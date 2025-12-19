«НаШествие Дедов Морозов» и парад снеговиков: афиша на выходные в Ярославской области

В Ярославской области в предстоящие выходные, 20–21 декабря, пройдет несколько ярких событий. Рассказываем, какие мероприятия можно посетить абсолютно бесплатно.
- «НаШествие Дедов Морозов» в Рыбинске
- Парад Снеговиков в Тутаеве
- Ледовое шоу и ярмарка в Переславле-Залесском
- «Новогодний марафон волшебства» в Кухнечихе
- «Юхотское раздолье» в Большом Селе
- Бесплатный спектакль и книжная ярмарка в ТРЦ «Рио»
- Бесплатные покатушки на колесе обозрения
- Ярмарка «Новогодние традиции» в Гаврилов-Яме
«НаШествие Дедов Морозов» в Рыбинске
В Рыбинске 20 декабря пройдет праздник «НаШествие Дедов Морозов» (0+) с участием главного Деда Морозы страны из Великого Устюга.
В программе — традиционное шествие участников в костюмах сказочных волшебников на Крестовой улице, зажжение главной елки Рыбинска на площади Дерунова, гастрономический фестиваль «Вкусы Золотого кольца», на котором кулинары из городов маршрута представят фирменные блюда, а фермеры — свою продукцию. Также здесь можно будет приобрести горячую выпечку, напитки и первые блюда.
Завершит программу праздничное световое шоу «Волжский мост».
Программа праздника
Благотворительная акция «Дед Мороз едет в гости». Игровые программы пройдут на территориях: в 10:00 — в микрорайоне Волжском на площади ДК «Волжский», в 11:30 — в микрорайоне Копаево на ул. Гастелло, 5; в 12:30 — в микрорайоне Полиграф на Комсомольской площади.
10:00-12:00 — мюзикл «Сказка о чуде» — история для всей семьи по мотивам мультфильма «Летучий корабль» с участием Деда Мороза из Великого Устюга (ДК «Вымпел», ул. Кораблестроителей, 6);
12:00 — 19:00 — гастрофестиваль «Вкусы Золотого кольца» и торговая ярмарка на Аллее Славы;
13:30-14:30 — «Новогоднее приключение игрушек» — развлекательная программа для детей участников СВО с участием Деда Мороза из Великого Устюга (ДК «Авиатор», пр. Ленина, 148);
14:15 — «Новогоднее АвтоНаШествие в Рыбинске», выставка украшенных автомобилей (улица Ломоносова от Волжской набережной до улицы Крестовой);
16:00 — старт праздничного шествия «Новогодняя сказка Золотого кольца: начинаем из Рыбинска» (пересечение улиц Крестовой и Ломоносова);
16:50 — 18:00 — торжественное открытие зимнего праздника: поздравление Дедов Морозов Золотого кольца России и Деда Мороза из Великого Устюга, торжественное зажжение огней на главной елке и открытие ледового катка, детская программа «На ледовом катке», концерт творческих коллективов городов Золотого кольца России, подведение итогов конкурса на лучший карнавальный костюм «Зимний шик»;
18:30 — световое шоу «Рыбинский мост» (смотровая площадка рядом с памятником Л. И. Ошанину, Волжская набережная, Лоцманский и Никольский бульвары);
19:00-20:00 — автофлешмоб «Рыбинский мост в новый год: автосказка». Награждение участников «Новогоднее АвтоНаШествие в Рыбинске» (площадь у ДС «Полет», Волжская наб., 40).
Парад Снеговиков в Тутаеве
20 декабря в Тутаеве состоится парад снеговиков «СнегоБум» (0+). Колонна из тысячи участников в костюмах пройдет от улицы Моторостроителей до парка отдыха «Центральный», где с 11 часов будет работать праздничная программа с концертом и ярмарочными рядами. Старт самого парада — в 11:00.
На ярмарке посетителей будут ждать товары местных производителей, творческие мастер-классы, конкурсы, вкусные угощения.
В 20:00 начнется дискотека.
Закончится праздник в 21:30 фаер-шоу огня и света.
Ледовое шоу и ярмарка в Переславле-Залесском
В Переславле-Залесском 20 декабря состоится праздник «Ледяная гавань потешной флотилии» (0+), которое будет проходить с 10 часов на Народной площади. В программе — открытие катка с театрализованным шоу на льду и выступлениями творческих коллективов.
В этом году оформление катка посвящено истории зарождения в Переславле-Залесском русского военно-морского флота и легендарному спуску Потешной флотилии. Гостей ждет ледовое шоу «Щелкунчик» от Русского театра на льду, а также ярмарка с праздничными сувенирами, подарками и угощениями от мастеров Переславля-Залесского и других округов региона.
«Новогодний марафон волшебства» в Кухнечихе
20 декабря в деревне Кузнечиха Ярославского округа с 14 до 18 часов будет проходить «Новогодний марафон волшебства» (0+) — масштабная ярмарка местных товаропроизводителей, сопровождаемая театрализованными представлениями, играми и мастер-классами.
Организаторы обещают веселые сюрпризы, игры и развлечения, яркие выступления артистов, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. В программе также запланировано дружеское состязание «Новогоднее семейное караоке».
«Юхотское раздолье» в Большом Селе
В Большом Селе на стадионе с 11 до 13 часов развернется ярмарка художественных промыслов, ремесел и сельскохозяйственных товаров «Юхотское раздолье» (0+) с концертно-развлекательной программой и семейными активностями. Организаторы сообщают, что запланировано театрализованное представление, концертная программа и беспроигрышная лотерея.
Бесплатный спектакль и книжная ярмарка в ТРЦ «Рио»
21 декабря торгово-развлекательный комплекс «Рио» на Тутаевском шоссе в Ярославле приглашает малышей на волшебный театральный спектакль «Снежная история» (6+). Начало — в 15:00 на главной сцене. Вход свободный!
Также в ТРЦ «Рио» 21 декабря пройдет благотворительная книжная акция «Читай в поддержку животных» (0+). Время проведения мероприятия — с 10 до 17 часов. Акция пройдет на втором этаже. На ярмарке можно будет приобрести детскую, русскую и зарубежную классику, детективы, фантастику, романы и другие книги. Вырученные деньги будут направлены на благотворительность.
Бесплатные покатушки на колесе обозрения
21 декабря ярославское колесо обозрения «Золотое кольцо» устроит акцию — для всех детей до 12 лет включительно билеты будут бесплатными. Нужно будет подтвердить возраст ребенка, взяв с собою свидетельство о рождении или паспорт родителя с вписанным ребенком.