НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

зап.

 757мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,72
EUR 94,51
ПСБ: главные события года
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
«Умные решения»
Схема перекрытий в Новый год
Купить жилье без обмана
Когда откроют «Лазурный»
Подарочный гид
Закрывали ярославский аэропорт
Погода на Новый год
Развлечения «НаШествие Дедов Морозов» и парад снеговиков: афиша на выходные в Ярославской области

«НаШествие Дедов Морозов» и парад снеговиков: афиша на выходные в Ярославской области

Яркие мероприятия, которые можно посетить бесплатно

478
В Рыбинске пройдет «НаШествие Дедов Морозов» | Источник: Администрация РыбинскаВ Рыбинске пройдет «НаШествие Дедов Морозов» | Источник: Администрация Рыбинска

В Рыбинске пройдет «НаШествие Дедов Морозов»

Источник:

Администрация Рыбинска

В Ярославской области в предстоящие выходные, 20–21 декабря, пройдет несколько ярких событий. Рассказываем, какие мероприятия можно посетить абсолютно бесплатно.

  1. «НаШествие Дедов Морозов» в Рыбинске
  2. Парад Снеговиков в Тутаеве
  3. Ледовое шоу и ярмарка в Переславле-Залесском
  4. «Новогодний марафон волшебства» в Кухнечихе
  5. «Юхотское раздолье» в Большом Селе
  6. Бесплатный спектакль и книжная ярмарка в ТРЦ «Рио»
  7. Бесплатные покатушки на колесе обозрения
  8. Ярмарка «Новогодние традиции» в Гаврилов-Яме
1

«НаШествие Дедов Морозов» в Рыбинске

В Рыбинске 20 декабря пройдет праздник «НаШествие Дедов Морозов» (0+) с участием главного Деда Морозы страны из Великого Устюга.

В программе — традиционное шествие участников в костюмах сказочных волшебников на Крестовой улице, зажжение главной елки Рыбинска на площади Дерунова, гастрономический фестиваль «Вкусы Золотого кольца», на котором кулинары из городов маршрута представят фирменные блюда, а фермеры — свою продукцию. Также здесь можно будет приобрести горячую выпечку, напитки и первые блюда.

Завершит программу праздничное световое шоу «Волжский мост».

Программа праздника

  • Благотворительная акция «Дед Мороз едет в гости». Игровые программы пройдут на территориях: в 10:00 — в микрорайоне Волжском на площади ДК «Волжский», в 11:30 — в микрорайоне Копаево на ул. Гастелло, 5; в 12:30 — в микрорайоне Полиграф на Комсомольской площади.

  • 10:00-12:00 — мюзикл «Сказка о чуде» — история для всей семьи по мотивам мультфильма «Летучий корабль» с участием Деда Мороза из Великого Устюга (ДК «Вымпел», ул. Кораблестроителей, 6);

  • 12:00 — 19:00 — гастрофестиваль «Вкусы Золотого кольца» и торговая ярмарка на Аллее Славы;

  • 13:30-14:30 — «Новогоднее приключение игрушек» — развлекательная программа для детей участников СВО с участием Деда Мороза из Великого Устюга (ДК «Авиатор», пр. Ленина, 148);

  • 14:15 — «Новогоднее АвтоНаШествие в Рыбинске», выставка украшенных автомобилей (улица Ломоносова от Волжской набережной до улицы Крестовой);

  • 16:00 — старт праздничного шествия «Новогодняя сказка Золотого кольца: начинаем из Рыбинска» (пересечение улиц Крестовой и Ломоносова);

  • 16:50 — 18:00 — торжественное открытие зимнего праздника: поздравление Дедов Морозов Золотого кольца России и Деда Мороза из Великого Устюга, торжественное зажжение огней на главной елке и открытие ледового катка, детская программа «На ледовом катке», концерт творческих коллективов городов Золотого кольца России, подведение итогов конкурса на лучший карнавальный костюм «Зимний шик»;

  • 18:30 — световое шоу «Рыбинский мост» (смотровая площадка рядом с памятником Л. И. Ошанину, Волжская набережная, Лоцманский и Никольский бульвары);

  • 19:00-20:00 — автофлешмоб «Рыбинский мост в новый год: автосказка». Награждение участников «Новогоднее АвтоНаШествие в Рыбинске» (площадь у ДС «Полет», Волжская наб., 40).

