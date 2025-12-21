«Начальник всё снял на телефон». Три реальные истории о том, какая дичь творится на новогодних корпоративах

Мы поклялись сохранить анонимность тех, кто рассказал нам эти предновогодние истории — им и так неловко Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Знакомо ли вам это чувство наутро после новогоднего корпоратива, когда первая мысль: «Черт, а что вчера вообще было?» В ответ — странная смесь стыда, абсурда, а то и нежности. Лихорадочное перелистывание чатов, тупое молчание и взгляд в потолок или глупая улыбка, никак не сходящая с лица, — в праздничный вечер случается всякое. NGS.RU поговорил со своими читателями и попросил их рассказать самые запоминающиеся, забавные и стыдные истории с их новогодних корпоративов.

Михаил, 34 года, маркетолог: «Не понимаю, зачем делать корпоратив в среду»

«Наш прошлый корпоратив начался как обычно: шампанское, торжественная речь, награждение лучших сотрудников, начальник, который клялся, что о лучшей команде он и мечтать не смел. Всё пошло наперекосяк, когда после… кхм, пятого бокала виски я решил доказать коллегам, что мой студенческий трюк (читай — танец на столе) всё еще в тренде, а я весь такой имба — честно, я даже толком не знаю, что это такое, но наши младшие коллеги часто это слово произносят в позитивном ключе.

В общем, залезаю я на стул, потом на стол рядом со шведским столом, начинаю исполнять под громогласные аплодисменты всех собравшихся, чувствую себя королем вечеринки в красном колпаке… и теряю равновесие. Приземлился я на стол с закусками: полетели канапешки, тарталетки и прочие угощения, которые, кстати, были неплохи на вкус. Начальник, разумеется, всё снял на телефон.

Пропущу некоторые детали, но утром я явился на работу с жутким похмельем и огромным салатником оливье (купил, салатник взял из дома, красиво переложил) в качестве извинений. Всё еще не понимаю, зачем делать корпоратив в среду, когда в четверг всем на работу, еще и в пятницу страдать. Больше всех страдал я, когда видел, с каким энтузиазмом коллеги смотрели ролик с моим «трюком»: вот это я понимаю, имба».

Мария, 27 лет, юрист: «Меня как током ударило»

История для тех, кто верит в новогоднее чудо Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

«Я после новогоднего корпоратива вышла замуж. Не на следующий день, конечно же, просто наши отношения с Пашей начались после корпоратива. Как сейчас помню: декабрь, 2023 год, клуб „Отдых“. Мы с Пашей вели себя как обычно — знаете, мы были из категории тех коллег, которые пять лет делят розетку на два зарядника, сидят напротив друг друга, но за день произносят две фразы: „Привет“ и „Пока“.

А тут будто по заранее кем-то прописанному сценарию случается история. Праздник в разгаре, играет группа, вот-вот зарядят конфетти, я на каблуках бегу посмотреть и случайно подворачиваю ногу (проклятые шпильки!). Чувствую, что начинаю падать, но чьи-то сильные руки ловят меня.

Дальше как в кино, я серьезно: Паша меня всё еще аккуратно придерживает, хотя я уже ровно и твердо стою на ногах. Посыпались конфетти, играет та самая песня группы ABBA, а мы смотрим друг другу в глаза. Я начинаю улыбаться, как мне кажется, совершенно по-идиотски. Потому что мне неловко. Началось что-то из серии: «Ой, прости, это всё туфли и скользкий пол» — «Да ничего страшного, бывает, не ушиблась?»

Неуклюже посмеиваясь, мы взяли по бокальчику игристого. И, наверное, впервые за пять лет совместной работы разболтались. Блестки прилипли на его пиджак, запутались у меня в волосах. Он попытался их убрать и случайно коснулся лица — меня как током ударило. В первый раз я обратила внимание, какие красивые у Паши глаза, и всё: дальше я, кроме этих глаз, ничего не видела. Понятия не имею, откуда набралась смелости, наверное, это всё игристое, но я пригласила его на танец.

Потом мы присоединились к коллегам, но держались рядом. В завершение праздника он, как джентльмен, проводил меня до такси. А утром встретил со стаканчиком кофе и круассаном — так приятно. И закрутилось. Спустя пару месяцев начали встречаться, а год назад — в дату того самого корпоратива — Паша сделал мне предложение».

Александр, 29 лет, IT: «И тут меня осеняет: босс!»

Детектив, который мы заслужили Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

«Проснулся я с одной-единственной мыслью: куда я дел тапок? Не свой, домашний, а тот, огромный и мохнатый, талисман нашего отдела, который мы весь вечер шутливо подкидывали друг другу как эстафетную палочку. Последнее смутное воспоминание: я, стоя на стуле, орал что-то про „единственный тапок, что объединяет нас в этом жестоком мире“. А дальше — провал.

Утром в чате — тишина. Прихожу. Вопрос: " Ну как ты? " звучал тревожно. Я начал лихорадочно вспоминать, не натворил ли чего. Сижу, пью кофе, подходит коллега, говорит: " Хорошо, что босс еще не пришел " . И тут меня осеняет: босс! Лечу к нему в кабинет, открываю дверь, вижу картину: наш потрепанный тапок " сидит " в дорогом кожаном кресле руководителя, на нем его же очки. На столе — распечатанная презентация.