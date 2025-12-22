НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
2 Пробки
USD 79,31
EUR 92,86
Развлечения Новый год — 2026 Рыбинск заполонили сотни Дедов Морозов. 10+ новогодних фото, которые точно поднимут вам настроение

Рыбинск заполонили сотни Дедов Морозов. 10+ новогодних фото, которые точно поднимут вам настроение

Парад зимних волшебников состоялся в Рыбинске 20 декабря

366
В Рыбинске прошел парад Дедов Морозов | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Рыбинске прошел парад Дедов Морозов | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Рыбинске прошел парад Дедов Морозов

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

20 декабря в Рыбинске Ярославской области прошел фестиваль «НаШествие Дедов Морозов». По традиции, десятки зимних сказочников в праздничных костюмах прошлись по центральным улицам города.

«Этот день объединил людей и дал старт зимним праздникам в городах Золотого кольца. В Рыбинск приехали Деды Морозы из Владимира, Углича, Ростова Великого, Переславля-Залесского и Ярославля», — рассказал мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.

По данным администрации города, более 20 тысяч человек приняли участие в фестивале. Как прошло праздничное шествие — показываем в этом фоторепортаже.

Десятки Дедов Морозов нарядные прошлись по Рыбинску | Источник: Артем Бауман / 76.RUДесятки Дедов Морозов нарядные прошлись по Рыбинску | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Десятки Дедов Морозов нарядные прошлись по Рыбинску

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На праздник приехал Дед Мороз из Великого Устюга | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа праздник приехал Дед Мороз из Великого Устюга | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На праздник приехал Дед Мороз из Великого Устюга

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На шествии также можно было встретить нарядную елочку и снеговиков | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа шествии также можно было встретить нарядную елочку и снеговиков | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На шествии также можно было встретить нарядную елочку и снеговиков

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Этот дедушка участвовал в шествии вместе с внучкой&nbsp;— Снегурочкой | Источник: Артем Бауман / 76.RUЭтот дедушка участвовал в шествии вместе с внучкой&nbsp;— Снегурочкой | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Этот дедушка участвовал в шествии вместе с внучкой — Снегурочкой

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

А вы верите в существование Деда Мороза? | Источник: Артем Бауман / 76.RUА вы верите в существование Деда Мороза? | Источник: Артем Бауман / 76.RU

А вы верите в существование Деда Мороза?

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Этот Дедушка наел себе пузо | Источник: Артем Бауман / 76.RUЭтот Дедушка наел себе пузо | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Этот Дедушка наел себе пузо

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

А вы заметили, что за рулем сидит Дед Мороз? | Источник: Артем Бауман / 76.RUА вы заметили, что за рулем сидит Дед Мороз? | Источник: Артем Бауман / 76.RU

А вы заметили, что за рулем сидит Дед Мороз?

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Некоторые зимние волшебники прихватили с собой своих помощников | Источник: Артем Бауман / 76.RUНекоторые зимние волшебники прихватили с собой своих помощников | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Некоторые зимние волшебники прихватили с собой своих помощников

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Дедушки Морозы на квадроцикле. Крутые! | Источник: Артем Бауман / 76.RUДедушки Морозы на квадроцикле. Крутые! | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Дедушки Морозы на квадроцикле. Крутые!

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В 2025 году «НаШествие Дедов Морозов» прошло в Рыбинске в 17-й раз | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ 2025 году «НаШествие Дедов Морозов» прошло в Рыбинске в 17-й раз | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В 2025 году «НаШествие Дедов Морозов» прошло в Рыбинске в 17-й раз

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Фестиваль «НаШествие Дедов Морозов» проходит в Рыбинске с 2009 года. Его главная идея — парад участников в костюмах Дедов Морозов по центральной улице города. Принять участие может любой желающий.

Праздник не проводился с 2020 по 2022 год из-за пандемии и режима повышенной готовности, но в 2023 году традицию возобновили.

А вы ходили на «НаШествие Дедов Морозов»?

Да!
В этом году не получилось, но ранее был(а)
Нет, живу далеко от Рыбинска
Не люблю подобные мероприятия
Отвечу в комментариях
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Нашествие Дедов Морозов
Комментарии
5
Гость
1 час
У нас в городе тоже была бы отличная идея — парад Снегурочек!
Гость
44 минуты
Лучше военные парады и вооружения катать по улицам для поднятия патриотизма
Читать все комментарии
Гость
