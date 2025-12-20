Кто из певцов самый богатый, а кто является главным фриком: новости из мира шоу-бизнеса

Надежда Кадышева — самый рейтинговый исполнитель Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Продюсер Виктор Дробыш раскрыл гонорары российских певцов. Некоторые просят довольно скромные суммы за выступления. А телеведущая Дана Борисова составила свой личный топ известных фриков. Звезды на этой неделе также поделились и несколькими страшными тайнами. В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло в мире шоу-бизнеса на этой неделе.

Волочкова рассказала, как лишилась жилья из-за мошенников

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что много лет назад ее семья пострадала от действий мошенников и лишилась жилья. Из-за этой ситуации им пришлось жить в очень тяжелых условиях.

«С мошенниками у меня была своя история. Мои родители потеряли квартиру, когда мне было 17 лет, и мы остались на улице, это было в Санкт-Петербурге», — сказала Волочкова в беседе с «Московским комсомольцем».

Родители, желая помочь дочери, которая совмещала учебу в Академии русского балета с работой в Мариинском театре, решили обменять двухкомнатную квартиру на окраине на однокомнатную в центре. Знакомая отца, после получения денег заявила, что на нее напали бандиты, в результате чего семья осталась без средств и жилья.

Звезда сомневается, что было ограбление. Тем более что нападавших не нашли. Она считает, что это была мошенническая схема.

Из-за потери денег семья Волочковой была вынуждена переехать в коммунальную квартиру. По словам балерины, нынешние звонки от мошенников кажутся ей «ерундой» по сравнению с тем, что уже довелось пережить.

Маша Малиновская раскрыла страшную тайну о своем детстве

Известная ведущая Маша Малиновская призналась, что не может простить отца даже после его смерти. Такое откровение прозвучало в новом выпуске шоу «Звезды под капельницей» (16+) на телеканале «Пятница». В одном из заданий участники социального эксперимента должны были рассказать о ситуациях, которые они не могут годами проработать — какие-то обиды на родных.

«Есть обида на папу. Он не появлялся в моей жизни. Не поздравлял с днем рождения. И, когда он умер, я даже не поехала на похороны попрощаться. Я не смогла его простить», — сказала Маша Малиновская.

Но то, что она сказала дальше, повергло всех в шок.

«Когда мне было 17 лет, меня изнасиловали. Я не могла прийти к папе и пожаловаться. Я никому не сказала, что случилось. Сказала, что меня просто побили на улице, поэтому такая грязная. Я не хотела расстраивать маму. Я обо всём рассказала, когда мне было уже за 30», — рассказала звезда со слезами на глазах.

Филипп Киркоров рассказал, как Ванга спасла ему жизнь

Известная болгарская провидица Ванга спасла жизнь певцу Филиппу Киркорову. Об этом артист рассказал в новом выпуске шоу «Натальная карта» (18+).

Оказалось, что король эстрады — двоюродный племянник ясновидящей. Когда он был маленьким и сильно заболел, мама отвезла его к «бабе Ванге».

«Это дело было в Болгарии. Я прямо уже концы отдавал. И папа с мамой в охапку схватили меня и повезли к бабе Ванге. Она там что-то пошаманила, травку дала и сказала, что два-три дня — и пройдет. И действительно так случилось», — рассказал Киркоров.

Мама Филиппа спросила, на ком он женится, Ванга ответила: «Первая женщина, которую он увидит, придя в себя, будет его жена».

Оказалось, что когда его привезли домой, по телевизору шел конкурс «Золотой Орфей» и как раз показывали выступление певицы Аллы Пугачевой.

Симоньян рассказала о своем состоянии после третьей химии

Глава RT Маргарита Симоньян проходит курс лечения от рака груди, и с каждой химиотерапией ей становится всё хуже. О том, что у Маргариты практически нет сил, она сообщила в своем блоге.

После первой процедуры она быстро вернулась к съемкам своего шоу и работе на телевидении. После второй Маргарита даже нашла в себе силы съездить вместе с президентом России Владимиром Путиным в Индию, чтобы запустить канал RT India. Но после третьей процедуры, которая прошла 7 декабря, так быстро восстановиться у Симоньян не получается.

Журналистка посчитала важным объяснить, почему она не пришла на встречу клуба, где обсуждалась ее книга «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

«До последнего надеялась, что смогу быть на этом важном для меня мероприятии, но после третьей химии стало очень тяжело. С трудом нахожу в себе силы, чтобы выйти из комнаты. Спасибо всем, кто пришел, за внимание и такой интерес к моей книге», — поблагодарила поклонников Маргарита.

Дмитрий Дибров рассказал, как хотел бы встретить Новый год

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что мечтал встретить Новый год рядом с Полиной и сыновьями.

«Я, может, и планировал. Но человек предполагает, а Бог-то располагает. Да, конечно, я бы хотел с семьей… Что ж вы думаете, стоял бы я тут на этой премии, что ли? Сидел бы сейчас с детьми, смотрел бы сериал „Сегун“ про Японию. Они у меня в Японии недавно были. А я стою тут с друзьями. Ну хоть не бросают меня друзья-то», — поделился Дибров.

Они с бывшей супругой Полиной сумели сохранить хорошие отношения и даже появляются вместе с детьми на различных мероприятиях.

Тимур Родригез проиграл суд об алиментах

Пресненский районный суд Москвы отказал Тимуру Родригезу в уменьшении размера алиментов на детей. Как выяснилось, в том числе посчитав их возможное возвращение из Испании в Россию существенным ухудшением привычного уровня жизни.

Еще до официального расторжения брака Родригез и его уже бывшая супруга Анна Девочкина подписали алиментное соглашение. По нему артист обязался выплачивать по 750 тысяч рублей в месяц на содержание двоих детей. Кроме того, он передал бывшей жене в собственность общий дом стоимостью более 130 миллионов рублей, договорившись, что часть средств от его последующей продажи будет ему возвращена.

Однако после этого ситуация изменилась. Дом продали, но договоренности о выплате причитающейся Тимуру суммы так и не были выполнены. Одновременно существенно сократились его доходы. В связи с этим Родригез обратился в суд с требованием снизить алименты до 500 тысяч рублей в месяц.

Как рассказали Starhit в суде, Девочкина во время разбирательства заявила: полумиллиона недостаточно для жизни сыновей в Испании, ведь только аренда четырехкомнатной квартиры в Мадриде, по представленным документам, обходится не менее чем в 6,5 тысячи евро в месяц.

Дана Борисова назвала свой топ фриков российского шоу-бизнеса

Телеведущая Дана Борисова в разговоре назвала трех главных фриков российского шоу-бизнеса. По ее словам, в этом списке лидирует певица Глюкоза.

«Поведение Глюкозы, как говорит молодежь, это ту мач. Я впервые вижу, чтобы звезда так низко падала и вела себя настолько вызывающе. Мне кажется, что у нее большие проблемы, причем проблемы с горячительными напитками, я уже предлагала свою помощь, но меня проигнорировали», — сказала Борисова Общественной Службой Новостей.

Она уточнила, что на втором месте ее личного рейтинга фриков располагается Анастасия Волочкова. Замыкает тройку Гоген Солнцев.

Джигурда планирует снова стать отцом

Актер Никита Джигурда в разговоре заявил о желании еще раз стать отцом в 2026 году. По словам шоумена, он мечтает о пятом ребенке.

«Давно хочу еще одного наследника. У меня мечта в 2026 году стать снова отцом. Хочу пятого», — сказал Джигурда в беседе с ОСН.

При этом артист добавил, что будет рад и появлению дочери. У шоумена и его четвертой супруги Марины Анисимовой двое совместных детей и еще двое от предыдущих браков.

Дробыш назвал самых высокооплачиваемых звезд

Продюсер Виктор Дробыш в разговоре назвал самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. По его словам, стоимость выступлений знаменитостей зависит от их успеха, а также узнаваемости и репертуара.

«Сейчас [Надежда] Кадышева — самый рейтинговый и богатый исполнитель на нашей эстраде. Следом за ней идет Сергей Шнуров. Конечно, в прибыли он значительно отстает, но около 30 миллионов рублей одно его выступление соберет», — сказал Дробыш Общественной Службой Новостей.

В тройку лидеров по гонорарам также входит певец Филипп Киркоров, который за одно выступление может получить до 25 миллионов рублей. Скромнее доходы у Леонида Агутина, Полины Гагариной и Сергея Лазарева — от 10 до 15 миллионов.

Надежда Сысоева рассказала, когда заведет семью

Актриса Надежда Сысоева рассказала, когда заведет семью. Откровениями она поделилась перед выходом сериала «Жека Рассел».

«Этот год запомнился тем, что я побывала на Мысе Надежды в Африке, поучаствовала в нескольких ТВ-шоу, а самое главное — не сошла с ума! В следующем году хотела бы завести семью и запустить свой авторский проект, связанный с детьми и собачками», — заявила 41-летняя звезда.

Марина Федункив рассказала о годовалом сыне

Актриса Марина Федункив рассказала о годовалом сыне Теодоре. Интервью с артисткой опубликовало издание aif.ru.

«Теодор — очень позитивный и милый мальчишка. Взял от мамы и папы всё самое лучшее», — сказала она.