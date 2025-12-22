Рыбинск заполонили сотни Дедов Морозов. 10+ новогодних фото, которые точно поднимут вам настроение

20 декабря в Рыбинске Ярославской области прошел фестиваль «НаШествие Дедов Морозов». По традиции, десятки зимних сказочников в праздничных костюмах прошлись по центральным улицам города.
«Этот день объединил людей и дал старт зимним праздникам в городах Золотого кольца. В Рыбинск приехали Деды Морозы из Владимира, Углича, Ростова Великого, Переславля-Залесского и Ярославля», — рассказал мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.
По данным администрации города, более 20 тысяч человек приняли участие в фестивале. Как прошло праздничное шествие — показываем в этом фоторепортаже.
Фестиваль «НаШествие Дедов Морозов» проходит в Рыбинске с 2009 года. Его главная идея — парад участников в костюмах Дедов Морозов по центральной улице города. Принять участие может любой желающий.
Праздник не проводился с 2020 по 2022 год из-за пандемии и режима повышенной готовности, но в 2023 году традицию возобновили.
