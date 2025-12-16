НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Никакой справедливости»: кто победил во втором сезоне шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

«Никакой справедливости»: кто победил во втором сезоне шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Не все фанаты оказались рады такому раскладу

Время проверить свою интуицию: среди них есть победитель, но кто?

В субботу выйдет финальный выпуск второго сезона шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). В конце него зрители узнают, как прошла церемония выбора победителя и кто забрал золотую руку. Однако самые преданные поклонники проекта смогли попасть на место съемок и записать, кто вышел из готического зала с заветным трофеем.

До финала проекта дошли четыре участника — Влад Череватый, Максим Левин, Александр Шепс и Марьяна Романова. На съемки поддержать экстрасенсов приехала не только их фан-база, но также родственники и участники из других сезонов. Среди гостей заметили Олега Шепса, который был в паре со своей возлюбленной Полиной. Также появилась полуфиналистка 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» (16+) Виктория Комахина, участники 24-го сезона Елизавета Петрова и Александр Саков.

После томительного ожидания, пока экстрасенсы узнавали результаты в готическом зале, первым из него вышел Влад Череватый. В руках у него была победная статуэтка.

В прошлом сезоне руку также забрал Влад Череватый, но экстрасенс предложил разделить победу со вторым финалистом — Олегом Шепсом, и тот согласился. В этом году главное противостояние также было между Чреватым и Шепсом, только уже со старшим братом Александром. В победу одного из них фанаты верили больше всего и после оглашения результатов продолжают спорить, насколько всё было справедливо.

— Молодец! Пройти такой путь, не побоявшись второй раз прийти на «Битву сильнейших». Это абсолютный победитель, на 100%, — считает Регина Юрьева.

— Влад, вы прекрасно справились! Ура-а-а! Поздравляем! — рада за победителя Анжелика Егорова.

— Никакой справедливости, выигрывают за счет фанатов, я больше и смотреть не стану, так любой может победить, у кого больше фан-клуб, — осталась недовольна телезрительница Мария.

— Как по мне, Саша является победителем, и это самое главное. Хоть он не получил золотую руку, но он лучший, и Саша, по сути, сильнейший медиум и более популярен, — написала в комментариях фанатского сообщества шоу Надежда.

— Влад пусть хоть с 10 руками выйдет, истинный победитель Александр Шепс, — написала одна из поклонниц.

Болели за Влада?

Он достоин
Не понимаю, почему он пришел на шоу, если у него уже есть рука первого сезона
Должен был победить Шепс
Мой фаворит Максим Левин
Желал победы Марьяне Романовой
Случайно тут, ничего не смотрю и не знаю этих людей
Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Гость
18 минут
Пора бы независимым экспертам проверить, кто там настоящий экстрасенс, а кто — нет.
Гость
19 минут
Надоели эти шоу-подделки, пора бы уже запретить.
