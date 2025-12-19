«НаШествие Дедов Морозов» и парад снеговиков: афиша на выходные в Ярославской области

В Переславле-Залесском 20 декабря состоится праздник «Ледяная гавань потешной флотилии» (0+), которое будет проходить с 10 часов на Народной площади. В программе — открытие катка с театрализованным шоу на льду и выступлениями творческих коллективов.

В этом году оформление катка посвящено истории зарождения в Переславле-Залесском русского военно-морского флота и легендарному спуску Потешной флотилии. Гостей ждет ледовое шоу «Щелкунчик» от Русского театра на льду, а также ярмарка с праздничными сувенирами, подарками и угощениями от мастеров Переславля-Залесского и других округов региона.