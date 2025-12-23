Стала шить, чтобы отвлечься от болезни: психолог создает уникальные игрушки, за которыми охотятся коллекционеры

С юных лет влюбленная в разного рода рукоделие, тюменка Алла Ювакаева в профессиональном плане пошла другим путем: с 90-х она успешно работает клиническим психологом. Около 10 лет назад, чтобы отвлечься от ненужных мыслей и болезни, она начала мастерить простые текстильные игрушки. Это настолько затянуло, что спустя время появилась своя творческая мастерская, в которой рукодельница создает очаровательные «винтажные» игрушки.

«Бывает, хоть и нечасто, что я могу на неделю уйти в свою мастерскую и с утра до вечера создавать новые игрушки. И близкие уже знают: меня трогать не нужно, готовят еду и что-то делают по дому они сами. У меня есть четкое разделение между работой, творчеством и временем, которое я провожу с семьей. Когда меня спрашивают, как я всё успеваю, не знаю, что и ответить. Вообще не смотрю телевизор. Не приемлю праздные беседы и такие же мероприятия. Ценю свое время», — объяснила игрушечных дел мастер.