но только после того, как журналистка честно ответит на три принципиальных вопроса под детектором лжи.

Первый из них касается непосредственно причин появления интервью с Еленой Товстик и возможной его проплаченности.

Второй связан с резонансной аварией в Сочи в октябре 2021 года, в которой погибла 35-летняя женщина. Тогда автомобиль Mercedes, в котором ехала Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polo.

Видео ДТП с участием Ксении Собчак Источник: Baza / T.me

Водителя Олега Цоя позже признали виновным и приговорили к двум годам колонии-поселения с выплатой компенсаций пострадавшим. Собчак проходила по делу свидетелем. Гордон же считает, что роль журналистки в произошедшем до сих пор вызывает вопросы.

— Ты мне расскажешь, что произошло в той аварии. Действительно несчастный водитель просто гнал? Не ты его торопила, опаздывая в аэропорт, а реально ну просто по своей инициативе по встречке попер несчастный водитель? Была ужасающая авария. А ты потом не обещала тем людям, которые попали в беду, помогать пожизненно и бизнес поддержать?

Третий пункт — уголовное дело бывших сотрудников холдинга «Осторожно Media», которых осенью 2022 года осудили за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, журналисты предлагали не публиковать негатив за деньги. Сама Собчак в деле не фигурировала, хотя после задержаний уехала из страны, а позже вернулась и публично извинилась перед Чемезовым.

— Что произошло с твоей командой, которая сидит? Как так вышло, что тебя нет в материалах уголовного дела, а ребята сели плотно? Вот на три вопроса отвечаешь по чесноку… и ладно, я не буду спрашивать про твое гражданство Израиля. Отвечаешь — и я прихожу к тебе с открытым забралом, и ты даже на мухе можешь сидеть, как ты это обычно делаешь.

Источник: Гордон Екатерина / T.me

«Паленая оппозиционерка Собчак»

Обострение конфликта напомнило о давней истории противостояния Гордон и Собчак, которое длится больше 15 лет.

Первая громкая точка напряжения возникла в 2008 году в прямом эфире радиостанции «Маяк» в программе «Культ личности». Тогда Гордон была интервьюером, а Собчак — гостьей. Разговор быстро вышел за рамки корректной дискуссии и перерос в жесткий спор. В ходе перепалки Собчак публично обвинила Гордон в псевдоинтеллектуализме и позволила себе резкие сравнения.

— Просто люди очень любят, Катя, как ты, подняв бровки, говорить об очень важных социальных вещах. Себя позиционировать как псевдоинтеллектуальную элиту. К сожалению, основное слово здесь «псевдо». Друзья, давайте быть просто чуть-чуть попроще не в смысле — ближе к народу, а просто попроще, — наехала на ведущую Собчак.

— Давайте не будем характеризовать тех, кого не знаете. Это раз. Я не думаю, что вы выгодно смотритесь в этом таком случайном хамстве в эфире — это два. А в-третьих, люди должны напоминать то, что есть хорошо, а что есть плохо, — парировала Гордон.

— Да это вообще не хамство. Это просто правда. Правду слушать всегда неприятно. И кто вам дал право разграничивать, что есть хорошо, а что — плохо?

— А кто вам дал право хамить? Давайте предоставим друг другу свое право.

— Я именно не разграничиваю. Вот в этом наша разница.

— Наша разница как раз в том, что вы не считаете нужным что-то делать, используя свою славу.

— Я не считаю возможным брать на себя ответственность, чтобы говорить, что такое хорошо, а что такое плохо.

— Вы говорите, что такое хорошо и что такое плохо, переходя на личности: балерина — плохо, вы — плохо. Ксения, вы врете больше других.

— Какую балерину вы вообще имеете в виду?

— Продолжаем программу «Культ личности». Ксения Собчак — красивая, с бусами, у нас в эфире.

— И бусы мои вам тоже понравились? Ну ладно, Катя, будете себя хорошо вести, я вам их подарю. Не злобствуйте. Не жуйте жвачку во время эфира. Это не профессионально. Выплюньте. Давайте, задавайте ваши вопросы.

Завершилось всё тем, что Собчак покинула студию, не дождавшись окончания эфира, а Гордон вскоре отстранили от работы на радиостанции. Формально не за сам эфир, а за последующие комментарии в личном блоге.

Этот конфликт стал для Гордон одновременно репутационным ударом и точкой роста. Скандал принес ей широкую известность за пределами радиосообщества, а сама она позже неоднократно подчеркивала, что не считает себя проигравшей в той истории. С тех пор отношения между двумя медийными фигурами перешли в формат затяжного противостояния, которое они сами называли вооруженным нейтралитетом.

За прошедшие годы обе существенно изменили профессиональные траектории. Собчак постепенно ушла от образа светской телеведущей к формату политического и общественного журналиста, запустила собственные медиапроекты, участвовала в президентской кампании 2018 года и регулярно оказывалась в центре общественных дискуссий. Гордон, в свою очередь, сместила фокус с шоу-бизнеса и радиовещания в сторону юриспруденции, получила юридическое образование и выстроила карьеру адвоката, специализирующегося на делах публичных персон.

Несмотря на внешнее затишье, конфликт регулярно напоминает о себе. Стороны периодически обмениваются колкими комментариями в интервью и соцсетях, обвиняют друг друга в непрофессионализме, заказных материалах и двойных стандартах.

Последнее обострение произошло в конце 2024 года после публикации Собчак о том, что Гордон рекламирует в своем блоге паленые сумки Chanel. Ответ Екатерины не заставил себя ждать: в привычной манере юрист резко прошлась и по Собчак, и по ее мужу Богомолову, назвав его бездарным. «Лучше я буду рекламировать паленые сумки, чем паленую оппозиционерку Собчак», — заявила тогда юрист.

Нынешнее приглашение на детектор лжи стало логичным продолжением этой многолетней истории. Формально поводом послужило интервью Елены Товстик, однако, по сути, речь идет о давнем личном и профессиональном конфликте, который снова вышел в публичную плоскость и, судя по риторике сторон, далек от завершения.