2

Парад Снеговиков в Тутаеве

20 декабря в Тутаеве состоится парад снеговиков «СнегоБум» (0+). Колонна из тысячи участников в костюмах пройдет от улицы Моторостроителей до парка отдыха «Центральный», где с 11 часов будет работать праздничная программа с концертом и ярмарочными рядами. Старт самого парада — в 11:00.

На ярмарке посетителей будут ждать товары местных производителей, творческие мастер-классы, конкурсы, вкусные угощения.

В 20:00 начнется дискотека.

Закончится праздник в 21:30 фаер-шоу огня и света.

Программа праздника | Источник: Администрация Тутаевского округаПрограмма праздника | Источник: Администрация Тутаевского округа

Программа праздника

Источник:

Администрация Тутаевского округа

3

Ледовое шоу и ярмарка в Переславле-Залесском

В Переславле-Залесском 20 декабря состоится праздник «Ледяная гавань потешной флотилии» (0+), которое будет проходить с 10 часов на Народной площади. В программе — открытие катка с театрализованным шоу на льду и выступлениями творческих коллективов.

В этом году оформление катка посвящено истории зарождения в Переславле-Залесском русского военно-морского флота и легендарному спуску Потешной флотилии. Гостей ждет ледовое шоу «Щелкунчик» от Русского театра на льду, а также ярмарка с праздничными сувенирами, подарками и угощениями от мастеров Переславля-Залесского и других округов региона.

Посетить праздник можно бесплатно | Источник: Администрация Переславля-ЗалесскогоПосетить праздник можно бесплатно | Источник: Администрация Переславля-Залесского

Посетить праздник можно бесплатно

Источник:

Администрация Переславля-Залесского

4

«Новогодний марафон волшебства» в Кухнечихе

20 декабря в деревне Кузнечиха Ярославского округа с 14 до 18 часов будет проходить «Новогодний марафон волшебства» (0+) — масштабная ярмарка местных товаропроизводителей, сопровождаемая театрализованными представлениями, играми и мастер-классами.

Организаторы обещают веселые сюрпризы, игры и развлечения, яркие выступления артистов, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. В программе также запланировано дружеское состязание «Новогоднее семейное караоке».

5

«Юхотское раздолье» в Большом Селе

В Большом Селе на стадионе с 11 до 13 часов развернется ярмарка художественных промыслов, ремесел и сельскохозяйственных товаров «Юхотское раздолье» (0+) с концертно-развлекательной программой и семейными активностями. Организаторы сообщают, что запланировано театрализованное представление, концертная программа и беспроигрышная лотерея.

6

Бесплатный спектакль и книжная ярмарка в ТРЦ «Рио»

21 декабря торгово-развлекательный комплекс «Рио» на Тутаевском шоссе в Ярославле приглашает малышей на волшебный театральный спектакль «Снежная история» (6+). Начало — в 15:00 на главной сцене. Вход свободный!

Также в ТРЦ «Рио» 21 декабря пройдет благотворительная книжная акция «Читай в поддержку животных» (0+). Время проведения мероприятия — с 10 до 17 часов. Акция пройдет на втором этаже. На ярмарке можно будет приобрести детскую, русскую и зарубежную классику, детективы, фантастику, романы и другие книги. Вырученные деньги будут направлены на благотворительность.

7

Бесплатные покатушки на колесе обозрения

21 декабря ярославское колесо обозрения «Золотое кольцо» устроит акцию — для всех детей до 12 лет включительно билеты будут бесплатными. Нужно будет подтвердить возраст ребенка, взяв с собою свидетельство о рождении или паспорт родителя с вписанным ребенком.

Детей до 12 лет будут катать бесплатно | Источник: Колесо обозрения «Золотое кольцо» / Vk.comДетей до 12 лет будут катать бесплатно | Источник: Колесо обозрения «Золотое кольцо» / Vk.com

Детей до 12 лет будут катать бесплатно

Источник:

Колесо обозрения «Золотое кольцо» / Vk.com

8

Ярмарка «Новогодние традиции» в Гаврилов-Яме

В воскресенье, 21 декабря, ярмарка «Новогодние традиции» состоится в Гаврилов-Яме. На пересечении улиц Кирова и Советской с 9 до 15 часов можно будет приобрести фермерские сыры, колбасы, соленья, сладости и сувениры.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Афиша
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Праздник для детей, а не для взрослых. Пусть дети порадуются, взрослым найдётся, что поделать.
Гость
1 час
На Шествие Депутатов в» и парад снеговиков: афиша на выходные в Ярославской области 🤩
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем