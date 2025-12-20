НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Адвокат предупредил, что Лариса Долина может лишиться еще двух квартир. В чём дело

Адвокат предупредил, что Лариса Долина может лишиться еще двух квартир. В чём дело

Цена вопроса — около 95 миллионов рублей

Адвокат Александр Бенхин предупредил, что Лариса Долина может лишиться еще двух квартир.

Дело в том, что, по данным СМИ, у певицы есть две квартиры в городе Дзинтари в Латвии. Их общая стоимостью — около 95 миллионов рублей. Однако Долина не может пользоваться этими квартирами из-за санкций Евросоюза. Более того, ее недвижимость может попасть под национализацию:

«Там всё очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость. В сейме Латвии говорят, что надо национализировать то, что принадлежит санкционным людям. Но дальше начинается очень интересная игра, так называемая безвыходная ситуация: поскольку копятся долги за ЖКХ, дальше эксплуатирующая компания или муниципалитет за неуплату в течение некоторого времени могут подать в суд и конфисковать имущество за долги», — сказал адвокат изданию «Абзац».

Как объяснил юрист, заплатить долги напрямую нельзя. При этом попытка заплатить через третьих лиц расценивается как уголовное преступление. По той же причине не получится переоформить недвижимость или продать ее через посредников.

«Ситуация очень нехорошая. Единственный выход в данном случае — судиться с государством и попробовать снять санкции как необоснованные. Нужен дорогостоящий европейский адвокат, но официально она его оплатить не может, а неофициально — это снова уголовное преступление. Там гонорар исчисляется в десятках, если не в сотнях тысяч евро. Есть в Латвии специальные адвокаты, имеющие лицензию на работу с подсанкционными клиентами, но их единицы. И пока никаких шагов она не предпринимала», — поделился Бенхин.

Напомним, громкое дело Ларисы Долиной против Полины Лурье закончилось победой Лурье. Верховный суд постановил, что Долина должна покинуть свою бывшую квартиру.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Лариса Долина Квартира Латвия Санкции Евросоюз Адвокат
